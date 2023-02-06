Прокуратура просит суд не освобождать под залог, несмотря на просьбу адвокатов.

Бывший защитник «Барселоны» и сборной был заключен под стражу без права внесения залога по обвинению в изнасиловании.

Защита обжаловала решение в Верховном суде Барселоны, отмечая, что «социальные и деловые корни» Алвеса в снижают вероятность попытки покинуть страну и скрыться от следствия. В качестве альтернативы адвокаты предложили заключить футболиста под домашний арест.

По информации COPE, прокуратура представила суду заявление с доводами против освобождения под залог на любых условиях. Прокуратура делает акцент на сохраняющемся риске побега Алвеса из страны, а также на данных, свидетельствующих в пользу версии об изнасиловании.

Сообщается, что суд примет решение в ближайшие дни.

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