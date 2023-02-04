Саншеш получил травму. У «ПСЖ» ранее выбыли Мбаппе и Рамос, игра с «Баварией» – 14-го
Полузащитник «ПСЖ» Ренату Саншеш повредил бедро в матче с «Тулузой» в Лиге 1.
Португальский хавбек получил мышечную травму и был заменен на 14-й минуте игры 22-го тура. Он покинул поле в слезах и сразу направился в подтрибунное помещение.
Прошлый матч, против «Монпелье» (3:1), из-за проблем со здоровьем не смогли доиграть защитник Серхио Рамос и форвард Килиан Мбаппе.
Чемпионы Франции 14 февраля встретятся с «Баварией» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
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