Альба о Ла Лиге: «Победа в руках «Барсы», но «Реал» будет бороться до конца. Расслабляться нельзя»
Защитник «Барселоны» Жорди Альба высказался о шансах «Реала» на победу в Ла Лиге.
– Что для вас значила недавняя победа в Суперкубке?
– Она стала поворотной точкой. Мы играли против главного соперника всех кулес, и это еще сильнее мотивировало. Это был очень хороший финал – мы были лучше и заслужили трофей.
Победа подарила команде уверенность – особенно молодым игрокам, ведь это их первый трофей. Для них это был очень особенный момент. Это было видно по их лицам.
– Вы считаете себя фаворитами Ла Лиги?
– По опыту могу сказать, что впереди еще много матчей, а «Реал» будет бороться до конца. Нам будет очень сложно. У нас есть значительный отрыв (8 очков – Sports.ru), но мы не можем расслабляться. Победа в наших руках, – сказал Альба.
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