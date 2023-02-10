Осимхен – лучший игрок января в Серии А. У него 5 голов в 5 матчах

Теги серия А Италия рейтинги Наполи Луис Альберто Пауло Дибала Виктор Осимхен Лаутаро Мартинес Адемола Лукман Футбол

Виктор Осимхен признан лучшим игроком Серии А по итогам января.

Нигерийский форвард «Наполи» в прошлом месяце забил 5 голов и сделал один ассист в 5 матчах.

На приз также претендовали Пауло Дибала («Рома»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Адемола Лукмен («Аталанта») и Луис Альберто («Лацио»).

Статистика Осимхена доступна здесь.

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Doctor of Philosophy
Да у них вообще буквально каждого второго можно номинировать в команде. Замечательный коллектив собрали.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
nugoboss
супер форвард и Хвича Кварацхелиа супер
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Baylamos
Игрок качественный.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Футбол, хоккей итд
Победоносно идёт... Витек.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Никита Самарин
🖐
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
инок
Связка Осимхен - Хвича продуктивно работает в Наполи.
Молодцы оба.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Голубая Эскадра
И будущий MVP сезона в сериале
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кот Ученый
Заслуженно!
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Homelender_666
Осимхен хорош. Они с Хвичей составили идеальную связку. Надеюсь, что Наполи возьмёт чемпионство и далёко пройдёт в ЛЧ.
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Artem Piatkov
Включая 2+1 против Юве
Очень даже не дурно
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий