Прокуратура просит не освобождать Алвеса под залог. Представители обвинения считают, что Дани виновен и может сбежать из Испании

Теги Сборная Бразилии по футболу Барселона Дани Алвес Ла Лига происшествия высшая лига Мексика Пумас Футбол

Прокуратура просит суд не освобождать Дани Алвеса под залог, несмотря на просьбу адвокатов.

Бывший защитник «Барселоны» и сборной Бразилии был заключен под стражу без права внесения залога по обвинению в изнасиловании.

Защита обжаловала решение в Верховном суде Барселоны, отмечая, что «социальные и деловые корни» Алвеса в Испании снижают вероятность попытки покинуть страну и скрыться от следствия. В качестве альтернативы адвокаты предложили заключить футболиста под домашний арест.

По информации COPE, прокуратура представила суду заявление с доводами против освобождения под залог на любых условиях. Прокуратура делает акцент на сохраняющемся риске побега Алвеса из страны, а также на данных, свидетельствующих в пользу версии об изнасиловании.

Сообщается, что суд примет решение в ближайшие дни.

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15 комментариев

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Назар Игорь
Надо же, сколько феминисток на сайт набежало, минусят неугодные им комментарии.
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Пако
Точно сбежит! А потом: "Поймай меня, если сможешь!"
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Леван Мкртчян
Ответ Назар Игорь
Интересно, в Испании знают о презумпции невиновности? Пока ничего не доказано, но Алвеса уже прессуют и топят.
Во всех цивилизованных странах мира есть практика отказа в удовлетворении ходатайства обвиняемого о выходе под залог. Все зависит от тяжести статьи, по которой выдвинуто обвинение и конкретных сопутствующих обстоятельств дела
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Фут.Боль
Ещё как сбежит, в белых кроссовках, только пятки сверкать будут.
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mr kovalsky
Алвес минусует всех с левого акка на спортсе)))
+6
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+6
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Назар Игорь
Ответ trashbox
Спартак - приготовиться, ваш клиент, бгг
За этого клиента Салихова поручится и залог внесëт, папа Федун покряхтит но раскошелится.
+3
0
+3
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trashbox
Спартак - приготовиться, ваш клиент, бгг
+1
-4
-3
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Генадий Филимонов
Ответ Назар Игорь
Интересно, в Испании знают о презумпции невиновности? Пока ничего не доказано, но Алвеса уже прессуют и топят.
презумпции невиновности умерла после MeToo
+1
-4
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Назар Игорь
Интересно, в Испании знают о презумпции невиновности? Пока ничего не доказано, но Алвеса уже прессуют и топят.
+1
-7
-6
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Екн Лор
Эх, не повезло Дани. А мог бы сейчас поехать кушать борщ на базу в Тарасовке и давать интервью про 146 миллионов болельщиков. Была бы топ связка на фланге - два уголовника
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Wekil Halylow
100% не останится
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tfs
Не выпустят. Дело громкое. К тому же Бразилия преступников не выдаёт другим странам. Опять же это всё если Алвес виновен...
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Орa Алв
Естественно он сбежит как только освободят, отработанная схема у спортсменов такого уровня
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mr kovalsky
Поедет к Робиньо, благо тот уже знает как скрываться
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Barsa! bolshe chem klub
как можно сломать судьбу за 12 мин.
автор сценария Дани Алвес
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