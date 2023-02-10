Кевин Кураньи: «Малком и Клаудиньо хороши, но Промес – лучший легионер в РПЛ»

назвал лучшего легионера в Мир РПЛ.

«Думаю, у «Динамо» есть шансы остановить « » – у них хорошие футболисты.

Также я бы отметил « », где играет Квинси Промес – один из лучших футболистов лиги. Он также определенно лучший легионер в .

Малком тоже хорош, как и Клаудиньо. В « » тоже много хороших легионеров», – сказал бывший нападающий «Динамо».

Промес забил 14 голов и сделал 6 результативных передач в 16 матчах нынешнего сезона.

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