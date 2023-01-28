Перес был в гневе после поражения «Реала» от «Барсы» в Суперкубке и призвал Анчелотти немедленно отреагировать
Президента «Реала» разозлило поражение в финале Суперкубка Испании.
В этом матче мадридская команда уступила «Барселоне» со счетом 1:3. По информации Relevo, исход игры вызвал у Флоретино Переса такой гнев, какого не было долгое время. Глава клуба посчитал, что команда в этом матче была физически слаба и играла без искры.
При первой возможности Перес потребовал у главного тренера Карло Анчелотти объяснений и призвал к немедленной реакции. Президент хотел показать, что для «Реала» не существует второстепенных по важности трофеев.
Анчелотти принял послание от Переса и перед матчем с «Вильярреалом» в Кубке Испании сказал игрокам, что их ждет еще один финал. Он понимал, что новое поражение поставит под угрозу его положение в клубе. Поэтому он решил выпустить на этот матч основного вратаря Тибо Куртуа, несмотря на возможное недовольство Андрея Лунина.
Можно подумать, ему трофеи и победы не важны
На самом деле ему наплевать на такие мелочи
Реал это лига чемпионов и ла лига
(Можно даже сделать скрин)
Для него лига чемпионов и ла лига
Ведь по трофеям они уже никогда не догонят своего хозяина
Хотя уже и в класико банкрот стал редко побеждать,скоро вообще нечем будет козырять местным сепарам)
На минуточку, это тоже какое никакое достижение.