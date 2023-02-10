Осимхен – лучший игрок января в Серии А. У него 5 голов в 5 матчах

признан лучшим игроком Серии А по итогам января.

Нигерийский форвард « » в прошлом месяце забил 5 голов и сделал один ассист в 5 матчах.

На приз также претендовали («Рома»), («Интер»), Адемола Лукмен («Аталанта») и («Лацио»).

Статистика Осимхена доступна здесь.

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