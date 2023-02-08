Президент «Наполи»: «Осимхен не продается! Спрос на наших игроков высок, но я не обязан продавать – долгов нет»
Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис заявил, что Виктор Осимхен не продается.
«Осимхен не продается! На наших игроков высокий спрос, но я не обязан кого-то продавать – долгов у нас нет», – сказал Де Лаурентис для Bild.
Ранее сообщалось, что интерес к 24-летнему форварду проявляют «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «ПСЖ».
В этом сезона у Осимхена 17 голов и 3 результативные передачи в 21 матче за «Наполи» во всех турнирах. С 16 мячами он лидирует в списке бомбардиров Серии А.
Полную статистику нападающего можно изучить здесь.
Лаурентис: вам завернуть или так заберёте?))
Ваш 🤡 МЮ 🤡 уже 10 лет не выигрывает АПЛ! ☝️🤭😄
Деклассирование это когда Милан разобрал на молекулы шапито МЮ в 2007 году в 1/2 финала ЛЧ! ☝️🤭😃
Гамшик хотел уйти в прайме, как и Кулибали, но их просто не отпустили. По итогу они ничего не выиграли. У Кулибали ещё будет шанс, но ему 32 уже.
Эта же неаполитанская мафия подсадила Марадону на наркоту и сломала ему психику 35 лет назад. Когда Диего просил его отпустить, ему отказали. В результате Диего улетел кукухой и так и не пришёл в себя.
Люди думают, что Де Лаурентис там все решает, ага.
Лучше бы Наполи стадион в порядок привёл, чем удерживать игроков, которые переросли клуб.
Скорее потеряет бесплатно, чем пойдёт на уступки)