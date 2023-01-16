«Барса» сократила отставание от «Реала» по трофеям после победы в Суперкубке – 97 против 98

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Кубок Испании Лига чемпионов УЕФА Суперкубок Европы Суперкубок Испании чемпионат мира среди клубов Футбол

После победы в Суперкубке Испании «Барселона» сократила отставание от «Реала» по трофеям.

Теперь у каталонского клуба 97 выигранных трофеев. У «Реала» на один больше – 98.

За всю историю «Барселона» 26 раз выиграла Ла Лигу, 31 раз – Кубок Испании, 14 раз – Суперкубок Испании, 2 раза – Кубок испанской лиги (разыгрывался с 1983 по 1986 год). Также у «Барсы» по 5 побед в Лиге чемпионов и Суперкубке Европы, 4 победы в Кубке обладателей кубков (разыгрывался с 1960 по 1999 год), по 2 победы в Кубке ярмарок (разыгрывался с 1955 по 1971 год) и в Латинском кубке (проводился с 1949 по 1957 год), а также по 3 победы на клубном чемпионате мира и Кубке Эвы Дуарте (разыгрывался с 1940 по 1953 год).

У «Реала» 35 побед в Ла Лиге, 19 – в Кубке Испании, 12 – в Суперкубке Испании, 14 – в Лиге чемпионов, 1 – в Кубке испанской лиги, 2 – в Кубке УЕФА, 5 – в Суперкубке Европы, 3 – в Межконтинентальном кубке, 4 – на клубном чемпионате мира, 2 – в Латинском кубке, 1 – в Кубке Эвы Дуарте.

В этом сезоне у «Барселоны» есть шансы еще на три трофея – Ла Лигу, Кубок Испании и Лигу Европы. «Реал» может стать обладателем четырех трофеев – помимо Ла Лиги и Кубка Испании, мадридский клуб сыграет в Лиге чемпионов и на клубном чемпионате мира.

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41 комментарий

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Eliza77
Надеюсь, Ла Лигу выиграют , может и Лину Европы )
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Бронислав Каминский
Ответ Илья Гапеев
Да Забей это просто обиженный болельщик Реала который не знает слова Уважение
Именно так.Хейтерок,который выбрал себе клуб по принципу "самый титулованный" ))
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белошип
Ответ ak0809
Великое противостояние двух великих клубов!
Не было никогда никакого противостояния
Есть Реал и все остальные испанские 6омжи)
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GuruFutbola
Ответ Егор,,Зуев
Опять ты)
Этот глорик меня кинул в чс, но продолжает писать каждый день в лс, зная что своим ответом не смогу поставить его на место. (Я конечно тоже мог бы его туда кинуть, но пусть меня развлекает)))
Правда вчера почему-то успокоился, кстати, есть догадки почему? 🤣
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Илья Гапеев
Ответ Бронислав Каминский
Если у Барсы 26 чемпионств и 5 ЛЧ,то как она может быть бестрофейником?)))Что в вашем понимании трофейник?
Да Забей это просто обиженный болельщик Реала который не знает слова Уважение
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BSADNIK
Ответ Kyancey
7 КЧМ против 3 забыл )))
Почему нельзя просто без каких то исторических намеков признать поражение😑
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Экселлент
Это что за новость никчемная))) смысла в этой новости 0!
Да и честно, как то не особо интересно сколько у кого кубков было в 40 каком то году!
Да и как по мне,если уж судить по кубкам,то нужно брать именно значимые кубки,а не всякие кубки ярмарок каких то,меряются письками лишь неуверенные и ущемленные))))
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GuruFutbola
В этом году будут самыми титулованными и первые пробьют сотку)
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Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Мда...эти два клуба не устают ч.покать друг друга
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& Co1366
Ответ KAPJ7COH
Что за кубок ярмарок. Поясните
Предшественник кубка УЕФА, но значимость кубка Ярмарок убрали.
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Акира_1
Ответ ALex10
Не осилил текст новости, попробовал забайтить, обосрался, попробовал ещё раз - опять не смешно получилось. А ты целеустремлённый.
Ахаха, главное поджёг тебя, этого достаточно для такой ветки. Ну а если не смешно, то хотя бы неприятно секте местной. 😉
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-1
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инок
С этого трофея у Хави, как тренера - надеюсь начнется путь за другими титулами и рекордами для Барсы
+4
-1
+3
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Бронислав Каминский
Ответ белошип
Что по самым значимым? Подскажу: ЛЛ-35 у Реала и 26 у бестрофейника ЛЧ-14 у Реала и 5 у банкрота А по второсортным бчк лучше,не спорю)
Если у Барсы 26 чемпионств и 5 ЛЧ,то как она может быть бестрофейником?)))Что в вашем понимании трофейник?
+3
-2
+1
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& Co1366
У Барсы 4 победы в кубке Ярмарок, а не 2, если брать его в трофеи.
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Егор,,Зуев
Ответ Kyancey
+3 очка к 16 января - это гарантированное чемпионство?
Опять ты)
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Асатур Сарибикян
Мне кажется самый ценный трофей это Кубок Ярмарки!)
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Emil Aliev
Потная катка
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ALex10
Ответ Акира_1
Надо добавить значит, чтоб чувствовать превосходство. Это очень важно в психологии Барселоны.
Не осилил текст новости, попробовал забайтить, обосрался, попробовал ещё раз - опять не смешно получилось. А ты целеустремлённый.
0
-1
-1
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Apol
Вот почему я вижу такого возбужденного ригоберку. Но ничего, скоро плей-офф ЛЕ))
0
-3
-3
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Роман
Ответ белошип
Что по самым значимым? Подскажу: ЛЛ-35 у Реала и 26 у бестрофейника ЛЧ-14 у Реала и 5 у банкрота А по второсортным бчк лучше,не спорю)
Что по самым купленным судей и трофеев во времена Пеле?
+1
-2
-1
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Try Stelsi
Ответ Камбоджа Иванов
Не, ну суперкубок Испании - это трофей одного уровня с ЛЧ или Ла Лигой, конечно. Странно немного)
Факта это не отменяет-суперкубок трофей, но не такой значимый как Ла Лига или Лч
+7
0
+7
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KAPJ7COH
Что за кубок ярмарок. Поясните
+1
-2
-1
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Павел Цуприков
Папу Карло обесчестили)))
0
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Ебздрогыч
А если еще количество кубков Гампера сложить...
0
-5
-5
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Kyancey
Ответ белошип
Что по самым значимым? Подскажу: ЛЛ-35 у Реала и 26 у бестрофейника ЛЧ-14 у Реала и 5 у банкрота А по второсортным бчк лучше,не спорю)
7 КЧМ против 3 забыл )))
+4
-3
+1
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