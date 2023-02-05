Газзаев о Головине и «Боруссии»: «Это шаг вперед, если интерес есть. «Дортмунд» на ходу, борется за чемпионство»
Валерий Газзаев отреагировал на новость об интересе дортмундской «Боруссии» к Александру Головину.
«Сейчас судить о возможности трансфера сложно. «Боруссия» – команда, которая в данный момент на ходу и идет практически вровень с «Баварией», борется за чемпионство, регулярно участвует в Лиге чемпионов.
Это команда с большими традициями, амбициями и авторитетом. Если интерес к Головину из «Боруссии» действительно есть, то это шаг вперед в его карьере. Состоится переход или нет – вопрос другой», – сказал бывший тренер ЦСКА и сборной России.
7 комментариев