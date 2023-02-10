Гол игрока с ампутированной ногой ножницами через себя, удары Ришарлисона и Пайета – в тройке претендентов на приз Пушкаша
Футболист с ампутированной ногой номинирован на премию Пушкаша.
На звание автора самого красивого года гола номинированы три футболиста.
В финальную тройку попал польский футболист с ампутированной ногой Марчин Олекси, который в июне забил ударом ножницами через себя.
Также на приз претендуют Ришарлисон (сборная Бразилии, «Тоттенхэм») и Димитри Пайет («Марсель»).
Все голы можно посмотреть на официальном сайте ФИФА.
Церемония награждения пройдет 27 февраля 2023 года. Тогда же будут объявлены обладатели наград The Best.
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Возьму на себя смелость немного цинично и спокойно зглянуть на вещи:
тут надо понимать, что у игроков с одной ногой и костылями, просто в силу естественно сложившихся причин (увы), довольно сильно ограничен функционал поз, движений и положения тела при ударе. Из-за чего они тренируют плюс/минус один и тот же скудные варианты ударов, в отличии от полностью физически полноценных игроков.
Плюс тут ещё очень удобно можно опереться рукой на костыль в момент прыжка, что тоже своего рода читинг, как бы это странно не звучало. Как-будто подставка.
Но гол действительно крутой и красивый, это да.
Простите...
но странно оценивать полноценных и маломобильных спортсменов в одной категории
Я уверен ее дадут инвалиду, при любых обстоятельствах