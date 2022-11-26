Тен Хаг был бы рад видеть Депая в «МЮ», но форвард хочет играть в ЛЧ. «Барса» может разорвать контракт с ним зимой
«Манчестер Юнайтед» зимой намерен подписать форварда на замену Криштиану Роналду.
Как сообщает Sky Sport Deutschland, в английском клубе решили, что усилить нападение зимой необходимо, но еще не определились, в каком формате будет осуществлена сделка. В «Манчестер Юнайтед» обсуждают временное решение – форварда могут арендовать, чтобы летом крупно потратиться на игрока этой позиции. Возможен и вариант, при котором «МЮ» потратит серьезную сумму на нападающего уже зимой.
На данный момент «Ман Юнайтед» интересны четыре форварда – Маркус Тюрам («Боруссия» Менхенгладбах), Виктор Осимхен («Наполи»), Мемфис Депай («Барселона») и Джонатан Дэвид («Лилль»).
Осимхен был интересен «МЮ» и прошлым летом, но тогда организации сделки помешала высокая цена форварда. «Наполи» не хочет отпускать его и зимой. Кроме того, в случае покупки Виктора у «МЮ» могут возникнуть проблемы с соблюдением ФФП.
Депай находится в иной ситуации – «Барселона» хочет избавиться от него и готова даже разорвать контракт с ним зимой, чтобы сэкономить на зарплате. Эрику тен Хагу этот футболист очень нравится, он хотел бы видеть Депая в «МЮ».
Форвард хочет проявить себя на ЧМ-2022, а уже потом подумать о будущем. Переходу Депая может помешать его желание выступать в Лиге чемпионов.
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