«Ювентус» привлек 4 юристов для апелляции на решение о снятии 15 очков

Теги Ювентус серия А Италия Федерация футбола Италии деньги Футбол

«Ювентус» готовится подать апелляцию на решение о снятии 15 очков.

Напомним, суд Федерации футбола Италии (FIGC) удовлетворил ходатайство прокурора, требовавшего наказать клуб по делу о фиктивном приросте капитала.

По данным Calcio Finanza, туринский клуб привлек 4 юристов, которые будут работать над апелляцией. К адвокатам Маурицио Беллакоза и Давиде Санджорджо присоединились два известных административных юриста: профессор административного права в римском университете Ла Сапиенца Анджело Клариция и Нино Паолантонио, профессор административного права в римском университете Тор Вергата.

Апелляция будет рассмотрена в Национальном олимпийском комитете Италии (CONI).

С «Ювентуса» могут снять еще 20 очков из-за дела о махинациях с зарплатами игроков (Corriere dello Sport)

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
whereissuso
Надо было по юристу на каждое очко.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Digart
Ответ Адепт Суперлиги
а ты прям местный юморист, я смотрю
Этот плюсодрочер на всех ветках ошивается
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ебздрогыч
Адвокат Мансити: блин, а мне что, одному горбатиться?
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Адепт Суперлиги
Ответ Ебздрогыч
Ювентус решил играть в 4 защитника
а ты прям местный юморист, я смотрю
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ебздрогыч
Ювентус решил играть в 4 защитника
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Адепт Суперлиги
Толку от этого немного. Там в Кони сидят люди, которые с детства Ювентус ненавидят, эти персонажи скорее ещё снимут, просто за попытку подать апелляцию..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Wiley Fox
Правильно делают

Тамбовско-неаполитанскую мафию надо на корню давить
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кокич
Скостят с 15 до 9.
А может и нет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ебздрогыч
- сынок, кем ты хочешь стать когда вырастешь?
- футболистом, я болею за Ювентус и Мансити, я хочу выигрывать с ними трофеи!
- сынок, учись лучше на юриста. Поверь, ты им будешь гораздо, гораздо полезнее!
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий