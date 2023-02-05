«Мбаппе уже лучший форвард мира». Кампуш об игроке «ПСЖ»

высказался о травме за несколько дней до матча «ПСЖ» – «Бавария».

– Потерять Килиана, конечно, тяжело. Видел его грустным после травмы.

Но еще я видел, как он сегодня работал над тем, чтобы как можно скорее вернуться. Это характер победителей.

– Килиан – один из лучших нападающих в мире?

– Он уже лучший форвард... – сказал советник « » по футбольным вопросам.