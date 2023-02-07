«Юве» не продлит контракты с Ди Марией, Паредесом, Рабьо, Сандро и Куадрадо и сэкономит 70 млн евро на зарплатах

« » намерен расстаться с 5 игроками летом, чтобы снизить расходы.

Велика вероятность, что после снятия очков «Ювентус» не попадет в Лигу чемпионов в следующем сезоне. Из-за связанной с этим потери доходов клубу придется снижать затраты на игроков.

По данным La Gazzetta dello Sport, итальянский клуб не станет продлевать контракты с , , Хуаном Каудрадо, и Анхелем Ди Марией. За счет этого «Ювентус» сэкономит около 70 млн евро на зарплатах.

Соглашения всех этих футболистов с «Ювентусом» рассчитаны до лета 2023 года.