«Барса» сократила отставание от «Реала» по трофеям после победы в Суперкубке – 97 против 98
После победы в Суперкубке Испании «Барселона» сократила отставание от «Реала» по трофеям.
Теперь у каталонского клуба 97 выигранных трофеев. У «Реала» на один больше – 98.
За всю историю «Барселона» 26 раз выиграла Ла Лигу, 31 раз – Кубок Испании, 14 раз – Суперкубок Испании, 2 раза – Кубок испанской лиги (разыгрывался с 1983 по 1986 год). Также у «Барсы» по 5 побед в Лиге чемпионов и Суперкубке Европы, 4 победы в Кубке обладателей кубков (разыгрывался с 1960 по 1999 год), по 2 победы в Кубке ярмарок (разыгрывался с 1955 по 1971 год) и в Латинском кубке (проводился с 1949 по 1957 год), а также по 3 победы на клубном чемпионате мира и Кубке Эвы Дуарте (разыгрывался с 1940 по 1953 год).
У «Реала» 35 побед в Ла Лиге, 19 – в Кубке Испании, 12 – в Суперкубке Испании, 14 – в Лиге чемпионов, 1 – в Кубке испанской лиги, 2 – в Кубке УЕФА, 5 – в Суперкубке Европы, 3 – в Межконтинентальном кубке, 4 – на клубном чемпионате мира, 2 – в Латинском кубке, 1 – в Кубке Эвы Дуарте.
В этом сезоне у «Барселоны» есть шансы еще на три трофея – Ла Лигу, Кубок Испании и Лигу Европы. «Реал» может стать обладателем четырех трофеев – помимо Ла Лиги и Кубка Испании, мадридский клуб сыграет в Лиге чемпионов и на клубном чемпионате мира.
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Есть Реал и все остальные испанские 6омжи)
Правда вчера почему-то успокоился, кстати, есть догадки почему? 🤣
Да и честно, как то не особо интересно сколько у кого кубков было в 40 каком то году!
Да и как по мне,если уж судить по кубкам,то нужно брать именно значимые кубки,а не всякие кубки ярмарок каких то,меряются письками лишь неуверенные и ущемленные))))