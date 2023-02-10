Головин и «Монако» ведут переговоры о продлении контракта
«Монако» провел переговоры о продлении контракта с Александром Головиным.
Обе стороны заинтересованы в продолжении сотрудничества, утверждает L’Equipe. Эту информацию также подтверждает Get French Football News.
Контракт Головина с «Монако» действует до конца следующего сезона.
Переговоры между сторонами продвигаются хорошо, никаких проблем в обсуждениях пока не возникало.
В этом сезоне Головин провел за «Монако» 30 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 7 результативных передач.
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А так они постоянно берут игроков в районе 25-27 лет: Аллер; Джан; Мёнье; Шульц. Может еще кого-то забыл.
Плюс Саня не игрок позиции Джуда. По этому они могут взять как замену для англичанина, так и укрепить атакующую тройку полузащитников россиянином. В каком-то смысле Головин будет заменой Торгану Азару, если тот окончательно. Плюс Ройс травматичный.
Грамотный ход для клуба шобы цену игроку набить. А со стороны игрока проявленное уважение.