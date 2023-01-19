«Барса» была очень голодна, а у «Реала» был полный живот. «Мадриду» удалили зуб мудрости, но остальные 3 у нас в идеальном состоянии». Морьентес о финале Суперкубка
Фернандо Морьентес высказался о поражении «Реала» в финале Суперкубка Испании.
В решающем матче «сливочные» проиграли «Барселоне» со счетом 1:3.
– Были ли вы удивлены победой «Барсы» в класико в Эр-Рияде?
– Редко можно увидеть, чтобы «Мадрид» уступал в финале. Я думаю, что «Барса» была очень голодна, а у «Реала» был полный живот.
Но имейте в виду, что «Мадриду» удалили зуб мудрости, но остальные три у нас в идеальном состоянии. Когда у тебя полный живот, такое может случиться, в то время как для «Барсы» это было больше, чем просто титул.
Им это было нужно, и просто посмотрите, как они праздновали после победы, – сказал бывший нападающий «Реала».
Короче Реал не может проиграть, когда у них все здоровы --не растет зуб мудрости --и тактика "ТА САМАЯ"