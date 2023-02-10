Франко Камоцци: «Суперлига может стать для клубов из России заменой еврокубкам»

отреагировал на информацию о новом формате Суперлиги.

Ранее стало известно, что «Реал», «Барселона» и «Ювентус» готовят перезапуск . Обновленный формат турнира будет включать от 60 до 80 команд-участниц, деление на дивизионы и отсутствие постоянных членов.

«Думаю, эти подвижки вызваны монополией УЕФА. Мы говорим о финансовом фэйр-плей и футбольном шоу, тогда как УЕФА устраивает все больше матчей во всех континентальных турнирах.

Поэтому клубы должны покупать игроков и платить все больше и больше. Но УЕФА уповает на стабильность в футболе. Это просто грязная игра, навязанная УЕФА.

Я не знаю, реально ли участие российских клубов в данном турнире. Возможно, Суперлига может стать для клубов из России заменой еврокубкам», – сказал экс-советник бывшего владельца « » Леонида Федуна.

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