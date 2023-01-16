«Барса» сократила отставание от «Реала» по трофеям после победы в Суперкубке – 97 против 98

После победы в Суперкубке Испании « » сократила отставание от « » по трофеям.

Теперь у каталонского клуба 97 выигранных трофеев. У «Реала» на один больше – 98.

За всю историю «Барселона» 26 раз выиграла Ла Лигу, 31 раз – , 14 раз – , 2 раза – Кубок испанской лиги (разыгрывался с 1983 по 1986 год). Также у «Барсы» по 5 побед в Лиге чемпионов и Суперкубке Европы, 4 победы в Кубке обладателей кубков (разыгрывался с 1960 по 1999 год), по 2 победы в Кубке ярмарок (разыгрывался с 1955 по 1971 год) и в Латинском кубке (проводился с 1949 по 1957 год), а также по 3 победы на клубном чемпионате мира и Кубке Эвы Дуарте (разыгрывался с 1940 по 1953 год).

У «Реала» 35 побед в Ла Лиге, 19 – в Кубке Испании, 12 – в Суперкубке Испании, 14 – в Лиге чемпионов, 1 – в Кубке испанской лиги, 2 – в Кубке УЕФА, 5 – в Суперкубке Европы, 3 – в Межконтинентальном кубке, 4 – на клубном чемпионате мира, 2 – в Латинском кубке, 1 – в Кубке Эвы Дуарте.

В этом сезоне у «Барселоны» есть шансы еще на три трофея – , Кубок Испании и Лигу Европы. «Реал» может стать обладателем четырех трофеев – помимо Ла Лиги и Кубка Испании, мадридский клуб сыграет в Лиге чемпионов и на клубном чемпионате мира.

Хави делает «Барсу» вариативнее – обыграли «Мадрид», доминируя в центре. У Гави ключевая роль

«Барса» ждала трофея почти два года. Для Хави-тренера – первый большой