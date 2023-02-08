«Ювентус» привлек 4 юристов для апелляции на решение о снятии 15 очков
«Ювентус» готовится подать апелляцию на решение о снятии 15 очков.
Напомним, суд Федерации футбола Италии (FIGC) удовлетворил ходатайство прокурора, требовавшего наказать клуб по делу о фиктивном приросте капитала.
По данным Calcio Finanza, туринский клуб привлек 4 юристов, которые будут работать над апелляцией. К адвокатам Маурицио Беллакоза и Давиде Санджорджо присоединились два известных административных юриста: профессор административного права в римском университете Ла Сапиенца Анджело Клариция и Нино Паолантонио, профессор административного права в римском университете Тор Вергата.
Апелляция будет рассмотрена в Национальном олимпийском комитете Италии (CONI).
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