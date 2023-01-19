«Барса» была очень голодна, а у «Реала» был полный живот. «Мадриду» удалили зуб мудрости, но остальные 3 у нас в идеальном состоянии». Морьентес о финале Суперкубка

Теги Барселона Реал Мадрид Фернандо Морьентес Ла Лига Суперкубок Испании Футбол

Фернандо Морьентес высказался о поражении «Реала» в финале Суперкубка Испании. 

В решающем матче «сливочные» проиграли «Барселоне» со счетом 1:3. 

– Были ли вы удивлены победой «Барсы» в класико в Эр-Рияде?

– Редко можно увидеть, чтобы «Мадрид» уступал в финале. Я думаю, что «Барса» была очень голодна, а у «Реала» был полный живот.

Но имейте в виду, что «Мадриду» удалили зуб мудрости, но остальные три у нас в идеальном состоянии. Когда у тебя полный живот, такое может случиться, в то время как для «Барсы» это было больше, чем просто титул.

Им это было нужно, и просто посмотрите, как они праздновали после победы, – сказал бывший нападающий «Реала».

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17 комментариев

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Arsen5270
Ответ Люблю Марго Робби
Видимо Вильярреал продолжит удалять зубы
Ахаха, так и есть
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alberto-m
Ответ Пирс Морган
Самурай без меча подобен самураю с мечом, но только без меча
🤣🤣🤣🤣🤣🤣
+1
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predMBAPPE
Ответ Люблю Марго Робби
Видимо Вильярреал продолжит удалять зубы
Пока что 2 из оставшихся 3х удалил)
+2
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Великий Алонсо
С какого пацанского цитатника фразы взял?.
0
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Pb-SE
Морьентес в 2004 знатно Мадриду зубы выбил.
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Куй Покагорячев
Пора золотую коронку как у цыган вставлять
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Boni Jek
О чем он?)))))
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Эдвард Джеймс Кенуэй
Мадридские коты все еще сыты
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Berekella 999
Что он говорит???
+2
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6tspey7tb5
По этому сейчас летит 2-0 субмарине ?
+6
-2
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Люблю Марго Робби
Видимо Вильярреал продолжит удалять зубы
+14
-1
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Jan Paskel
Не знал, что он в ВК сидит
0
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Леван Мкртчян
То тактика не та, то зуб мудрости мешает, то игра почти товарещская, то целых две травмы в команде итд итд итд.

Короче Реал не может проиграть, когда у них все здоровы --не растет зуб мудрости --и тактика "ТА САМАЯ"
+1
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Олег Петров
Прямо сейчас вилльяреал удаляет вам оставшиеся три зуба 😁
+7
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corazón blanco
Мадриду просто удалили защиту, сегодня опять проходной двор.
+14
-1
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Пирс Морган
Самурай без меча подобен самураю с мечом, но только без меча
+21
0
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GuruFutbola
Меньше чем клуб превращается в милан, будет обьективны
+2
-2
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