Кевин Кураньи: «Малком и Клаудиньо хороши, но Промес – лучший легионер в РПЛ»
Кевин Кураньи назвал лучшего легионера в Мир РПЛ.
«Думаю, у «Динамо» есть шансы остановить «Зенит» – у них хорошие футболисты.
Также я бы отметил «Спартак», где играет Квинси Промес – один из лучших футболистов лиги. Он также определенно лучший легионер в РПЛ.
Малком тоже хорош, как и Клаудиньо. В «Динамо» тоже много хороших легионеров», – сказал бывший нападающий «Динамо».
Промес забил 14 голов и сделал 6 результативных передач в 16 матчах нынешнего сезона.
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Витя Мозес тоже классом выше Промеса , хворает вот только
Малком и Клауд наркотой не торговали, братьев ножом не тыкали)