Нападающий «ПСЖ» на игру с « » получит футболку с 10-м номером.

Регламент Кубка Франции требует, чтобы в стартовом составе на поле выходили игроки под номерами с первого по одиннадцатый. В связи с этим аргентинец, обычно выступающий с числом 30 на спине, взял десятку, под которой играет Неймар, а бразилец выбрал 11-й номер.

Под номером 10 Месси за «ПСЖ» уже играл – в январе 2022 года он принял участие в матче Кубка Франции с «Ниццей», завершившемся вылетом парижан.

«Марсель» – «ПСЖ». Месси, Неймар и Витинья в основе. Онлайн-трансляция начнется в 23:10

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