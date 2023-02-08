Президент «Наполи»: «Осимхен не продается! Спрос на наших игроков высок, но я не обязан продавать – долгов нет»

Теги серия А Италия возможные трансферы Наполи Аурелио Де Лаурентис Виктор Осимхен Футбол

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис заявил, что Виктор Осимхен не продается.

«Осимхен не продается! На наших игроков высокий спрос, но я не обязан кого-то продавать – долгов у нас нет», – сказал Де Лаурентис для Bild.

Ранее сообщалось, что интерес к 24-летнему форварду проявляют «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «ПСЖ».

В этом сезона у Осимхена 17 голов и 3 результативные передачи в 21 матче за «Наполи» во всех турнирах. С 16 мячами он лидирует в списке бомбардиров Серии А.

Полную статистику нападающего можно изучить здесь.

Материалы по теме

34 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ST-L
да ладно Ди, эксперты спортс лучше знают за сколько и когда продавать игроков Наполи. Они же, лучше разбираются в финансах, и знают как тебе надо распоряжаться своими деньгами. Хоть они и не имели никогда таких денег, и тем более не управляли футбольным клубом
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
PatologoanatoM
Ответ Алексей Павлов
Да не, этот не отпустит, если трансфер не на его условиях будет. Пока будет играть хорошо, в Наполи будут выжимать из него все соки) Скорее потеряет бесплатно, чем пойдёт на уступки)
Последними кто уходил за баснословные суммы это Игуаин и Кавани, за Кулибали в итоге выручили в трое меньше, на Руиса за 60-70 тоже никто не повелся , Мертенс и Гамшик вообще свободными агентами ушли, Инсинье в млс уехал тоже за копейки вроде, больших продаж давно не было, Лацио с Савичем и Луис Альберто та же история
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
LLiriKK
Ответ Alex Alex
если возьмут Скудетто - надо продавать за 120+
А заменить кем, особенно перед ЛЧ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mega• Battman
Ответ Ебздрогыч
Хитрый лис цену набивает!
если наполи будет брать скудетто и выходить в полуфиналы и финалы Лига чемпионов то зачем отпускать топового игрока, только если сам игрок захочет уйти ради больших денег то отпустят. да и если наполи начнет брать трофеи то сами смогут давать большие деньги на зп.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sebastian1410
Ответ DolJun
с наполи будет тяжко. помню как он с кулибали водил челси за нос несколько окон: предлагал встречную сумму выше, а когда челси соглашался - хотел еще больше. и только когда совпали и пред-пенсионный возраст калиду, и короткий контракт, и отсутствие реальной конкуренции за подписание - только тогда согласился. помню еще на кавани выставлял ценник чисто ради прикола, чтобы глянуть кто заплатит. но эдинсон в париже отработал каждый доллар, удачная была покупка.
Кавани ушел в ПСЖ за сумму отступных, прописанную в контракте. Так же за отступные ушли в свое время Лавесси и Игуаин. С Де Лаурентисом бесполезно торговаться. Либо за отступные, либо когда карьера игрока прошла пик и Наполи спокойно продают / отпускают игрока свободным.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Egor Tarasov
Ответ Contiliano
В то же время можно и прогореть, не продав на пике игрока, а что если он сдуется либо например хотел перейти в команду статусом повыше из другого чемпионата, но т.к его не отпускают, он потеряет мотивацию, а затем и форму, в итоге уйдет затем бесплатно
только топ игроки в топ форме приносят и иные доходы - участие в лиге чемпионов, новые контракты от спонсоров, телеправа за 1 место в чемпе... если долгов нет у клуба, он волен сам думать, как зарабатывать.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Артём Матвеев
Ответ Reece24
Всегда забавляло, как местные эксперты защищают неаполитанскую мафию. Гамшик хотел уйти в прайме, как и Кулибали, но их просто не отпустили. По итогу они ничего не выиграли. У Кулибали ещё будет шанс, но ему 32 уже. Эта же неаполитанская мафия подсадила Марадону на наркоту и сломала ему психику 35 лет назад. Когда Диего просил его отпустить, ему отказали. В результате Диего улетел кукухой и так и не пришёл в себя. Люди думают, что Де Лаурентис там все решает, ага. Лучше бы Наполи стадион в порядок привёл, чем удерживать игроков, которые переросли клуб.
Бред полнейший)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Заяцволк
Ответ Милан. Тео.19.
QWertY Ваш 🤡 МЮ 🤡 уже 10 лет не выигрывает АПЛ! ☝️🤭😄
Он тебя в ЧС добавил что ли ? ) Ты мегасуров, даже с анимэшным болельщиком вашего Милана ругался ))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Иван Поречный
Лучший президент в европейском футболе
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
44ndfwwgbr
Челси: 150 млн.
Лаурентис: вам завернуть или так заберёте?))
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alex Alex
если возьмут Скудетто - надо продавать за 120+
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Милан. Тео.19.
QWertY

Ваш 🤡 МЮ 🤡 уже 10 лет не выигрывает АПЛ! ☝️🤭😄
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ДМ-1чемпион
Ну если за дно Мудрика 100 лямов дали, то Осимхен должен стоить лямов 300 не меньше!
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
alezi
все помнят Игуаина, уважаемый
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Osodj Djhshs
А что ж ты Хвичу тогда по-честному не купил, а через игры с приостановкой контракта?)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Милан. Тео.19.
QWertY
Деклассирование это когда Милан разобрал на молекулы шапито МЮ в 2007 году в 1/2 финала ЛЧ! ☝️🤭😃
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вадим Сидоров
Наполи будет стремиться к чемпионскому дублю)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DoDidDone
Перевод на русский: 150 млн. евро
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
buFFon
Осимхен монстр 👍🏻
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Милан. Тео.19.
Молодец Лаурентис, Осимхен ещё поиграет 2-3 сезона, что бы Наполи взяли ещё одно Скудетто и потом продаст его за 150 мультов мешку МЮ ☝️🤭...
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Recreated
Красаучег!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Reece24
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Болельщики Наполи наверняка уважают такого владельца. Всегда забавляло, как местные эксперты потешались, что Де Лаурентис требует заоблачные суммы за своих игроков. А уж когда он 30-летнего Кулибали продал за 40 так тут весь сайт был в шутейках мол "не отдал за 80 в свое время, а теперь получил копейки". Неужели люди реально не могут понять, что Наполи ставит такие цены, чтобы отбить желание покупателя и сохранить игрока у себя ?
Всегда забавляло, как местные эксперты защищают неаполитанскую мафию.
Гамшик хотел уйти в прайме, как и Кулибали, но их просто не отпустили. По итогу они ничего не выиграли. У Кулибали ещё будет шанс, но ему 32 уже.
Эта же неаполитанская мафия подсадила Марадону на наркоту и сломала ему психику 35 лет назад. Когда Диего просил его отпустить, ему отказали. В результате Диего улетел кукухой и так и не пришёл в себя.
Люди думают, что Де Лаурентис там все решает, ага.

Лучше бы Наполи стадион в порядок привёл, чем удерживать игроков, которые переросли клуб.
+1
-9
-8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Contiliano
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Болельщики Наполи наверняка уважают такого владельца. Всегда забавляло, как местные эксперты потешались, что Де Лаурентис требует заоблачные суммы за своих игроков. А уж когда он 30-летнего Кулибали продал за 40 так тут весь сайт был в шутейках мол "не отдал за 80 в свое время, а теперь получил копейки". Неужели люди реально не могут понять, что Наполи ставит такие цены, чтобы отбить желание покупателя и сохранить игрока у себя ?
В то же время можно и прогореть, не продав на пике игрока, а что если он сдуется либо например хотел перейти в команду статусом повыше из другого чемпионата, но т.к его не отпускают, он потеряет мотивацию, а затем и форму, в итоге уйдет затем бесплатно
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Павлов
Ответ Ебздрогыч
Хитрый лис цену набивает!
Да не, этот не отпустит, если трансфер не на его условиях будет. Пока будет играть хорошо, в Наполи будут выжимать из него все соки)
Скорее потеряет бесплатно, чем пойдёт на уступки)
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DolJun
Ответ Адепт Суперлиги
Так Боэли особо ща нос не проводишь, ему скажут ценник ради прикола, а он и заплатит)
ради какого прикола? ты о чем?
0
-7
-7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий