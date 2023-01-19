«Барса» была очень голодна, а у «Реала» был полный живот. «Мадриду» удалили зуб мудрости, но остальные 3 у нас в идеальном состоянии». Морьентес о финале Суперкубка

высказался о поражении «Реала» в финале Суперкубка Испании.

В решающем матче «сливочные» проиграли «Барселоне» со счетом 1:3.

– Были ли вы удивлены победой «Барсы» в класико в Эр-Рияде?

– Редко можно увидеть, чтобы « » уступал в финале. Я думаю, что «Барса» была очень голодна, а у «Реала» был полный живот.

Но имейте в виду, что «Мадриду» удалили зуб мудрости, но остальные три у нас в идеальном состоянии. Когда у тебя полный живот, такое может случиться, в то время как для «Барсы» это было больше, чем просто титул.

Им это было нужно, и просто посмотрите, как они праздновали после победы, – сказал бывший нападающий «Реала».