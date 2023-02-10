Головин и «Монако» ведут переговоры о продлении контракта

Теги Монако лига 1 Франция Александр Головин Футбол

«Монако» провел переговоры о продлении контракта с Александром Головиным.

Обе стороны заинтересованы в продолжении сотрудничества, утверждает L’Equipe. Эту информацию также подтверждает Get French Football News.

Контракт Головина с «Монако» действует до конца следующего сезона.

Переговоры между сторонами продвигаются хорошо, никаких проблем в обсуждениях пока не возникало.

В этом сезоне Головин провел за «Монако» 30 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 7 результативных передач.

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!

Материалы по теме

23 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
waleri
Ответ vdm23
единственный зарубежом за кого не стыдно
Леха Миранчук в Торино прямо сейчас примерно в схожей роли.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
vdm23
единственный зарубежом за кого не стыдно
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
zer
ну ёлки-палки, ну почему он во Франции? вполне по уровню мог бы играть в АПЛ в середняке или в Боруссии попробовать. не очень интересная Лига 1 как ни крути, а хотелось бы посмотреть за его игрой
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dan Kennedy
Ответ Екн Лор
Комментарий удален пользователем
Только Беллингему каждый год не рождаются.

А так они постоянно берут игроков в районе 25-27 лет: Аллер; Джан; Мёнье; Шульц. Может еще кого-то забыл.

Плюс Саня не игрок позиции Джуда. По этому они могут взять как замену для англичанина, так и укрепить атакующую тройку полузащитников россиянином. В каком-то смысле Головин будет заменой Торгану Азару, если тот окончательно. Плюс Ройс травматичный.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
LLiriKK
Ответ Тюменский медвежонок
а что по поводу Боруссии слухи всего лишь были? мне кажется для Головина лучше дальше пойти уже, все таки Монако это "топтание" на одном месте без особых перспектив и на чемпионство и на еврокубки, хотя и с Боруссией не шибко много надежд в плане трофеев, но там чемпионат более открытый и статистику еще больше набить можно и как трамплин еще выше выше Бундеслига перспективнее
По поводу «Боруссии» были традиционные агентские игры с тем, чтобы «Монако» с большей охотой соглашался на условия стороны Головина при переподписании. Ясно, что в его, зрелом уже достаточно, возрасте Дортмунд, который предпочитает развивать, доводить до ума и выгодно продавать юных игроков, он заинтересовать едва ли способен. Немцы лучше пяток новых беллингемов на эти деньги приобретут.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Evgeny Valyaev
Головину можно в Монако оставаться до окончания "основной карьеры", становиться там легендой клуба.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Shadow1882
Если будут адекватные отступные, то хорошо
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Екн Лор
Ответ Евгений Шевцов
Вообще, я еще пару дней назад глянул - новости про Боруссию были только в российских сми) ни во Франции, ни в Германии и слова об этом небыло)
Комментарий удален
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ledenec
Ответ Abu Ibrahim
Думаю что его как раз его уровень . Лучше пусть он проведет карьеру будучи основным игроком такого клуба , чем пойдет на повышение - там не закрепится , и потом возвращаться в рпл .
"Крепостное мышление" во всей красе.
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Тюменский медвежонок
а что по поводу Боруссии слухи всего лишь были? мне кажется для Головина лучше дальше пойти уже, все таки Монако это "топтание" на одном месте без особых перспектив и на чемпионство и на еврокубки, хотя и с Боруссией не шибко много надежд в плане трофеев, но там чемпионат более открытый и статистику еще больше набить можно и как трамплин еще выше выше Бундеслига перспективнее
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Зелёный гопник
Саня красавец 💪🏻 лучше всяких непонятных мудриков
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Hot Poop
Ответ Serge Vendino
контракта Головина
...о продлении контракта Головина между Головиным и "Монако" Головина
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Евгений Шевцов
Вообще, я еще пару дней назад глянул - новости про Боруссию были только в российских сми) ни во Франции, ни в Германии и слова об этом небыло)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Bs Insaf
Ответ Мужанов Дмитрий Александрович
Какое с него повышение если он в Монако не лидер и при этом совсем уже не молод. Максимум клуб такого же уровня где нибудь в Италии, если даже не Португалии(типа Спортинга)
Кто если не он лидер в Монако, у него есть всё, чтобы сделать, хорошую карьеру
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мужанов Дмитрий Александрович
Ответ Sabaka Sabaka
не визжите типа "Саняяяяяяяяя бегиииии на повышение!!!" Грамотный ход для клуба шобы цену игроку набить. А со стороны игрока проявленное уважение.
Комментарий скрыт
+1
-11
-10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
GerbertS
да успокойтесь, не планируется повышения, т.к. это его уровень. И это не плохо совсем.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
roman76
Ответ Abu Ibrahim
Думаю что его как раз его уровень . Лучше пусть он проведет карьеру будучи основным игроком такого клуба , чем пойдет на повышение - там не закрепится , и потом возвращаться в рпл .
Думаю в Россию он не вернётся из Монако..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Serge Vendino
Ответ cmorblr
Головин и «Монако» Головина ведут переговоры о продлении контракта
контракта Головина
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
инок
Удачи Саше с подписанием нового контракта. Отдается игре за Монако со всем своим старанием и мастерством.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Abu Ibrahim
Ответ Андрей Хенто
Главное, чтобы его все устраивало, но Монако продают всех, кроме Головина. Хотелось бы понаблюдать за ним в другой лиге и более статусом клубе, при всем моем уважении к Монако.
Думаю что его как раз его уровень . Лучше пусть он проведет карьеру будучи основным игроком такого клуба , чем пойдет на повышение - там не закрепится , и потом возвращаться в рпл .
+28
-5
+23
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
cmorblr
Головин и «Монако» Головина ведут переговоры о продлении контракта
+45
0
+45
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Doctor of Philosophy
То есть продавать куда-то на повышение они его не хотят? Или хотят повысить стоимость таким образом?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sabaka Sabaka
не визжите типа "Саняяяяяяяяя бегиииии на повышение!!!"
Грамотный ход для клуба шобы цену игроку набить. А со стороны игрока проявленное уважение.
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Хенто
Главное, чтобы его все устраивало, но Монако продают всех, кроме Головина. Хотелось бы понаблюдать за ним в другой лиге и более статусом клубе, при всем моем уважении к Монако.
+31
-4
+27
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий