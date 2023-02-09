Месси может пропустить матч с «Баварией» 14-го. Он получил травму бедра в игре с «Марселем»

Теги Бавария Марсель ПСЖ Монако Лионель Месси лига 1 Франция Кубок Франции Лига чемпионов УЕФА травмы Здоровье Футбол

Участие форварда Лионеля Месси в матче «ПСЖ» против «Баварии» находится под вопросом.

Как передает L’Equipe, аргентинец получил повреждение задней поверхности бедра в игре против «Марселя» (1:2) в Кубке Франции. Он точно не выйдет против «Монако» 11 февраля, насчет выступления в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, назначенном на 14 февраля, также есть сомнения.

При этом в парижском клубе настроены оптимистично и уверены, что Месси против «Баварии» сможет сыграть.

В текущем сезоне 35-летний форвард забил 10 голов в Лиге 1. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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126 комментариев

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Caterina
Ответ Eden Hazard
Без него ПСЖ - в финале ЛЧ. Это просто факт. Только обдолбанныйглорскажет что без Месси ПСЖ не вернул бы себе случайно потерянное чемпионств.
Ну так пусть без него и выходят в финал. Иди хоть Баварию пройдут. Вот и посмотрим.
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Universal1000
Ответ Temp LC
Только 5 их них с пенальти и то липового
Никаких пяти голов с пенальти не было - раз.
Все пенальти кроме незабитого Польше - чистые.
Т.е. получается все 4 гола чистые хехе.

А уж ассисты против Голландии и Хорватия будут признаны если не лучшими за всю историю Мундиалей, то уж точно одними из. Уверяю так и будет.)
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Рашпель793
У Мессифанов от сердца отлегло. Теперь после вылета ПСЖ, можно с чистой совестью поливать Неймара и прочих, а не юлить и придумывать отмазки почему Месси 7-й год подряд не тащит в плей-офф ЛЧ ))
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Universal1000
Ответ Eden Hazard
Без него ПСЖ - в финале ЛЧ. Это просто факт. Только обдолбанныйглорскажет что без Месси ПСЖ не вернул бы себе случайно потерянное чемпионств.
Насрать вообще на финал.
Это лишь акт лузерства и не более того. Более поздний вылет, чем в августовской квалификации.

А вот музей клубный без Месси стал страдать с этими бездельниками и непрофессионалами Неймаром и Мбаппе.

Случайно? Чувак, это Факт. ФАКТ. Полной просер всего Лиллю в 2021 году.
Теперь вон даже их тренера себе назначили, настолько видимо горело у шейхов с тех пор хехе.
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Universal1000
Ответ danik 258808
Месси брали не для чемпионата, все клали на чемпионат, нужна лч. а теперь от последних стадий, резко пошел спал
Это где написано для чего брали Месси? Можно пачетать.
Ухаха.
"Пепа Сити брал не для АПЛ".
"Месси брали не для чемпионата".

Но нигде нет пруфов.
А только бесконечное желание шейхов с обоими продлевать и продлевать контракт уххахаха.

А вот кое-что про контракт Месси известно было. Там полный приоритит интересам сборной Аргентины и т д. Гоату надо было просто подойти в форме к ЧМ, чтобы забрать его и закрыть все вопросы со всякими там Марадонами.

Ну и попутно окончательно унизить Роналду че уж там, да)))
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Eden Hazard
Ответ Universal1000
Без него ПСЖ - вторая команда Франции после Лилля. Это просто факт. В 2021 Лилль отымел Мбаппешек с Неймарами и чемпионате, а потом еще и суперкубок забрал у шейхостана. Благо при Месси всё вернули ыыы. Профит.
Без него ПСЖ - в финале ЛЧ. Это просто факт. Только обдолбанныйглорскажет что без Месси ПСЖ не вернул бы себе случайно потерянное чемпионств.
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Temp LC
Ответ Universal1000
В разы круче. 10 гол+пас против 8. И главное ровно разложены по всем, только дохлых поляков не тронул. А не так, что единственный топ-соперник полностью обнулил. Как англичане толстого в 2002.
Только 5 их них с пенальти и то липового
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Eden Hazard
Ответ Armen Gevorgyan
Бедный Неймар.В одиночку должен тащить это дно
Неймара тоже не будет, к ответке у него день рождения сестры. Экитик разгребать будет.
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danik 258808
Ответ Universal1000
Так и не доходили никогда. Ноль побед в ЛЧ было, ноль и осталось. А вот чемпионство и суперкубок вернулись в Париж после обсеров беспомощных Неймаров и Мбаппээ. Факты.) Да и вылеты от полурезервных составов МЮ с Тахит Чонгами на поле как в 2019 в одной-восьмой сейчас нереально представить. Прикинь. Мбаппе выкидывал из ЛЧ в одной-восьмой до прихода Месси такой человек как Тахит Чонг.
да и к чему что было в 2019, когда буквально перед переходом Месси в лч были финал и 1/2, был же заметный прогресс
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danik 258808
Ответ Universal1000
Так и не доходили никогда. Ноль побед в ЛЧ было, ноль и осталось. А вот чемпионство и суперкубок вернулись в Париж после обсеров беспомощных Неймаров и Мбаппээ. Факты.) Да и вылеты от полурезервных составов МЮ с Тахит Чонгами на поле как в 2019 в одной-восьмой сейчас нереально представить. Прикинь. Мбаппе выкидывал из ЛЧ в одной-восьмой до прихода Месси такой человек как Тахит Чонг.
Месси брали не для чемпионата, все клали на чемпионат, нужна лч. а теперь от последних стадий, резко пошел спал
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Илья Банюк
Ответ Айлин 1990
Фанат Аль Насра, он то не штатный пенальтист в ПСЖ. Или по привычке позоришься??)))
Ты вообще о чем? Все нормально?
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Armen Gevorgyan
Бедный Неймар.В одиночку должен тащить это дно
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Universal1000
Ответ danik 258808
но теперь не доходят до решающих стадиях лч, или это другое?)
Так и не доходили никогда. Ноль побед в ЛЧ было, ноль и осталось.

А вот чемпионство и суперкубок вернулись в Париж после обсеров беспомощных Неймаров и Мбаппээ. Факты.)
Да и вылеты от полурезервных составов МЮ с Тахит Чонгами на поле как в 2019 в одной-восьмой сейчас нереально представить.
Прикинь. Мбаппе выкидывал из ЛЧ в одной-восьмой до прихода Месси такой человек как Тахит Чонг.
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danik 258808
Ответ Universal1000
Ещё раз. В 2021 ПСЖ это вторая по силе команда Франции. По всем параметрам от чемпа до суперкубка. Теперь же в 2022 Месси чемпион и обладатель суперкубка. Плюс и сейчас Месси лидирует с отрывом уже в 8 очков. Прям как Барселона в Ла Лиге. Пока кто-то превратил 2-ую команда АПЛ в 6-ю. Но теперь освободил её от себя и она уже третья ухахахахах.
но теперь не доходят до решающих стадиях лч, или это другое?)
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jackson_07
Явный фаворит Бавария, но это ЛЧ и может произойти что угодно.
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Universal1000
Ответ KING_OF_RUSSIA
Что ты несешь :D ПСЖ 7 раз за 9 лет брал Лигу 1, им на нее просто плевать, поэтому и дали осечку. Они в финале ЛЧ играл незадолго до прихода Месси, если что :D Вы глоры просто сумасшедшие. Это уж не говоря о том, что Месси в том сезоне почти не забивал, а все его голевые были против команд из конца таблицы. Ты можешь проверить сам, там по 3-4 ассиста за матч против супераутсайдеров на грани вылета. Против топ-5 почти не было голевых действий))
Ещё раз.
В 2021 ПСЖ это вторая по силе команда Франции. По всем параметрам от чемпа до суперкубка.

Теперь же в 2022 Месси чемпион и обладатель суперкубка.
Плюс и сейчас Месси лидирует с отрывом уже в 8 очков. Прям как Барселона в Ла Лиге.

Пока кто-то превратил 2-ую команда АПЛ в 6-ю.
Но теперь освободил её от себя и она уже третья ухахахахах.
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danik 258808
интересно по мнению бчк это + для ПСЖ или нет? ведь теперь и без Мбаппе + 2 пресенгующих игрока )
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Айлин 1990
Ответ Илья Банюк
Ну конечно,зачем ему позорится? Лучше пропустить матч. Левых пенальти не будет,поэтому смысла нет выходить. Все равно,как и обычно в важных матчах инопланетянин растворится
Фанат Аль Насра, он то не штатный пенальтист в ПСЖ. Или по привычке позоришься??)))
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Yavich
Будем откровенны, шансы ПСЖ резко вырастут
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Фёдор Кузнецов
Ответ Айлин 1990
Ладно федя не нервничай, просто не все мужчины, которые могут защитить страну. Только когда все будет хорошо, сделай одолжение, не возвращайся.
Ты реально не понимаешь? Я не уехал, я живу в России
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KING_OF_RUSSIA
Ответ Айлин 1990
А кто это роналду?? Это тот кто играет в СА за Аль Наср?)))
Комментарий удален
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KING_OF_RUSSIA
Ответ Universal1000
Без него ПСЖ - вторая команда Франции после Лилля. Это просто факт. В 2021 Лилль отымел Мбаппешек с Неймарами и чемпионате, а потом еще и суперкубок забрал у шейхостана. Благо при Месси всё вернули ыыы. Профит.
Что ты несешь :D ПСЖ 7 раз за 9 лет брал Лигу 1, им на нее просто плевать, поэтому и дали осечку. Они в финале ЛЧ играл незадолго до прихода Месси, если что :D
Вы глоры просто сумасшедшие. Это уж не говоря о том, что Месси в том сезоне почти не забивал, а все его голевые были против команд из конца таблицы. Ты можешь проверить сам, там по 3-4 ассиста за матч против супераутсайдеров на грани вылета. Против топ-5 почти не было голевых действий))
+1
-1
0
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M_i_t_y_a
Ответ KING_OF_RUSSIA
Так ты же сам усирался и писал этот коммент в ветках про Рона, сейчас типа неактуально, раз касается Месси?:D
это другое
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Айлин 1990
Ответ Фёдор Кузнецов
Не понимаю с чего ты это взял, я родился в России, живу здесь, и уезжать не собираюсь!
Ладно федя не нервничай, просто не все мужчины, которые могут защитить страну. Только когда все будет хорошо, сделай одолжение, не возвращайся.
0
-2
-2
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Universal1000
Ответ KING_OF_RUSSIA
Зависит от 35 летнего футболиста? Лол, это где он зависит от него?) Без него играли не хуже, а даже лучше (если смотреть число забитых и пропущенных за сезон)
Без него ПСЖ - вторая команда Франции после Лилля.
Это просто факт.
В 2021 Лилль отымел Мбаппешек с Неймарами и чемпионате, а потом еще и суперкубок забрал у шейхостана.
Благо при Месси всё вернули ыыы. Профит.
+1
-1
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