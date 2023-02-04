Саншеш получил травму. У «ПСЖ» ранее выбыли Мбаппе и Рамос, игра с «Баварией» – 14-го

Полузащитник « » повредил бедро в матче с «Тулузой» в Лиге 1.

Португальский хавбек получил мышечную травму и был заменен на 14-й минуте игры 22-го тура. Он покинул поле в слезах и сразу направился в подтрибунное помещение.

Прошлый матч, против «Монпелье» (3:1), из-за проблем со здоровьем не смогли доиграть защитник и форвард .

Чемпионы Франции 14 февраля встретятся с «Баварией» в 1/8 финала Лиги чемпионов.