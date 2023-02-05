«Мбаппе уже лучший форвард мира». Кампуш об игроке «ПСЖ»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Луиш Кампуш Килиан Мбаппе Футбол

Луиш Кампуш высказался о травме Килиана Мбаппе за несколько дней до матча «ПСЖ» – «Бавария».

– Потерять Килиана, конечно, тяжело. Видел его грустным после травмы.

Но еще я видел, как он сегодня работал над тем, чтобы как можно скорее вернуться. Это характер победителей.

– Килиан – один из лучших нападающих в мире?

– Он уже лучший форвард... – сказал советник «ПСЖ» по футбольным вопросам.

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48 комментариев

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SRvR
Ответ Я Гражданин Мира
Согласен! Но согласитесь для нападающего важно голы забивать,и чем больше тем лучше
Холланд забивает много, а команда в целом играет хуже, это о чем-то говорит
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нелюбитель футбола
Ответ Moscwow
Самый позорный чемпион мира в истории. Поцелуй его фотку и молись дальше святому гному
Да позорный... Но позорный только от того, что кое-кто волосами хотел забить и чужой гол хотел украсть... Такого ещё не было... А в остальном он прекрасный... Особенно по результату... Месси - Чемпион Мира!!!... Поздравляю тебя с этим!... Ты явно хотел этого... А-ха-ха-ха.. 🤪..
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Moscwow
Ответ нелюбитель футбола
На изи пока он обоср..ся... И два пеналя в ворота аргов не помогли... Так кто кого купил?... Хе-хе..
Больная секта даже не может признать хет-трик Мбаппе🤦‍♂️ зато 5 пенальти в 7 матчах можете
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Я Гражданин Мира
Ответ mr kovalsky
Забивной да, но по созиданию, по технике Мбаппе на голову выше
Согласен!
Но согласитесь для нападающего важно голы забивать,и чем больше тем лучше
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нелюбитель футбола
Ответ Benner
Если бы да кабы. Всем насрать на то, что ты там себе навооброжал. Месси Чемпион мира. Живи с этим))
Он и помрёт с этим..
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нелюбитель футбола
Ответ Moscwow
😂🤦‍♂️ гормона даже не было бы в финале, если бы не купленные 5 пенальти в 7 матчах. Мбаппе на изи взял бы второй чм подряд и без помощи шейхов
На изи пока он обоср..ся... И два пеналя в ворота аргов не помогли... Так кто кого купил?... Хе-хе..
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mr kovalsky
Ответ Я Гражданин Мира
Холланд даже более забивной чем Мбпапе
Забивной да, но по созиданию, по технике Мбаппе на голову выше
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Mixos Demid
Холланд, как минимум, не хуже !!!
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Я Гражданин Мира
Ответ Экспертное мнение
Мбаппе отбирает мяч меньше чем 30+ летние Месси и Неймар, он возомнил себя хозяином ПСЖ после самого жирного контракта в истории футбола, только вот Кинг Лео не обязан работать на статку фаната Роналду
Это ваша мнения.
По мне вообще без неймара лучше играть, чем с ним
Вы сочитайте сколько раз он будет терять мяч.
Мбпапе забивной форвард, чего не скажешь о неймаре
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Эксперт по вопросам унижения меренгов
!
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Moscwow
Ответ Benner
Ну ты заплачь еще🤣
Да ты разрываешь шутками) остановись, ща лопну от смеха🤦‍♂️
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Val Smith
Ответ Экспертное мнение
Мбаппе отбирает мяч меньше чем 30+ летние Месси и Неймар, он возомнил себя хозяином ПСЖ после самого жирного контракта в истории футбола, только вот Кинг Лео не обязан работать на статку фаната Роналду
Это же надо было все клише смешать в одну кучу, такое чувство что Chat GPT попросили сгенерировать комментарий в стиле завсегдатая Спортса.
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Benner
Ответ Moscwow
Самый позорный чемпион мира в истории. Поцелуй его фотку и молись дальше святому гному
Ну ты заплачь еще🤣
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danik 258808
Ответ Экспертное мнение
Мбаппе отбирает мяч меньше чем 30+ летние Месси и Неймар, он возомнил себя хозяином ПСЖ после самого жирного контракта в истории футбола, только вот Кинг Лео не обязан работать на статку фаната Роналду
Как не возомнитб себя хозяином, когда там лично в Катар приглашали на переговоры + президент страны на телефоне уговаривает
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Moscwow
Ответ Benner
Если бы да кабы. Всем насрать на то, что ты там себе навооброжал. Месси Чемпион мира. Живи с этим))
Самый позорный чемпион мира в истории. Поцелуй его фотку и молись дальше святому гному
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Benner
Ответ Люблю Марго Робби
Ты финал #опой смотрел?
Нет, я же не ты
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Benner
Ответ Moscwow
😂🤦‍♂️ гормона даже не было бы в финале, если бы не купленные 5 пенальти в 7 матчах. Мбаппе на изи взял бы второй чм подряд и без помощи шейхов
Если бы да кабы. Всем насрать на то, что ты там себе навооброжал.
Месси Чемпион мира. Живи с этим))
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Karl0709
Мбаппе = Анри хороший игрок но не лучший.
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Alan7
Ответ Фанат Лионеля Месси
Лично мне почему-то видится больше плюсов от отсутствия Мбаппе ,чем минусов Будет ещё 1 бегающий игрок и ПСЖ сможет играть в свои любимые 3 цз ,да и Мбаппе после ЧМ ужасно играл Месси с Неймаром могут сами затащить
Какие 3 ЦЗ сейчас могут быть? У ПСЖ полтора ЦЗ в доступе. Маркиньос и Данилу (ЦПЗ на позиции ЦЗ). Кимпембе, Рамос и Мукиеле в лазарете. На Шкриньяра денег пожалели. Наигрывать сейчас 3 ЦЗ не реально.
+1
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Moscwow
Ответ Benner
Месси деклассировал в финале ЧМ этого "лучшего"
😂🤦‍♂️ гормона даже не было бы в финале, если бы не купленные 5 пенальти в 7 матчах. Мбаппе на изи взял бы второй чм подряд и без помощи шейхов
0
-1
-1
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Экспертное мнение
Ответ Я Гражданин Мира
А я считаю лучше Месси с Мбпапе чем с неймаром! От Мбпапе пользу на много больше чем от неймара
Мбаппе отбирает мяч меньше чем 30+ летние Месси и Неймар, он возомнил себя хозяином ПСЖ после самого жирного контракта в истории футбола, только вот Кинг Лео не обязан работать на статку фаната Роналду
+4
-4
0
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Милан Тео 19
Ответ Лукашин Петр
Холланд не хуже уж точно
☝️ Правду сказал
+1
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Милан Тео 19
Да видел я как он на прошлом ЧЕ Швейцарии забить не смог и Франция вылетела тогда, он и рядом с Месси или Рональдо не стоит ! ☝️
+3
-1
+2
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Экспертное мнение
Ответ rigobersong
перфоманс с 2мя пенальти?:))🤣🤣🤣
По сути Мбаппы на поле не было пока не вышел Коло-Муани - заработал пенальти, отдал ассист. Муани лучший игрок в атаке у Франции в том финале, просто Эми Мартинес был еще лучше.
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-1
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болельщег
Ответ jvs5t7gcrf
Осимхен тоже не промах
Смешно. Вообще разного поля ягоды
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