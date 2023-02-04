Ашраф Хакими: «Если Мбаппе не сыграет с «Баварией», «ПСЖ» найдет другое решение. Без Килиана тяжело»

Защитник Ашраф Хакими высказался о возможном пропуске игры с «Баварией».

«Ситуация тяжелая, от Килиана большая польза, так что нам действительно трудно. Но мы найдем способ продолжить играть с правильным менталитетом и добиваться результатов, делать так, чтобы отсутствие Килиана не было заметным.

Я не знаю, сыграет ли он с «Баварией», главное – его здоровье. Если он сможет сыграть – тем лучше для нас. В ином случае мы найдем другое решение», – сказал защитник « » за 10 дней до матча в чемпионов.