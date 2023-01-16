Лапорта о Суперкубке Испании: «Барса» дала футбольный концерт. Перес сказал, что мы отлично сыграли – он благороден даже после поражений»

прокомментировал победу «Барселоны» в Суперкубке Испании.

«[ ] сказал мне [после матча], что мы отлично сыграли, мы говорили о том, что представляет собой матч «Барсы» и «Мадрида», очень важный для двух клубов и для футбола. Президент Мадрида всегда очень благороден, как после побед, так и после поражений.

Этот Суперкубок имеет большую ценность, потому что мы играли против «Мадрида», потому что все видели нас и видели, как мы это сделали. Все видели, что «Барса» дала футбольный концерт, и именно так мы должны выражать себя», – сказал президент «Барселоны».

«Барселона» взяла Суперкубок Испании в 14-й раз – это рекорд. У «Реала» 12 побед