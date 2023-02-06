Неймар отпраздновал день рождения в Париже – только с близкими друзьями и родственниками. Их могли попросить не публиковать фото
Неймар скромно отпраздновал 31-летие.
Травмированный нападающий «ПСЖ» отпраздновал день рождения в ночь с субботы на воскресенье.
Неймар пригласил только родственников и близких друзей в небольшой парижский бар-ресторан Bonnie с видом на Сену.
С мероприятия почти не утекли фотографии и видео. RMC Sport отмечает, что гостей мероприятия могли попросить не публиковать их.
Неймар пропустил тренировку после дня рождения – что-то с желудком. Он почти всегда травмирован в праздники
Общее фото игроков с др забыли спортс ))
Не говоря уже о новой ветке с его избранницей после сошлись-разошлись, хотя кому это интересно, когда Шакира с Пике разрывают