Головин об интересе «Боруссии»: «Я игрок «Монако». Нужно сделать все, чтобы мы сыграли как можно лучше во второй половине»

Теги Боруссия Дортмунд Монако бундеслига Германия лига 1 Франция возможные трансферы Клермон Александр Головин Футбол

Александр Головин высказался после матча 22-го тура Лиги 1 против «Клермона» (2:0).

Хавбек «Монако» отметился голевой передачей в этом матче. Также он прокомментировал информацию об интересе дортмундской «Боруссии».

«Хорошая игра, рад победе и своей голевой передаче. Были еще моменты, когда можно было забивать, но самое главное, что выиграли и набрали три очка.

Интерес «Боруссии»? Я игрок «Монако», и нужно сделать все, чтобы мы как можно лучше сыграли вторую половину сезона», – сказал Головин.

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4 комментария

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Deimos
Ответ Тиджани Бабангида
После очередного сегодняшнего матча в чемпионате можно смело сказать что Головин хорошо помогает «Монако». Отдается игре со всем своим желанием и мастерством
А до этого непонятно было?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Shuller18
Ответ Тиджани Бабангида
После очередного сегодняшнего матча в чемпионате можно смело сказать что Головин хорошо помогает «Монако». Отдается игре со всем своим желанием и мастерством
Это можно говорить на протяжении всей карьеры Сани в Монако.
+6
0
+6
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Тиджани Бабангида
После очередного сегодняшнего матча в чемпионате можно смело сказать что Головин хорошо помогает «Монако». Отдается игре со всем своим желанием и мастерством
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Bill Zapulil
Красава!!!
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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