Мбаппе – игрок года в Европе по версии IFFHS, Беллингем – лучший молодой футболист

Теги Боруссия Дортмунд ПСЖ Сборная Англии по футболу бундеслига Германия Сборная Франции по футболу лига 1 Франция рейтинги IFFHS Килиан Мбаппе Джуд Беллингем Футбол

IFFHS назвала имя лучшего футболиста Европы в 2022 году.

Игроком года признан нападающий Килиан Мбаппе, выступающий за «ПСЖ» и сборную Франции.

Также Международная федерация футбольной истории и статистики включила его в символическую сборную УЕФА.

Лучшим игроком в возрасте до 20 лет в Европе стал полузащитник Джуд Беллингем, представляющий «Боруссию» Дортмунд и сборную Англии. Он также присутствует в сборной лучших молодых игроков 2022-го от IFFHS.

26 комментариев

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М.Ю!!!
Ответ Адепт Суперлиги
Спаведливо из-за ЧМ. Иногда может, когда хочет. Но глядя на его игру в ПСЖ в некоторых матчах, понимаешь, что такой игрок не может быть лучшим даже во Франции
Ну на ЧМ понравился финал ,а в целом у них Гризман был на высоте но провалил финал !
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ZamoRano
Ответ che kaif
Средняя сборная не мешала условному Ибрагимовичу выходить на крупные турниры точно так же как и Левандовски
Ты реально сравниваешь Норвегию и Швецию? Ой Ду...ааак
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edem_sandlar
Ответ Назар Игорь
Если Хвича продолжит так же феерить, то по итогам 2023 вполне может войти в десятку лучших. Прогресс ошеломляющий. Жаль что со сборной ему ничего не светит.
Дедуль, таблетки прими
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Penarol
Мбаппе слишком хороший футболист, чтобы его компрометировала такая псевдоаналитическая организация, как IFFHS. Это всё равно что выбирать лучшего спортсмена (батл-рэппера, кулинара, автомеханика) России голосованием старика Тихонова, Канчельскиса, Юрия Лозы и Милонова.
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Андрей Хенто
Ответ Umar Yunuszoda
Почему Белиннгем а не гавито или педрито
Потому что человек шикарно играет как в Бундеслиге, как в Лиге чемпионов так и на чемпионате мира и все примерно на одном уровне. По мне так вполне заслуженно. А у Педри и Гави все впереди.
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Леван Мкртчян
Ответ error505
Макрон продвинул)))
Единственное кого продвинул Макрон - это Калигулу.
Но это заминусуют
+2
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Адепт Суперлиги
Ответ М.Ю!!!
Тогда где справедливость ?))
Спаведливо из-за ЧМ. Иногда может, когда хочет. Но глядя на его игру в ПСЖ в некоторых матчах, понимаешь, что такой игрок не может быть лучшим даже во Франции
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JBa
Ответ Tpy6kaMerlina
На чемпионате мира дико тащил, его бы энергию напарникам по сборной, легко бы взяли трофей. Мбаппе был хорош в 2022 и на клубном уровне, так что вопросов нет, заслуженно
сейчас придут ребята, у которых яйца щемит от тех условий, что ПСЖ сам ему предложил и расскажут нам, что это переоцененный бегунок 😂
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М.Ю!!!
Ответ Адепт Суперлиги
В принципе справедливо, хотя всем очевидно, что никакой он не лучший в Европе
Тогда где справедливость ?))
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che kaif
Ответ Борис Александрович
Холланд грустит ,не повезло со сборной человеку.
Средняя сборная не мешала условному Ибрагимовичу выходить на крупные турниры точно так же как и Левандовски
+6
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+6
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Dmitri Kudrenko
Опять рейтинги из этой помойки тащите
0
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Адепт Суперлиги
В принципе справедливо, хотя всем очевидно, что никакой он не лучший в Европе
0
-1
-1
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Tpy6kaMerlina
На чемпионате мира дико тащил, его бы энергию напарникам по сборной, легко бы взяли трофей. Мбаппе был хорош в 2022 и на клубном уровне, так что вопросов нет, заслуженно
+3
-2
+1
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Назар Игорь
Если Хвича продолжит так же феерить, то по итогам 2023 вполне может войти в десятку лучших. Прогресс ошеломляющий. Жаль что со сборной ему ничего не светит.
+2
0
+2
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GuruFutbola
Фейкозолотомячист алжирец наверное лучший в африке)
0
-4
-4
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che kaif
Ответ error505
Макрон продвинул)))
Макрон сделал хет трик в финале ЧМ))
+9
-2
+7
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Flow market Victor Mercedes
При всём неуважение к Мбаппе он был одинаково хорош весь год в отличие от фееричного обладателя ЗМ который потух, потом вроде заиграл и травма, ЧМ пропустил, так что по моему вполне заслуженно, если судить по игре а не по характеру
+1
-2
-1
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error505
Макрон продвинул)))
+2
-1
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Artem Piatkov
Всё логично
+1
-2
-1
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Алибек Багаутдинов
Лучший в Европе или лучший европейский игрок?
+1
0
+1
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Kos Iniesta
Мамкин петушок!
+1
-4
-3
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Ярослав Федосеев
Ответ Барсик Юрана
Месси лучший
Месси в южной Америке
+3
-3
0
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Umar Yunuszoda
Почему Белиннгем а не гавито или педрито
0
-2
-2
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Борис Александрович
Холланд грустит ,не повезло со сборной человеку.
+1
-6
-5
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Барсик Юрана
Месси лучший
+2
-10
-8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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