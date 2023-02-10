Кевин Кураньи: «Малком и Клаудиньо хороши, но Промес – лучший легионер в РПЛ»

Теги Спартак Зенит Кевин Кураньи премьер-лига Россия Динамо Москва Квинси Промес Малком Матч ТВ Клаудиньо Футбол

Кевин Кураньи назвал лучшего легионера в Мир РПЛ.

«Думаю, у «Динамо» есть шансы остановить «Зенит» – у них хорошие футболисты.

Также я бы отметил «Спартак», где играет Квинси Промес – один из лучших футболистов лиги. Он также определенно лучший легионер в РПЛ.

Малком тоже хорош, как и Клаудиньо. В «Динамо» тоже много хороших легионеров», – сказал бывший нападающий «Динамо».

Промес забил 14 голов и сделал 6 результативных передач в 16 матчах нынешнего сезона.

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Football TV
Ответ igls54
Промес - не просто лучший, а еще и самый авторитетный
Если надо качнёт тебе
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
СемёнСемёныч
Да пусть будут все хорошие и результативные и побольше, от этого только интереснее смотреть матчи и битву в турнире
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Valentin Kompaneytsev
Мнение независимого эксперта.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Владимир Молявин
Промес, действительно, хорош.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Данко Лазович
Ответ Spartakus1984
И какое отношение тобой написанное,имеет к футболу?У тебя с интеллектом проблемы?
если проблема его наличие, а не отсутствие, как у тебя, то да. Я полон проблем)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
мидас
Ответ Михаил Хромаков
в целом по карьере тем более, удивительно стабильный для РПЛ футболист
В принципе да
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Михаил Хромаков
Ответ мидас
В этом сезоне да
в целом по карьере тем более, удивительно стабильный для РПЛ футболист
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Spartakus1984
Ответ Данко Лазович
Если оценивать по уголовке, то он точно самый крутой)) Малком и Клауд наркотой не торговали, братьев ножом не тыкали)
И какое отношение тобой написанное,имеет к футболу?У тебя с интеллектом проблемы?
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Юрий Кечко
Да нет , если бы кто и мог играть реально в сильном клубе хотя бы в ротации так это Барриос, Вендел ещё мб

Витя Мозес тоже классом выше Промеса , хворает вот только
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mixet.spb
Ггг. А кто промеса минусами отмазывает?)
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Данко Лазович
Если оценивать по уголовке, то он точно самый крутой))
Малком и Клауд наркотой не торговали, братьев ножом не тыкали)
+4
-7
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
igls54
Промес - не просто лучший, а еще и самый авторитетный
+17
-7
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дядя Гор
Прямо как Тони Старк.Только Квинси мощнее. Миллионер,Уголовник,Наркодиллер.
+5
-7
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
мидас
В этом сезоне да
+3
-10
-7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий