Месси под 10-м номером сыграет за «ПСЖ» с «Марселем» – из-за правил Кубка Франции. У Неймара 11-й

Теги Марсель ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Кубок Франции Неймар игровая форма Футбол

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси на игру с «Марселем» получит футболку с 10-м номером.

Регламент Кубка Франции требует, чтобы в стартовом составе на поле выходили игроки под номерами с первого по одиннадцатый. В связи с этим аргентинец, обычно выступающий с числом 30 на спине, взял десятку, под которой играет Неймар, а бразилец выбрал 11-й номер.

Под номером 10 Месси за «ПСЖ» уже играл – в январе 2022 года он принял участие в матче Кубка Франции с «Ниццей», завершившемся вылетом парижан.

«Марсель» – «ПСЖ». Месси, Неймар и Витинья в основе. Онлайн-трансляция начнется в 23:10

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6 комментариев

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shurepa17@gmail.com
а под какими номерами играют Витинья и Доннарума?
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cwwbcw9g2m
Уважение Неймару что сделал этот жест
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Айлин 1990
Было бы круто, если 10 номер остался у Месси, а Ннймар под 11 номером.
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Великий Алонсо
20 минут прошло - 0 комментов. Всем глубоко по на Месси.
+3
-10
-7
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blaugrano
Даже сам регламент признаёт 10 номер за Величайшим.
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-10
-5
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Барсик Юрана
Лео Кинг вернул себе свой законный номер
+4
-10
-6
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