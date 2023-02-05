Газзаев о Головине и «Боруссии»: «Это шаг вперед, если интерес есть. «Дортмунд» на ходу, борется за чемпионство»

Теги Боруссия Дортмунд Монако Валерий Газзаев бундеслига Германия лига 1 Франция Александр Головин Спорт-Экспресс Футбол

Валерий Газзаев отреагировал на новость об интересе дортмундской «Боруссии» к Александру Головину.

«Сейчас судить о возможности трансфера сложно. «Боруссия» – команда, которая в данный момент на ходу и идет практически вровень с «Баварией», борется за чемпионство, регулярно участвует в Лиге чемпионов.

Это команда с большими традициями, амбициями и авторитетом. Если интерес к Головину из «Боруссии» действительно есть, то это шаг вперед в его карьере. Состоится переход или нет – вопрос другой», – сказал бывший тренер ЦСКА и сборной России.

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
markoolio
Дортмунд регулярно играет в ЛЧ. Но в Монте-Карло как-то поуютнее и потеплее :)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
old folk
Это да. Хотя бы гарантированная ЛЧ будет каждый сезон
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Орлов
Из Монако в Дортмунд это примерно как из Аталанты в Марсель. Топтание на месте.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
korobokchekhova
Гавкать в комментариях не надо. Если сложится реально круто. Хотя он и в Монако системообразующий.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Deimos
Боруссия борется только когда сама Бавария это позволяет. Клубы не сравнимые по уровню. Как только в Боруссии вырастает топ игрок - он уходит в настоящий топ клуб
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Жаргал Шадапов
Дортмунд борется за чемпионство до зимы, а дальше как обычно… хотя согласен с псом что переход в Боруссию шаг вперёд, даже два шага
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Собака-буддист
Как ни странно, но реально борется. Хотя возможно что пока что
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий