Неймар отпраздновал день рождения в Париже – только с близкими друзьями и родственниками. Их могли попросить не публиковать фото

Неймар скромно отпраздновал 31-летие.

Травмированный нападающий « » отпраздновал день рождения в ночь с субботы на воскресенье.

Неймар пригласил только родственников и близких друзей в небольшой парижский бар-ресторан Bonnie с видом на Сену.

С мероприятия почти не утекли фотографии и видео. RMC Sport отмечает, что гостей мероприятия могли попросить не публиковать их.

Неймар пропустил тренировку после дня рождения – что-то с желудком. Он почти всегда травмирован в праздники