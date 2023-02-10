Головин и «Монако» ведут переговоры о продлении контракта

«Монако» провел переговоры о продлении контракта с .

Обе стороны заинтересованы в продолжении сотрудничества, утверждает L’Equipe. Эту информацию также подтверждает Get French Football News.

Контракт Головина с «Монако» действует до конца следующего сезона.

Переговоры между сторонами продвигаются хорошо, никаких проблем в обсуждениях пока не возникало.

В этом сезоне Головин провел за « » 30 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 7 результативных передач.

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