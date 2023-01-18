Кузяев о чемпионстве в РПЛ: «Спартак» показывает неплохой футбол, мне нравится их стиль игры. Но все зависит только от нас»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Далер Кузяев Матч ТВ Футбол

Далер Кузяев высказался о борьбе «Зенита» и «Спартака» за чемпионство в Мир РПЛ.

– В таблицу весной будете чаще заглядывать?

– Конечно, станем обращать на нее внимание, ведь «Спартак» в этом сезоне довольно неплохой футбол показывает. Мне нравится его нынешний стиль игры. Импонирует, что много молодежи в команде. В общем, команда правильно развивается, в отличие от предыдущих лет.

Но все зависит только от нас. Есть отрыв в шесть очков, и если будем брать свое, то добьемся цели, – сказал полузащитник «Зенита».

По итогам 17 туров «Зенит», набрав 42 очка, лидирует в турнирной таблице и на 6 очков опережает «Спартак».

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6 комментариев

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Конь Педаль
Ответ Wiley Fox
Перестарок, который забыл, когда играл без допинга, говорит, что от него и прочих полешек что-то зависит
Спасибо Газпрому 🤣🤣🤣🤣 за бабло чемпионов делают
+1
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Виталик Украинский
Какая то мода пошла перехваливать столичный ФК Середняк. Приснопамятный матч на кубок с Зенитом мог бы стать образцовым проявлением красивой атакующей игры, но к сожалению превратился в УГ, охоту за ногами. Что здесь может нравится? Я люблю боевые единоборства, но на стадионе надо играть в футбол.
0
-3
-3
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Wiley Fox
Перестарок, который забыл, когда играл без допинга, говорит, что от него и прочих полешек что-то зависит
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Zenith forever
Мне тоже нынешний Спартак начинает видеться симпатичным, кроме пары уголовник-дельфин. Они хотя и лучшие сейчас в Спартаке, но никакой, даже малейшей, симпатии не вызывают.
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Владимир Молявин
Посмотрим.
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0
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KOTOV71
" дежурная" статья .
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-1
0
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