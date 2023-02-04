Саншеш получил травму. У «ПСЖ» ранее выбыли Мбаппе и Рамос, игра с «Баварией» – 14-го

Теги Бавария ПСЖ Тулуза Серхио Рамос лига 1 Франция травмы Ренату Саншеш Килиан Мбаппе Здоровье Футбол

Полузащитник «ПСЖ» Ренату Саншеш повредил бедро в матче с «Тулузой» в Лиге 1.

Португальский хавбек получил мышечную травму и был заменен на 14-й минуте игры 22-го тура. Он покинул поле в слезах и сразу направился в подтрибунное помещение.

Прошлый матч, против «Монпелье» (3:1), из-за проблем со здоровьем не смогли доиграть защитник Серхио Рамос и форвард Килиан Мбаппе.

Чемпионы Франции 14 февраля встретятся с «Баварией» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
chouchou
Шутки, про что он тоже собрался к Нею на день рождения будут?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пошлю любого, кто против футбола!
Ответ error505
Ох, трудно же будет ПСЖ :(
Ещё Мбаппе и Неймар если минус, то точно с Баварии будет трудно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
error505
Ох, трудно же будет ПСЖ :(
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий