Левандовски после победы в Суперкубке: «Барса» может выиграть еще больше трофеев»

высказался о победе «Барселоны» над «Реалом» в Суперкубке Испании.

Для нападающего, пополнившего состав каталонского клуба летом, это первый трофей с командой.

«Это большой момент. Мы заслужили трофей своей игрой. Теперь нужно работать всем вместе, чтобы выиграть еще больше трофеев. У нас есть все для этого.

Перед матчем я сказал Гави, чтобы он был рядом. Я знал, что вместе мы сделаем что-то хорошее», – сказал Левандовски.

Первый гол в ворота «Реала» Гави забил с паса Левандовского, а в конце первого тайма Роберт отличился после передачи от 18-летнего полузащитника.

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