Мбаппе – игрок года в Европе по версии IFFHS, Беллингем – лучший молодой футболист
IFFHS назвала имя лучшего футболиста Европы в 2022 году.
Игроком года признан нападающий Килиан Мбаппе, выступающий за «ПСЖ» и сборную Франции.
Также Международная федерация футбольной истории и статистики включила его в символическую сборную УЕФА.
Лучшим игроком в возрасте до 20 лет в Европе стал полузащитник Джуд Беллингем, представляющий «Боруссию» Дортмунд и сборную Англии. Он также присутствует в сборной лучших молодых игроков 2022-го от IFFHS.
Но это заминусуют