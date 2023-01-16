Левандовски после победы в Суперкубке: «Барса» может выиграть еще больше трофеев»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Суперкубок Испании Роберт Левандовски Гави Футбол

Роберт Левандовски высказался о победе «Барселоны» над «Реалом» в Суперкубке Испании.

Для нападающего, пополнившего состав каталонского клуба летом, это первый трофей с командой.

«Это большой момент. Мы заслужили трофей своей игрой. Теперь нужно работать всем вместе, чтобы выиграть еще больше трофеев. У нас есть все для этого.

Перед матчем я сказал Гави, чтобы он был рядом. Я знал, что вместе мы сделаем что-то хорошее», – сказал Левандовски.

Первый гол в ворота «Реала» Гави забил с паса Левандовского, а в конце первого тайма Роберт отличился после передачи от 18-летнего полузащитника.

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23 комментария

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Berekella 999
Ответ Бронислав Каминский
С ключевыми игроками уже продлены контракты
Точно!
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Zorro
Ответ Висита Эльмурзаев
по этому принципу Барселона дёргала за рычаги?
Про рычаги уже не модно шутить, уже про это не пишут)))))).Новое что нибудь придумайте. Барселона реал 😁3-1
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bulldozer
Левандовский - это самый настоящий капитан без повязки!
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Руслан Алиеров
БАРСЕЛОНА выиграет ещё кубок Гампара
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Бронислав Каминский
Ответ Sweaty25
С тезисом согласен, но напомню: контракты с ключевыми игроками продлеваются за деньги
С ключевыми игроками уже продлены контракты
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Xabi Alonso78
Активировав 17 рычагов, наконец, осилили первый трофей (и последний, в принципе)
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Висита Эльмурзаев
Ответ Zorro
Не все в деньгах решается, если футболист талантлив и играет с горячим сердцем как это сейчас в Барселоне, то все будет ок.
по этому принципу Барселона дёргала за рычаги?
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Арман Бижанов
Ответ Бронислав Каминский
Левандовски определенно положительно повлиял на молодых игроков.Не зря почти в каждом матче пихает им за какие-то неверные действия на поле
Верно говоришь. В целом Лева своим профессионализмом и самоотдачей заряжает молодых.
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Иван Шуткин
У меня есть ощущение , в будущем у Барсы победы и кубки , также у Реала , Баварии ) А вот У Леванте вряд ли , чуйка мне подсказывает
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Sweaty25
Ответ Sweaty25
С тезисом согласен, но напомню: контракты с ключевыми игроками продлеваются за деньги
Ну и добавлю, Месси перед уходом тоже готов был идти на максимальное сокращение зарплаты, лишь бы играть в любимом (без иронии) клубе с горячим сердцем, а президент клуба клялся его удержать в команде. В итоге имеем то, что имеем.
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Va_BanK
Приятно удивлён тому какая быстрая химия образовалась между Левандовским и Педри. Как батя и сын, чувствуют друг друга на поле.
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Sweaty25
Ответ Zorro
Не все в деньгах решается, если футболист талантлив и играет с горячим сердцем как это сейчас в Барселоне, то все будет ок.
С тезисом согласен, но напомню: контракты с ключевыми игроками продлеваются за деньги
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Егор,,Зуев
Ответ Бронислав Каминский
Левандовски определенно положительно повлиял на молодых игроков.Не зря почти в каждом матче пихает им за какие-то неверные действия на поле
Согласен, была новость, что может вернуться Иньеста, только, как тренер для молодняка
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Zorro
Ответ Sweaty25
Есть всё, кроме денег, к сожалению :( Но где, как говорится, наша не пропадала?
Не все в деньгах решается, если футболист талантлив и играет с горячим сердцем как это сейчас в Барселоне, то все будет ок.
+7
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Alex Miheev
Ответ Sweaty25
Есть всё, кроме денег, к сожалению :( Но где, как говорится, наша не пропадала?
Деньги не всегда для Барсы хорошо )
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инок
В центре поля Барса была намного сильнее, а у Левы и
Гави намечается хорошая связка. Команда явно ожила
в этом сезоне. Успехов Барсе и Хави.
+3
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Бронислав Каминский
Левандовски определенно положительно повлиял на молодых игроков.Не зря почти в каждом матче пихает им за какие-то неверные действия на поле
Пихает-не пихает, но шефство точно взял, прямо как батя с детворой постоянно. А во вчерашнем матче так вообще повеяло Властелином Колец-Арагорн и смелые хоббиты🙂
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Sweaty25
Есть всё, кроме денег, к сожалению :( Но где, как говорится, наша не пропадала?
+1
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Olajuvon
Я тоже часто говорю своей жене ночью, давай вместе сделаем что-то хорошее)
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-1
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Бронислав Каминский
Левандовски определенно положительно повлиял на молодых игроков.Не зря почти в каждом матче пихает им за какие-то неверные действия на поле
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-2
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Камбоджа Иванов
Странно, что эта польская лицемерка не приплела сюда какую-нибудь политическую тему, типа несогласных с независимостью Каталонии, а после дисквалификации соперника вновь начать петь о том, что спокойно бы выиграли на футбольном поле.
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GuruFutbola
Забил в аравии быстрее кринжа, респект
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GuruFutbola
Согласен, пора добивать бестрофейный бус еще и там
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