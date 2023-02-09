Месси может пропустить матч с «Баварией» 14-го. Он получил травму бедра в игре с «Марселем»

Участие форварда в матче « » против «Баварии» находится под вопросом.

Как передает L’Equipe, аргентинец получил повреждение задней поверхности бедра в игре против « » (1:2) в Кубке Франции. Он точно не выйдет против «Монако» 11 февраля, насчет выступления в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, назначенном на 14 февраля, также есть сомнения.

При этом в парижском клубе настроены оптимистично и уверены, что Месси против «Баварии» сможет сыграть.

В текущем сезоне 35-летний форвард забил 10 голов в 1. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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