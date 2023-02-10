Альба о Ла Лиге: «Победа в руках «Барсы», но «Реал» будет бороться до конца. Расслабляться нельзя»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Суперкубок Испании Жорди Альба Футбол

Защитник «Барселоны» Жорди Альба высказался о шансах «Реала» на победу в Ла Лиге.

– Что для вас значила недавняя победа в Суперкубке?

– Она стала поворотной точкой. Мы играли против главного соперника всех кулес, и это еще сильнее мотивировало. Это был очень хороший финал – мы были лучше и заслужили трофей.

Победа подарила команде уверенность – особенно молодым игрокам, ведь это их первый трофей. Для них это был очень особенный момент. Это было видно по их лицам.

– Вы считаете себя фаворитами Ла Лиги?

– По опыту могу сказать, что впереди еще много матчей, а «Реал» будет бороться до конца. Нам будет очень сложно. У нас есть значительный отрыв (8 очков – Sports.ru), но мы не можем расслабляться. Победа в наших руках, – сказал Альба.

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9 комментариев

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Dmitriy6354
Ответ Barsa! bolshe chem klub
нельзя расслабиться... вот вчера Аль-неизвестность расслабилась и От Аль-Гельизвесности покер получила
Боже 🤡 вы больные на Роналду?
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ДЖИН
Жордик добавляет Барсе остроты и скорости.
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Кино Музыка
С Альбой в составе шансы больше. Надеюсь, больше не будет экспериментов с усаживанием его на лавку.
+1
0
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1Umar Abdurahmanov
Ответ Barsa! bolshe chem klub
нельзя расслабиться... вот вчера Аль-неизвестность расслабилась и От Аль-Гельизвесности покер получила
Думаю хорошо заплатили Аль-Неизвестности чтобы пропустили 4 от хорошо оплаченного Аль-Гельизаестности
+1
0
+1
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Barsa! bolshe chem klub
нельзя расслабиться...

вот вчера Аль-неизвестность расслабилась и От Аль-Гельизвесности покер получила
+7
-3
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Си Эм Панк
В этом сезоне Барса играет как главный фаворит за чемпионство) необходимо сохранять отрыв и побеждать в Эль-Класико в следующем месяце)
+7
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& Co1366
хорошо сказал ветеран Барсы💙❤️
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dr. cage
Великий Алонса: "Без моего Роналду этот Реал обречён"
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гель кристины
Слишком много разговоров. Всем заткнуться и пахать
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