Осимхен – лучший игрок января в Серии А. У него 5 голов в 5 матчах
Виктор Осимхен признан лучшим игроком Серии А по итогам января.
Нигерийский форвард «Наполи» в прошлом месяце забил 5 голов и сделал один ассист в 5 матчах.
На приз также претендовали Пауло Дибала («Рома»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Адемола Лукмен («Аталанта») и Луис Альберто («Лацио»).
Статистика Осимхена доступна здесь.
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