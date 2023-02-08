Месси под 10-м номером сыграет за «ПСЖ» с «Марселем» – из-за правил Кубка Франции. У Неймара 11-й
Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси на игру с «Марселем» получит футболку с 10-м номером.
Регламент Кубка Франции требует, чтобы в стартовом составе на поле выходили игроки под номерами с первого по одиннадцатый. В связи с этим аргентинец, обычно выступающий с числом 30 на спине, взял десятку, под которой играет Неймар, а бразилец выбрал 11-й номер.
Под номером 10 Месси за «ПСЖ» уже играл – в январе 2022 года он принял участие в матче Кубка Франции с «Ниццей», завершившемся вылетом парижан.
«Марсель» – «ПСЖ». Месси, Неймар и Витинья в основе. Онлайн-трансляция начнется в 23:10
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