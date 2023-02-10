Гол игрока с ампутированной ногой ножницами через себя, удары Ришарлисона и Пайета – в тройке претендентов на приз Пушкаша

Теги Марсель Димитри Пайет Сборная Бразилии по футболу премьер-лига Англия лига 1 Франция рейтинги Тоттенхэм Ришарлисон The Best Футбол

Футболист с ампутированной ногой номинирован на премию Пушкаша.

На звание автора самого красивого года гола номинированы три футболиста.

В финальную тройку попал польский футболист с ампутированной ногой Марчин Олекси, который в июне забил ударом ножницами через себя.

Также на приз претендуют Ришарлисон (сборная Бразилии, «Тоттенхэм») и Димитри Пайет («Марсель»).

Все голы можно посмотреть на официальном сайте ФИФА.

Церемония награждения пройдет 27 февраля 2023 года. Тогда же будут объявлены обладатели наград The Best.

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39 комментариев

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llolishe
Тут все ясно
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Montenegro Serbian
Ответ Вадим flanec
Но навык то нужно ещё отточить. С костылями то не шибко побегаешь. В исполнении Марчина это вообще выглядит как акробатический номер.
Так он и отточил.

Возьму на себя смелость немного цинично и спокойно зглянуть на вещи:
тут надо понимать, что у игроков с одной ногой и костылями, просто в силу естественно сложившихся причин (увы), довольно сильно ограничен функционал поз, движений и положения тела при ударе. Из-за чего они тренируют плюс/минус один и тот же скудные варианты ударов, в отличии от полностью физически полноценных игроков.
Плюс тут ещё очень удобно можно опереться рукой на костыль в момент прыжка, что тоже своего рода читинг, как бы это странно не звучало. Как-будто подставка.

Но гол действительно крутой и красивый, это да.
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Феруз Марупов
Будет ли гол ножницами без одной ноги считаться ножом?
Простите...
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Вячеслав Пустохин
Показал отцу гол поляка - он попросил поставить на репит, а потом отец разрыдался. Молча сидели и смотрели минут 5
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Алексей Соловьев
Зашел на сайт ФИФА для голосования, тем кто делает там пользовательский интерфейс руки бы поломать, так и не смог проголосовать, ибо непонятно как пройти дальше голосования фанатов...
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Честный контроль
Кто из них гей, тот и выиграет.
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Пинающий Достоинства
Где гол Овечкина
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Гусейн Магомедрасулов
Ответ <~Inter~>
Это обычный самообман и только кажется, что ему легче. По сути ему в разы тяжелее оттолкнуться, так как нет второй ноги дающей дополнительное ускорение телу
Ну не знаю, я должен быть на его месте чтоб точно сказать. Просто вживую видел как мужик с лёгкостью такие приёмы исполнял, а за мячом пер двухметровыми скачками. Мне показалось, что там упор на сильные руки. Я считаю, что костыли они используют, как брусья гимнасты. Конечно всё зависит от тренировок.
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kaka10
Ответ Heisenberg
Уважение Марчину. Многие профи не могут нормально пробить через себя, а тут он творит такое.
Это понятно
но странно оценивать полноценных и маломобильных спортсменов в одной категории
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Yri Yrov
Ришарлисон забил обычными Ножницами не понимаю хайпа
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magomedov gazi 21586
Я голосовал за Пайета за одну из девушек (может быть Алессия Руссо не помню точно ) и еще за кого-то
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Нейтральный критик
"Ампутированная нога ножницами через себя. Путеводитель по худшим заголовкам спортса".
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<~Inter~>
Ответ Гусейн Магомедрасулов
Мне кажется на костылях легче отталкиваться и выполнять такие трюки .
Это обычный самообман и только кажется, что ему легче. По сути ему в разы тяжелее оттолкнуться, так как нет второй ноги дающей дополнительное ускорение телу
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.ru
ну какой Ришарлисон... Федя Чалов даже в предсезонке круче кладёт
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Олег910
Ответ Heisenberg
Уважение Марчину. Многие профи не могут нормально пробить через себя, а тут он творит такое.
Уважение Марчину безусловно. Но с костылем такой удар легче выполнить, чем здоровому профессионалу.
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Вадим flanec
Ответ Гусейн Магомедрасулов
Мне кажется на костылях легче отталкиваться и выполнять такие трюки .
Но навык то нужно ещё отточить. С костылями то не шибко побегаешь. В исполнении Марчина это вообще выглядит как акробатический номер.
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Gravdaar Iyaad
Есть ставки на то, кому эта награда достанется
Я уверен ее дадут инвалиду, при любых обстоятельствах
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Мурат Абдрахманов
Ответ AmanEsen
А по мне гол Ришарлисона был однозначно лучшим на ЧМ
по мне, тот же его гол после комбинации против Южной Кореи красивее, тут на вкус и цвет!
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Greg Davydov
Когда ожидал увидеть другой гол Ришарлисона
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Гусейн Магомедрасулов
Ответ Вадим flanec
Все голы прекрасны. Но победит только один. Подозреваю это будет Марчин Олекси. В его пользу то, что он инвалид-ампутант. Что вдвойне сложнее сделать, чем не инвалиду.
Мне кажется на костылях легче отталкиваться и выполнять такие трюки .
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Алексѣй Пестовъ
Гол чувака с ампутированной ногой должен быть лучшим
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Экселлент
Оле Олекси! БРАВО 👏
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AmanEsen
Ответ Мурат Абдрахманов
Биссиклета Ришарлиссона даже не лучший год ЧМ, а Марцин Олекси от души сложился!
А по мне гол Ришарлисона был однозначно лучшим на ЧМ
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Vanek1411
Прочитав заголовок, подумал, что номинация игрока-инвалида – это больше благотворительный жест, как в прошлое годы, когда включали голы женщин без сопротивления из-за штрафной (видимо, для них с такого расстояния добить уже достижение), но, посмотрев видео, признаю, что гол реально топовый вышел.
+14
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+12
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DpeMa111
Удивитесь, но Месси не разу не получал эту награду, но всегда был где то рядом
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