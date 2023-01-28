Перес был в гневе после поражения «Реала» от «Барсы» в Суперкубке и призвал Анчелотти немедленно отреагировать

Президента « » разозлило поражение в финале Суперкубка Испании.

В этом матче мадридская команда уступила «Барселоне» со счетом 1:3. По информации Relevo, исход игры вызвал у Флоретино Переса такой гнев, какого не было долгое время. Глава клуба посчитал, что команда в этом матче была физически слаба и играла без искры.

При первой возможности Перес потребовал у главного тренера объяснений и призвал к немедленной реакции. Президент хотел показать, что для «Реала» не существует второстепенных по важности трофеев.

Анчелотти принял послание от Переса и перед матчем с «Вильярреалом» в Кубке Испании сказал игрокам, что их ждет еще один финал. Он понимал, что новое поражение поставит под угрозу его положение в клубе. Поэтому он решил выпустить на этот матч основного вратаря Тибо Куртуа, несмотря на возможное недовольство Андрея Лунина.