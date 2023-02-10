Франко Камоцци: «Суперлига может стать для клубов из России заменой еврокубкам»

Теги Спартак премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА УЕФА финансовый фэйр-плей деньги Франко Камоцци Суперлига Европы Футбол

Франко Камоцци отреагировал на информацию о новом формате Суперлиги.

Ранее стало известно, что «Реал», «Барселона» и «Ювентус» готовят перезапуск Суперлиги Европы. Обновленный формат турнира будет включать от 60 до 80 команд-участниц, деление на дивизионы и отсутствие постоянных членов.

«Думаю, эти подвижки вызваны монополией УЕФА. Мы говорим о финансовом фэйр-плей и футбольном шоу, тогда как УЕФА устраивает все больше матчей во всех континентальных турнирах.

Поэтому клубы должны покупать игроков и платить все больше и больше. Но УЕФА уповает на стабильность в футболе. Это просто грязная игра, навязанная УЕФА.

Я не знаю, реально ли участие российских клубов в данном турнире. Возможно, Суперлига может стать для клубов из России заменой еврокубкам», – сказал экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

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22 комментария

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OldRedWhite
30 ноября 2022
Франко Камоцци: «Переход в Азию — неплохой вариант для РФС. Это лучше, чем отсутствие международной практики»
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Sajres_Smit
Даже если основатели Суперлиги будут не против, то политики всё равно свою повесточку продавят, что бы не брали. Это раз. А два - авиасообщение, опять же по политическим причинам, закрыто. Да, есть лазейки, но это целый квест.
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seba-pereiro
Ответ Геннадий Тимченко
Казахстан вроде бы и так во всех турнирах играет🤷
Беларусь тоже играет пока
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Slavnov
плачут денег нет,сами покупают ноунеймов за сотку,появится чуть больше денег,ноунеймы станут по 130 млн,вот и все и снова придется думать про суперсуперлигу,неужели нельзя всем собраться и обговорить финансовые вопросы,четкие,понятные правила трат и чтоб кто то за этим следил,по другому все лопнет,так как денег нужно будет больше и больше,футбол это уже пузырь,даже в англии,там чистый долг 4 с чем то млрд фунтов,при том,что сейчас рекордные поступления от тв
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-Ancient-
Ни политически,ни финансово туда не пройдут.
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Dinamik1
Суперлига для суперклубов а у нас одни мегаклубы значит нас не возьмут
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Sinister Kid
Наши клубы сами туда не пойдут. Ведь у нас в глубинах, зреет проект, что содрогнёт мировой футбол.
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Osodj Djhshs
Так и есть, 99% что нас возьмут в суперлигу вне зависимости от повестки
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Fidelitas et virtus
РЕАЛ ПСЖ ЮВЕНТУС Зенит ЛИВЕРПУЛЬ в фильме «Что тут делает Зенит?»
"Газпром" запросто может стать одним из спонсоров Суперлиги.
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Артур Кузьминский
Единственная Суперлига, в которую возьмут клубы из России - это Турецкая
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Атакующий Юран
Один нюанс : в Суперлиге должны играть суперклубы…
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Владимир Молявин
Если создадут Суперлигу, то тогда и будет видно - возьмут туда наши клубы или нет.
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Lyelik
Ответ Ape1sin
Локо? жилым комплексом играть будут?
Надо смотреть шире. Наличие арены и возможности стабильного бюджета.
ЦСКА вот им вряд ли будут интересны.
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Геннадий Тимченко
Ответ Ape1sin
а Казахстан?!
Казахстан вроде бы и так во всех турнирах играет🤷
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Ape1sin
Ответ Геннадий Тимченко
Полагает, что в первом сезоне Суперлиги будут представлены клубы только из России и Белоруссии❓🤔
а Казахстан?!
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Ape1sin
Ответ Lyelik
Зенит, Спартак, Локо могут потянуть условия Супер лиги. И быть им интересны.
Локо? жилым комплексом играть будут?
0
-2
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Lyelik
Зенит, Спартак, Локо могут потянуть условия Супер лиги. И быть им интересны.
0
-1
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Геннадий Тимченко
Ответ Александр Иванов
Будто нас туда возьмут
Полагает, что в первом сезоне Суперлиги будут представлены клубы только из России и Белоруссии❓🤔
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Fidelitas et virtus
РЕАЛ
ПСЖ
ЮВЕНТУС
Зенит
ЛИВЕРПУЛЬ

в фильме «Что тут делает Зенит?»
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mnogokotin-
ахахахахаххахахах
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SM40
УЕФА мафия?
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Александр Иванов
Будто нас туда возьмут
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