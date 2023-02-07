«Юве» не продлит контракты с Ди Марией, Паредесом, Рабьо, Сандро и Куадрадо и сэкономит 70 млн евро на зарплатах

Теги Ювентус серия А Италия возможные трансферы Анхель Ди Мария Хуан Куадрадо Алекс Сандро Адриен Рабьо Леандро Паредес деньги Футбол

«Ювентус» намерен расстаться с 5 игроками летом, чтобы снизить расходы.

Велика вероятность, что после снятия очков «Ювентус» не попадет в Лигу чемпионов в следующем сезоне. Из-за связанной с этим потери доходов клубу придется снижать затраты на игроков.

По данным La Gazzetta dello Sport, итальянский клуб не станет продлевать контракты с Адриеном Рабьо, Алексом Сандро, Хуаном Каудрадо, Леандро Паредесом и Анхелем Ди Марией. За счет этого «Ювентус» сэкономит около 70 млн евро на зарплатах.

Соглашения всех этих футболистов с «Ювентусом» рассчитаны до лета 2023 года.

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21 комментарий

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Я Гражданин Мира
Ответ Бухгалтер2021
от ди марии толку вообще ноль
Ха ха ха
Чемпион мира!
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ALMANAC
Ответ Рокко Сиффредди
играть будет один погба
Он травмируется опять
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Я Гражданин Мира
Ответ Адепт Суперлиги
Костяк - это Данило, Бремер, Локателли и Кьеза. Из аренды скорее всего вернётся Закария - на место Рабьо. Купить правого защитника и какого-то атакующего игрока высокого уровня. Слева Костич и молодой крайнепеспективный Камбьясо в аренде. На позицию Паредеса вернётся Ровелла - будущая звезда сборной Италии. Всё не так плохо в кадровом подборе, сейчас важнее тренера найти, который сможет этот молодняк вывести на новый уровень.
У вас на словах как хорошо получается
Можно претендовать ювентусу на скудетто
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Пирс Морган
Ответ Рокко Сиффредди
играть будет один погба
Сначала новый причесон сделает
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dmitryGoose
Главное не забыть набрать нормальных игроков на замену.

А то будем играть с Де Шилье и Кином.
И вот под замену, боюсь, уже придется продавать Влаховича
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romkaschilov
пошиковали, и хватит. велкам ту пердив
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Я Гражданин Мира
Ответ Рокко Сиффредди
играть будет один погба
В лазарете!
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dimkamelok
Ок, это можно принять. А кто будет развивать молодёжь, которая безумно талантлива и голодна до игры? Аллегаторе, что ли?
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d.xoxlov
Так они все и так уходили. Продлевать их и осенью не собирались, до всех судов. Та ещё новость.
Если только Рабьо, но там аппетиты непомерные.
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Бухгалтер2021
от ди марии толку вообще ноль
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Адепт Суперлиги
Ответ therealgreenman
А Погбу вы все же оставите видимо…😂😂
По Погба уже ведутся разговоры о досрочном расторжении. У него вот есть оставшиеся матчи в сезоне, чтобы показать себя и хотя бы доказать, что он приехал не ради лежания в лазарете и получения зарплаты. Если не докажет, то его в Юве не будет в следующем сезоне.
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Адепт Суперлиги
Ответ Tiestorzn17
А играть кто будет? Или серьезно на Серию Б настроились?!
Костяк - это Данило, Бремер, Локателли и Кьеза. Из аренды скорее всего вернётся Закария - на место Рабьо. Купить правого защитника и какого-то атакующего игрока высокого уровня. Слева Костич и
молодой крайнепеспективный Камбьясо в аренде. На позицию Паредеса вернётся Ровелла - будущая звезда сборной Италии. Всё не так плохо в кадровом подборе, сейчас важнее тренера найти, который сможет этот молодняк вывести на новый уровень.
+6
-3
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emptinesspetr
Тот случай, когда расставание с игроками только усилит команду.
+2
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dr. cage
Правильно.. В Серии Ц такие ресурсы без надобности. Можно и воспитанниками поиграть..
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Адепт Суперлиги
Логичный и правильный ход! Хотя насчёт ди Марии можно подумать - благо он сам вроде высказывался о желании продолжить сотрудничество. Но, естественно, с сокращением зарплаты, по-другому никак, пока суперлига не запущена ещё.
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Tiestorzn17
А играть кто будет? Или серьезно на Серию Б настроились?!
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Орa Алв
Если бы ди Мария был моложе на года 4 то можно было бы продлить. А так не хочется чтобы он уходил вместе с этим сбродом бестолковых футболистов
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therealgreenman
А Погбу вы все же оставите видимо…😂😂
+3
-1
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DolJun
че, и никаких рычагов под залог будущего клуба? какие скучные ребята
+3
-4
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Рокко Сиффредди
играть будет один погба
+6
-2
+4
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Leo
А кто играть будет? Опять наберут свободных агентов за 30?
0
-1
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