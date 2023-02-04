Ашраф Хакими: «Если Мбаппе не сыграет с «Баварией», «ПСЖ» найдет другое решение. Без Килиана тяжело»

Теги Бавария ПСЖ Лига чемпионов УЕФА Килиан Мбаппе Ашраф Хакими Футбол

Защитник Ашраф Хакими высказался о возможном пропуске Килианом Мбаппе игры с «Баварией».

«Ситуация тяжелая, от Килиана большая польза, так что нам действительно трудно. Но мы найдем способ продолжить играть с правильным менталитетом и добиваться результатов, делать так, чтобы отсутствие Килиана не было заметным.

Я не знаю, сыграет ли он с «Баварией», главное – его здоровье. Если он сможет сыграть – тем лучше для нас. В ином случае мы найдем другое решение», – сказал защитник «ПСЖ» за 10 дней до матча в Лиге чемпионов.

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6 комментариев

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прощай Роналду
В Париже есть кому играть, главное хорошо подготовиться
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Лёня Перевозчиков
С Баварией вся надежда на Месси... Скамейка нулевая у парижан, сложно будет им.
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Serge Vendino
Ответ rigobersong
Очевидно, что Месси сегодня это лучший игрок ПСЖ, а Мбаппе и Неймар никогда не были на его уровне, Мбаппе вообще разочаровывает в последнее время игрок настроения, феерические матчи проводит с провальными, у Месси в прайме и близко такого дисбаланса не было:) Да и игры ПСЖ без Мбаппе как показал этот сезон в качестве не падают:)) Все таки Мбаппе до великих еще далеко, на данный момент я бы его рядом с тем же Салахом поставил в футбольной иерархии, не более:))
Тем не менее, в важных матчах он может давать результат, что показал на ЧМ. А когда плюс-минус равные команды, такой игрок может решить исход противостояния
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udiekemen
Ригоберсонг, не забываем что Мбаппе оч любит Баварию и регулярно забивает ) огромная потеря.
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-1
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Данил Луговский
Ответ rigobersong
Очевидно, что Месси сегодня это лучший игрок ПСЖ, а Мбаппе и Неймар никогда не были на его уровне, Мбаппе вообще разочаровывает в последнее время игрок настроения, феерические матчи проводит с провальными, у Месси в прайме и близко такого дисбаланса не было:) Да и игры ПСЖ без Мбаппе как показал этот сезон в качестве не падают:)) Все таки Мбаппе до великих еще далеко, на данный момент я бы его рядом с тем же Салахом поставил в футбольной иерархии, не более:))
фактишь, Риго
+4
-2
+2
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rigobersong
Очевидно, что Месси сегодня это лучший игрок ПСЖ, а Мбаппе и Неймар никогда не были на его уровне, Мбаппе вообще разочаровывает в последнее время игрок настроения, феерические матчи проводит с провальными, у Месси в прайме и близко такого дисбаланса не было:) Да и игры ПСЖ без Мбаппе как показал этот сезон в качестве не падают:)) Все таки Мбаппе до великих еще далеко, на данный момент я бы его рядом с тем же Салахом поставил в футбольной иерархии, не более:))
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-4
+10
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