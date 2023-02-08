«На поле у «Юве» 41 очко, хотя в таблице 26». Аллегри после 3:0 с «Салернитаной»

Теги Ювентус серия А Италия Салернитана Массимилиано Аллегри Футбол

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвел итоги игры с «Салернитаной».

Туринская команда выиграла матч 21-го тура Серии А со счетом 3:0.

«Ребята хорошо отреагировали на поражение от «Монцы».

Они хорошо играли в течение 60 минут, затем стали играть поверхностно, допустив слишком много ударов по сравнению с тем, сколько должны были допустить.

На этой стадии матча нам нужно быть лучше. Если мы отпускаем контроль над матчем, то позволяем сопернику набраться смелости.

Это был матч, который нужно было не сыграть, а выиграть. Движение мяча нужно улучшить, это аспект, который требует техники.

На поле у нас 41 очко, хотя в турнирной таблице у нас сейчас 26. Таким образом, нам не хватает 14 очков, чтобы обеспечить себе безопасность. Цель будет состоять в том, чтобы попасть в верхнюю часть таблицы», – сказал Аллегри. 

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4 комментария

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K0run
Влахович вернулся и появились голы это хорошо
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Sardor Abdujalilov
Цель Юве уволить Аллегри
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Теннисный абсолют
Хорошо Ювентус играл, быстро убегали в атаку, Влахович прям разрывал.
Хорошие сигналы перед ЛЕ.
+6
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Если бы у Аллегри было на 15 очков больше, то он играл бы так же
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