Дюрица о Дзюбе в «Локо»: «Позитивный, у него свой юмор, знает, как забивать голы. Он не забыл, как играть в футбол, думаю»

Теги Спартак Локомотив Зенит Артем Дзюба Ян Дюрица премьер-лига Россия ТАСС Футбол

Ян Дюрица прокомментировал переход Артема Дзюбы в «Локомотив».

По мнению бывшего защитника железнодорожников, нападающий может принести клубу пользу благодаря своему опыту и чувству юмора.

– Он может помочь «Локомотиву», потому что это опытный игрок, который очень хорошо знает российский чемпионат, играл в «Зените» и «Спартаке».

Он может добавить эмоций, улучшить психологический климат в команде, которая находится внизу таблицы. Дзюба такой позитивный человек, у него свой юмор. Он знает, как забивать голы, поэтому точно его переход пойдет на пользу.

Конечно, тренировки индивидуально и с командой – это разные вещи, но я думаю, что он не забыл, как играть в футбол. Хорошо, что поддерживал свою форму. Конечно, может, потребуется пара недель или месяц, чтобы привыкнуть к командным тренировкам. Но я думаю, что в этом нет проблемы. Хуже было бы, если бы он был травмирован. Дзюба наберет форму, когда будет играть, тренироваться с командой.

– Не стал ли неожиданностью переход, так как он играл в «Спартаке» и «Зените»?

– Почему нет, ведь это его жизнь, он играл в разных командах. Получил предложение – почему нет? Он должен идти своей дорогой. Он хочет еще играть, получать удовольствие от футбола, пусть у него все получится в «Локомотиве». Я надеюсь, что ему еще есть что сказать, пусть показывает свои качества, пусть у него и «Локомотива» будет все хорошо, – сказал Дюрица.

После расторжения контракта с турецким клубом «Адана Демирспор» в ноябре прошлого года Дзюба находился в статусе свободного агента. Соглашение нападающего с «Локомотивом» рассчитано до конца сезона.

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5 комментариев

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Владимир Шипицын
Любопытно посмотреть на сей эксперимент.Ладно Дзюба,но вот зачем гудки взяли Смольникова,вообще не понятно.Он в Торпедо то особо не выделялся.
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Владимир Молявин
Вот и посмотрим в какой он форме. А забивать Дзюба, действительно, умеет. Тут не поспоришь.
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Heath Neumann
Дзюба умеет забивать, это правда.
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БRAYZ
Дзюба может принести большую пользу железнодорожникам, но при условии, что все будут играть на него и не возникать. Иначе Артём наденет на себя корону, будет тянуть на себя одеяло и Локо будет биться за выживание... но уже в ФНЛ.
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-3
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Dexter Dallas
Он не забыл, как играть в футбол, думаю»
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ой поверь мне ты не думаешь
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-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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