Месси может пропустить матч с «Баварией» 14-го. Он получил травму бедра в игре с «Марселем»
Участие форварда Лионеля Месси в матче «ПСЖ» против «Баварии» находится под вопросом.
Как передает L’Equipe, аргентинец получил повреждение задней поверхности бедра в игре против «Марселя» (1:2) в Кубке Франции. Он точно не выйдет против «Монако» 11 февраля, насчет выступления в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, назначенном на 14 февраля, также есть сомнения.
При этом в парижском клубе настроены оптимистично и уверены, что Месси против «Баварии» сможет сыграть.
В текущем сезоне 35-летний форвард забил 10 голов в Лиге 1. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!
Все пенальти кроме незабитого Польше - чистые.
Т.е. получается все 4 гола чистые хехе.
А уж ассисты против Голландии и Хорватия будут признаны если не лучшими за всю историю Мундиалей, то уж точно одними из. Уверяю так и будет.)
Это лишь акт лузерства и не более того. Более поздний вылет, чем в августовской квалификации.
А вот музей клубный без Месси стал страдать с этими бездельниками и непрофессионалами Неймаром и Мбаппе.
Случайно? Чувак, это Факт. ФАКТ. Полной просер всего Лиллю в 2021 году.
Теперь вон даже их тренера себе назначили, настолько видимо горело у шейхов с тех пор хехе.
Ухаха.
"Пепа Сити брал не для АПЛ".
"Месси брали не для чемпионата".
Но нигде нет пруфов.
А только бесконечное желание шейхов с обоими продлевать и продлевать контракт уххахаха.
А вот кое-что про контракт Месси известно было. Там полный приоритит интересам сборной Аргентины и т д. Гоату надо было просто подойти в форме к ЧМ, чтобы забрать его и закрыть все вопросы со всякими там Марадонами.
Ну и попутно окончательно унизить Роналду че уж там, да)))
А вот чемпионство и суперкубок вернулись в Париж после обсеров беспомощных Неймаров и Мбаппээ. Факты.)
Да и вылеты от полурезервных составов МЮ с Тахит Чонгами на поле как в 2019 в одной-восьмой сейчас нереально представить.
Прикинь. Мбаппе выкидывал из ЛЧ в одной-восьмой до прихода Месси такой человек как Тахит Чонг.
В 2021 ПСЖ это вторая по силе команда Франции. По всем параметрам от чемпа до суперкубка.
Теперь же в 2022 Месси чемпион и обладатель суперкубка.
Плюс и сейчас Месси лидирует с отрывом уже в 8 очков. Прям как Барселона в Ла Лиге.
Пока кто-то превратил 2-ую команда АПЛ в 6-ю.
Но теперь освободил её от себя и она уже третья ухахахахах.
Вы глоры просто сумасшедшие. Это уж не говоря о том, что Месси в том сезоне почти не забивал, а все его голевые были против команд из конца таблицы. Ты можешь проверить сам, там по 3-4 ассиста за матч против супераутсайдеров на грани вылета. Против топ-5 почти не было голевых действий))
Это просто факт.
В 2021 Лилль отымел Мбаппешек с Неймарами и чемпионате, а потом еще и суперкубок забрал у шейхостана.
Благо при Месси всё вернули ыыы. Профит.