Головин об интересе «Боруссии»: «Я игрок «Монако». Нужно сделать все, чтобы мы сыграли как можно лучше во второй половине»

высказался после матча 22-го тура Лиги 1 против « » (2:0).

Хавбек « » отметился голевой передачей в этом матче. Также он прокомментировал информацию об интересе дортмундской «Боруссии».

«Хорошая игра, рад победе и своей голевой передаче. Были еще моменты, когда можно было забивать, но самое главное, что выиграли и набрали три очка.

Интерес « »? Я игрок «Монако», и нужно сделать все, чтобы мы как можно лучше сыграли вторую половину сезона», – сказал Головин.