Мбаппе – игрок года в Европе по версии IFFHS, Беллингем – лучший молодой футболист

назвала имя лучшего футболиста Европы в 2022 году.

Игроком года признан нападающий , выступающий за « » и сборную Франции.

Также Международная федерация футбольной истории и статистики включила его в символическую сборную УЕФА.

Лучшим игроком в возрасте до 20 лет в Европе стал полузащитник Джуд Беллингем, представляющий «Боруссию» и сборную . Он также присутствует в сборной лучших молодых игроков 2022-го от IFFHS.