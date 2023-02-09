«Эмилиано Мартинес готов отдать все, чтобы команда выиграла – это вызывает уважение. Спасение в моменте с Коло-Муани – гениальнейшее». Вратарь «Зенита» Васютин о финале ЧМ
Александр Васютин поделился впечатлениями от финала чемпионата мира в Катаре.
– Что поразило, удивило, запомнилось больше всего?
– Отдельный эпизод – это спасение Мартинеса в финале в дополнительное время при выходе один на один. Я смотрел эпизод как вратарь, и когда пошла эта передача верхом, я вижу, что он выскакивает… Нас всегда учили – когда мяч прыгает, не выходи, потому что так нападающему легче всего тебя перекинуть. Я сижу и думаю – все, он сейчас перебросит.
Но француз бьет, и Мартинес делает просто гениальнейшее спасение. И ты думаешь: «Вау! Вот это круто». Это тот эпизод, который на таком высоком уровне очень многое решил.
– Про тот эпизод писали, что это не Коло-Муани попал в Мартинеса, а вратарь отбил удар, потому что он никогда не закрывает глаза.
– Конечно! Он сблизился. Это была такая дистанция, где он принял решение использовать такую технику. Не так что вышел и – ой, я с закрытыми глазами раскроюсь.
Это все нарабатывается. Уверен, он в этот момент не думал. Ты не успеваешь подумать, ты действуешь. Глаза увидели – и внутри уже есть решение. И вот у него нашлось правильное решение для этой ситуации.
– Очень много споров и разных отношений к фигуре Мартинеса, его поведению. Что вы, как вратарь, можете о нем сказать?
– Человек готов отдать все, чтобы команда выиграла – это вызывает уважение. Если углубимся в мораль, у каждого из нас она будет своя. Кто какие ходы находит, кто как себя комфортнее чувствует. Его личности комфортнее провокации.
Есть какие-то физические движения, которые позволяют тебе выглядеть больше или еще что-то. Но в ментальном плане мне, например, легче в такой ситуации сконцентрироваться – кажется, это принесет больше пользы.
На такое поведение ты все равно тратишь энергию, распыляешься, думаешь, что тебе нужно сказать, почему, какому футболисту, как его спровоцировать. И ты фокус с энергией туда отдаешь.
А я наоборот хочу эту энергию и фокус оставить в себе и сконцентрироваться. Предчувствие, интуиция, язык тела. Или ты готовился и знаешь, куда он ударит. Но я пытаюсь оставить все эмоции в себе. Однако и я, и он будем в этой ситуации преследовать одну цель – любой ценой достичь результата для команды, – сказал вратарь «Зенита».
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если бы не последняя минута, то это был бы просто крутой сейв
и для меня лично абсолютно понятно и логично, что Мартинес вышел из ворот
ведь коло муани этого не видел, потому что он смотрел на то как летит к нему мяч и не мог видеть вратаря