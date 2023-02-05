«Мбаппе уже лучший форвард мира». Кампуш об игроке «ПСЖ»
Луиш Кампуш высказался о травме Килиана Мбаппе за несколько дней до матча «ПСЖ» – «Бавария».
– Потерять Килиана, конечно, тяжело. Видел его грустным после травмы.
Но еще я видел, как он сегодня работал над тем, чтобы как можно скорее вернуться. Это характер победителей.
– Килиан – один из лучших нападающих в мире?
– Он уже лучший форвард... – сказал советник «ПСЖ» по футбольным вопросам.
Но согласитесь для нападающего важно голы забивать,и чем больше тем лучше
По мне вообще без неймара лучше играть, чем с ним
Вы сочитайте сколько раз он будет терять мяч.
Мбпапе забивной форвард, чего не скажешь о неймаре
Месси Чемпион мира. Живи с этим))