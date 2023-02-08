«Ювентус» привлек 4 юристов для апелляции на решение о снятии 15 очков

«Ювентус» готовится подать апелляцию на решение о снятии 15 очков.

Напомним, суд Федерации футбола Италии (FIGC) удовлетворил ходатайство прокурора, требовавшего наказать клуб по делу о фиктивном приросте капитала.

По данным Calcio Finanza, туринский клуб привлек 4 юристов, которые будут работать над апелляцией. К адвокатам Маурицио Беллакоза и Давиде Санджорджо присоединились два известных административных юриста: профессор административного права в римском университете Ла Сапиенца Анджело Клариция и Нино Паолантонио, профессор административного права в римском университете Тор Вергата.

Апелляция будет рассмотрена в Национальном олимпийском комитете Италии (CONI).

С «Ювентуса» могут снять еще 20 очков из-за дела о махинациях с зарплатами игроков (Corriere dello Sport)

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!