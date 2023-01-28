Перес был в гневе после поражения «Реала» от «Барсы» в Суперкубке и призвал Анчелотти немедленно отреагировать

Теги Карло Анчелотти Барселона Реал Мадрид Ла Лига Суперкубок Испании Флорентино Перес Футбол

Президента «Реала» разозлило поражение в финале Суперкубка Испании. 

В этом матче мадридская команда уступила «Барселоне» со счетом 1:3. По информации Relevo, исход игры вызвал у Флоретино Переса такой гнев, какого не было долгое время. Глава клуба посчитал, что команда в этом матче была физически слаба и играла без искры. 

При первой возможности Перес потребовал у главного тренера Карло Анчелотти объяснений и призвал к немедленной реакции. Президент хотел показать, что для «Реала» не существует второстепенных по важности трофеев. 

Анчелотти принял послание от Переса и перед матчем с «Вильярреалом» в Кубке Испании сказал игрокам, что их ждет еще один финал. Он понимал, что новое поражение поставит под угрозу его положение в клубе. Поэтому он решил выпустить на этот матч основного вратаря Тибо Куртуа, несмотря на возможное недовольство Андрея Лунина. 

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61 комментарий

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гилберт
Человек в таком возрасте не может быть в бешенстве. Поворчит и перестанет.
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BuTaJIbKa
Карло уж прям бежит, волосы назад.
Можно подумать, ему трофеи и победы не важны
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Евгений Резцов
Ответ Raul14
Конечно. Когда проигрываешь команде, которая скоро исчезнет, обидно очень! Реал сытый трофеями, вышел на поле думая что обыграет этот аутсайдер пешком. Иногда и аутсайдеры дают отпор. Об этом нельзя забывать!
Какой аутсайдер? Я тебе как болельщик Реала скажу, что Барса по спортивному возила Реал в центре поля, потому что у Переса 0 трансферов, а у Анчелотти 0 тренерских идей, кроме контратак))
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Rachid
Всё - Папа Карло обречён - Реал проиграет Барсе - однозначно..!!!….)))
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Homelender_666
Ответ Гамаль Хайдаров
Для самого Фларентино Переса нет второстепенных трофеев, зато фаны реала на спортсе после поражения ныли, что это трофей фигня…
Это были не фаны, а глоры. Надо уметь их различать
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Я Гражданин Мира
Ответ Гамаль Хайдаров
Для самого Фларентино Переса нет второстепенных трофеев, зато фаны реала на спортсе после поражения ныли, что это трофей фигня…
Это он на словах говорит так
На самом деле ему наплевать на такие мелочи
Реал это лига чемпионов и ла лига
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Игорь Климов
Могу с уверенностью сказать, что в этом сезоне Реала не хватит на все турниры, и выиграть они могут максимум один кубок.
(Можно даже сделать скрин)
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Я Гражданин Мира
Ответ ßd ßy
Где ты такое вычитал ? Или сам придумал ?
Я считаю Пересу в глубине душе наплевать на супер кубок Испании.
Для него лига чемпионов и ла лига
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Денис Александрович
Ответ Гамаль Хайдаров
Для самого Фларентино Переса нет второстепенных трофеев, зато фаны реала на спортсе после поражения ныли, что это трофей фигня…
А кто такой ФлАрентино Перес? Твой учитель русского языка в рычажной школе?)
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Raul14
Ответ белошип
Класико единственное чем остаётся гордиться глорам бестрофейника Ведь по трофеям они уже никогда не догонят своего хозяина Хотя уже и в класико банкрот стал редко побеждать,скоро вообще нечем будет козырять местным сепарам)
Они там говорят что их фарт продолжится до самого конца сезона)) Вот скоро короли наберут форму и травмы закончатся, увидим мы их лицо))
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Бронислав Каминский
Ответ Raul14
Конечно. Когда проигрываешь команде, которая скоро исчезнет, обидно очень! Реал сытый трофеями, вышел на поле думая что обыграет этот аутсайдер пешком. Иногда и аутсайдеры дают отпор. Об этом нельзя забывать!
Сразу видно, мнение мадридисты из аула )))
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Vlad
Ответ Маноло Санчи́с
Щас бы сравнивать Хави и Анчелотти xD
Вот именно что глупо их сравнивать, и стаж и опыт у них намного отличаются. Потому что как игрок Хави вдвое превосходит Анчи. А как тренер - ещё всё впереди у Хави.
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белошип
Ответ Raul14
Теперь и разницу в три мяча начали праздновать?)) Каждым днём ниже и ниже, продолжайте..))
Класико единственное чем остаётся гордиться глорам бестрофейника
Ведь по трофеям они уже никогда не догонят своего хозяина
Хотя уже и в класико банкрот стал редко побеждать,скоро вообще нечем будет козырять местным сепарам)
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весёлый роджер
Реал уже напоминает махровую гинеровщину. Молодые бразильцы с крутым ценником, местные дедушки, которых по десятому разу выжимают, и тренер, которого хочется попросить моргнуть, если он в заложниках. При этом в команде один нападающий, который уже лет 13 пылит за сливок. Отреагировать, лол)))
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umnik3
Ответ Raul14
Конечно. Когда проигрываешь команде, которая скоро исчезнет, обидно очень! Реал сытый трофеями, вышел на поле думая что обыграет этот аутсайдер пешком. Иногда и аутсайдеры дают отпор. Об этом нельзя забывать!
Каким надо быть дебилом, чтобы нести такую чушь?)) Скажи, Рауль? Вам в дурдом интернет провели?
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Raul14
Ответ aidos_1979
твой белый мешок уже пятнадцать лет не может выиграть у аутсайдера с разницей в три мяча, когда как сам регулярно получает по самые гланды от него)))
Теперь и разницу в три мяча начали праздновать?)) Каждым днём ниже и ниже, продолжайте..))
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Vlad
Ответ Boni Jek
Барселона и дальше будет крупно побеждать судейский реал
Не уподобляйтесь тем дебилам, что считают Барсу дном, аутсайдером или середняком. Видимо печёт у них. Сразу видно больные на голову, не умеющие адекватно реагировать на поражения своего клуба.
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aidos_1979
Ответ Raul14
Конечно. Когда проигрываешь команде, которая скоро исчезнет, обидно очень! Реал сытый трофеями, вышел на поле думая что обыграет этот аутсайдер пешком. Иногда и аутсайдеры дают отпор. Об этом нельзя забывать!
твой белый мешок уже пятнадцать лет не может выиграть у аутсайдера с разницей в три мяча, когда как сам регулярно получает по самые гланды от него)))
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Роман
Ответ Маноло Санчи́с
Щас бы сравнивать Хави и Анчелотти xD
У Хави Кубок Гамперса и дважды выход в ЛЕ.
На минуточку, это тоже какое никакое достижение.
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White Buddha
Ответ Егор Крид58
Запретить смотреть футбол! Как можно назвать Анчелотти физруком? Глупый фан барсы
Он его и не смотрит.
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Маноло Санчи́с
Ответ Vlad
Видимо берёт пример с какого-нибудь глупого фана Реала, назвавшего Хави физруком
Щас бы сравнивать Хави и Анчелотти xD
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Юра Мисайлов
С Анчелотти так всегда , пользуй то что есть , нового не дадим ))) но если проиграешь , голову с плеч )))
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Falsegoalkeeper
Ответ LLiriKK
А как тренер может на что-либо реагировать, когда на ключевых позициях ему не предоставили усиления, в отличие от той же «Барсы», швыряющей деньги во все стороны с помощью своих «рычагов»?
Барса и по структуре игры была лучше, все делал слаженнее. Реал даже прессинговать слаженно не смог, так как на постоянной основе это не отрабатывает, а больше заточен под импровизацию
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Мохнатый55
Ответ Гамаль Хайдаров
Для самого Фларентино Переса нет второстепенных трофеев, зато фаны реала на спортсе после поражения ныли, что это трофей фигня…
Наверняка Перес мечтает о требле. Но мечты вновь отодвинуты минимум на сезон.
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BolxoB
Никому не нужный товарняк (с) болельщики Реала.
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