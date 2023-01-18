Кузяев о чемпионстве в РПЛ: «Спартак» показывает неплохой футбол, мне нравится их стиль игры. Но все зависит только от нас»

высказался о борьбе «Зенита» и «Спартака» за чемпионство в Мир .

– В таблицу весной будете чаще заглядывать?

– Конечно, станем обращать на нее внимание, ведь « » в этом сезоне довольно неплохой футбол показывает. Мне нравится его нынешний стиль игры. Импонирует, что много молодежи в команде. В общем, команда правильно развивается, в отличие от предыдущих лет.

Но все зависит только от нас. Есть отрыв в шесть очков, и если будем брать свое, то добьемся цели, – сказал полузащитник «Зенита».

По итогам 17 туров « », набрав 42 очка, лидирует в турнирной таблице и на 6 очков опережает «Спартак».