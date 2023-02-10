Футболист с ампутированной ногой номинирован на премию Пушкаша.

На звание автора самого красивого года гола номинированы три футболиста.

В финальную тройку попал польский футболист с ампутированной ногой Марчин Олекси, который в июне забил ударом ножницами через себя.

Также на приз претендуют Ришарлисон (сборная Бразилии, «Тоттенхэм») и Димитри Пайет («Марсель»).

Все голы можно посмотреть на официальном сайте ФИФА.

Церемония награждения пройдет 27 февраля 2023 года. Тогда же будут объявлены обладатели наград .

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