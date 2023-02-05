Головин об интересе «Боруссии»: «Я игрок «Монако». Нужно сделать все, чтобы мы сыграли как можно лучше во второй половине»
Александр Головин высказался после матча 22-го тура Лиги 1 против «Клермона» (2:0).
Хавбек «Монако» отметился голевой передачей в этом матче. Также он прокомментировал информацию об интересе дортмундской «Боруссии».
«Хорошая игра, рад победе и своей голевой передаче. Были еще моменты, когда можно было забивать, но самое главное, что выиграли и набрали три очка.
Интерес «Боруссии»? Я игрок «Монако», и нужно сделать все, чтобы мы как можно лучше сыграли вторую половину сезона», – сказал Головин.
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