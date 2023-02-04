Ашраф Хакими: «Если Мбаппе не сыграет с «Баварией», «ПСЖ» найдет другое решение. Без Килиана тяжело»
Защитник Ашраф Хакими высказался о возможном пропуске Килианом Мбаппе игры с «Баварией».
«Ситуация тяжелая, от Килиана большая польза, так что нам действительно трудно. Но мы найдем способ продолжить играть с правильным менталитетом и добиваться результатов, делать так, чтобы отсутствие Килиана не было заметным.
Я не знаю, сыграет ли он с «Баварией», главное – его здоровье. Если он сможет сыграть – тем лучше для нас. В ином случае мы найдем другое решение», – сказал защитник «ПСЖ» за 10 дней до матча в Лиге чемпионов.
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