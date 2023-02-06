Прокуратура просит не освобождать Алвеса под залог. Представители обвинения считают, что Дани виновен и может сбежать из Испании
Прокуратура просит суд не освобождать Дани Алвеса под залог, несмотря на просьбу адвокатов.
Бывший защитник «Барселоны» и сборной Бразилии был заключен под стражу без права внесения залога по обвинению в изнасиловании.
Защита обжаловала решение в Верховном суде Барселоны, отмечая, что «социальные и деловые корни» Алвеса в Испании снижают вероятность попытки покинуть страну и скрыться от следствия. В качестве альтернативы адвокаты предложили заключить футболиста под домашний арест.
По информации COPE, прокуратура представила суду заявление с доводами против освобождения под залог на любых условиях. Прокуратура делает акцент на сохраняющемся риске побега Алвеса из страны, а также на данных, свидетельствующих в пользу версии об изнасиловании.
Сообщается, что суд примет решение в ближайшие дни.
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автор сценария Дани Алвес