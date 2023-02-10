Альба о Ла Лиге: «Победа в руках «Барсы», но «Реал» будет бороться до конца. Расслабляться нельзя»

Защитник «Барселоны» высказался о шансах « » на победу в .

– Что для вас значила недавняя победа в Суперкубке?

– Она стала поворотной точкой. Мы играли против главного соперника всех кулес, и это еще сильнее мотивировало. Это был очень хороший финал – мы были лучше и заслужили трофей.

Победа подарила команде уверенность – особенно молодым игрокам, ведь это их первый трофей. Для них это был очень особенный момент. Это было видно по их лицам.

– Вы считаете себя фаворитами Ла Лиги?

– По опыту могу сказать, что впереди еще много матчей, а «Реал» будет бороться до конца. Нам будет очень сложно. У нас есть значительный отрыв (8 очков – Sports.ru), но мы не можем расслабляться. Победа в наших руках, – сказал Альба.

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