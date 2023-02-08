Президент «Наполи»: «Осимхен не продается! Спрос на наших игроков высок, но я не обязан продавать – долгов нет»

Президент «Наполи» заявил, что не продается.

«Осимхен не продается! На наших игроков высокий спрос, но я не обязан кого-то продавать – долгов у нас нет», – сказал Де Лаурентис для Bild.

Ранее сообщалось, что интерес к 24-летнему форварду проявляют «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «ПСЖ».

В этом сезона у Осимхена 17 голов и 3 результативные передачи в 21 матче за « » во всех турнирах. С 16 мячами он лидирует в списке бомбардиров Серии А.

Полную статистику нападающего можно изучить здесь.