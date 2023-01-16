Лапорта о Суперкубке Испании: «Барса» дала футбольный концерт. Перес сказал, что мы отлично сыграли – он благороден даже после поражений»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Жоан Лапорта Суперкубок Испании Флорентино Перес Футбол

Жоан Лапорта прокомментировал победу «Барселоны» в Суперкубке Испании.

«[Флорентино Перес] сказал мне [после матча], что мы отлично сыграли, мы говорили о том, что представляет собой матч «Барсы» и «Мадрида», очень важный для двух клубов и для футбола. Президент Мадрида всегда очень благороден, как после побед, так и после поражений.

Этот Суперкубок имеет большую ценность, потому что мы играли против «Мадрида», потому что все видели нас и видели, как мы это сделали. Все видели, что «Барса» дала футбольный концерт, и именно так мы должны выражать себя», – сказал президент «Барселоны».

«Барселона» взяла Суперкубок Испании в 14-й раз – это рекорд. У «Реала» 12 побед

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10 комментариев

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Игорь Замаруев
Ответ Real Madrid l
Президенты клубов очень уважают друг друга, в отличие от некоторых фанатов.
Тут даже не в уважении дело, а, думаю, в проекте) они же вместе Суперлигу продвигают и в данном случае не поздравить с трофеем своего партнёра(хоть и соперника) было бы странно) имхо
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&_Bishep_&
Они перед Классико по прежнему вместе обедают?
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Вячеслав Новиков
Перес всегда был адекватный, и он прекрасно понимает что Барселона нужна Реалу и наоборот, иначе Ла Лига сгинет и не будет спонсоров
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wodziegg
Тяжело будет по началу Реалу без Переса, эпохальная личность
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SEM WILSON
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Комментарий удален модератором
Колхозника Переса имеешь ввиду?
0
-2
-2
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Давид Agabekyan
Ответ Archi_27
Неплохо бы отвечать взаимным благородством
Поддержка мёртвой авантюры Переса под названием Суперлига мало?
+1
0
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Оливер Кан удаляет Роберту
Ответ Archi_27
Неплохо бы отвечать взаимным благородством
Комментарий удален
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Archi_27
Неплохо бы отвечать взаимным благородством
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-1
-1
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& Co1366
Флорентино, как всегда, вежливый & дипломатичный.
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инок
Молодец Перес, поздравил Барсу с первым трофеем при
Хави!
+12
-1
+11
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Real Madrid l
Президенты клубов очень уважают друг друга, в отличие от некоторых фанатов.
+17
-1
+16
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