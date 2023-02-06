Неймар отпраздновал день рождения в Париже – только с близкими друзьями и родственниками. Их могли попросить не публиковать фото

Теги ПСЖ лига 1 Франция светская хроника Неймар Футбол

Неймар скромно отпраздновал 31-летие.

Травмированный нападающий «ПСЖ» отпраздновал день рождения в ночь с субботы на воскресенье.

Неймар пригласил только родственников и близких друзей в небольшой парижский бар-ресторан Bonnie с видом на Сену.

С мероприятия почти не утекли фотографии и видео. RMC Sport отмечает, что гостей мероприятия могли попросить не публиковать их.

Неймар пропустил тренировку после дня рождения – что-то с желудком. Он почти всегда травмирован в праздники

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10 комментариев

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AnMe
https://www.instagram.com/p/CoS4L8_rk0j/?igshid=MWI4MTIyMDE=
Общее фото игроков с др забыли спортс ))
Не говоря уже о новой ветке с его избранницей после сошлись-разошлись, хотя кому это интересно, когда Шакира с Пике разрывают
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Человек1991
Неймар хоть научился на своих же ошибках ))
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Человек1991
Какое нибудь видео просочится в сеть, на котором Неймар отжигает.))
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Yuri Ten
Как Мбаппе стал президентом клуба, даже Неймар изменился, перестал устраивать гулянки и показывают хорошую игру
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Геннадий Тимченко
Ответ Eduard Rastryopin
Побоялся,что празднуя как обычно может еще одну травму получить?
ну он и так якобы травмирован, просто по видео с днюхи могут понять, что травма не столь серьезна
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Eduard Rastryopin
Побоялся,что празднуя как обычно может еще одну травму получить?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
evil
Чаю выпили с печеньками и в люлю
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Artem Piatkov
В кое-что веки за ум взялся?
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Дмитрий Яруллин
Стареет
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Nuri Shaw
Держите в курсе
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-2
-1
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