«Юве» не продлит контракты с Ди Марией, Паредесом, Рабьо, Сандро и Куадрадо и сэкономит 70 млн евро на зарплатах
«Ювентус» намерен расстаться с 5 игроками летом, чтобы снизить расходы.
Велика вероятность, что после снятия очков «Ювентус» не попадет в Лигу чемпионов в следующем сезоне. Из-за связанной с этим потери доходов клубу придется снижать затраты на игроков.
По данным La Gazzetta dello Sport, итальянский клуб не станет продлевать контракты с Адриеном Рабьо, Алексом Сандро, Хуаном Каудрадо, Леандро Паредесом и Анхелем Ди Марией. За счет этого «Ювентус» сэкономит около 70 млн евро на зарплатах.
Соглашения всех этих футболистов с «Ювентусом» рассчитаны до лета 2023 года.
Чемпион мира!
Можно претендовать ювентусу на скудетто
А то будем играть с Де Шилье и Кином.
И вот под замену, боюсь, уже придется продавать Влаховича
Если только Рабьо, но там аппетиты непомерные.
молодой крайнепеспективный Камбьясо в аренде. На позицию Паредеса вернётся Ровелла - будущая звезда сборной Италии. Всё не так плохо в кадровом подборе, сейчас важнее тренера найти, который сможет этот молодняк вывести на новый уровень.