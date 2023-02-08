Дзюба о переходе в «Локомотив»: «Спасибо руководству за доверие! Безумно счастлив и постараюсь не подвести!»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Футбол

Артем Дзюба высказался о переходе в «Локомотив».

34-летний нападающий подписал контракт с московским клубом до конца сезона. 

«Рад вернуться в РПЛ! Спасибо руководству «Локомотива» за доверие! Всем, кто помогал и переживал – тоже огромное спасибо!

Безумно счастлив и постараюсь не подвести!» – написал форвард. 

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47 комментариев

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Andrei Ermakov
Мне не жаль Локо, я болею за другую команду, но мне непонятно как работают мозги у руководства клуба: они возлагают надежды на человека, который не заиграл в третьеразрядном турецком клубе. Добавим к этому: возрастной, тяжелый, ленивый. Неужели в Локо все так плохо и где талантливая молодежь?
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Неизвестно Неизвестный
Ответ Gordon Brown
Успехов, как бы я к нему не относился. Пусть достойно закончит карьеру.
Согласен...
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Максим Пантелеев
Турки уже посмотрели -решили даже еду в столовой на него не тратить.
У тебя такое отвращение к Дзюбе на всех ветках как-будто он у тебя из шкафчика денег подрезал или на твое фото это самое руками сделал.
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Serzhique
Ответ Spartakus1984
Мне кажется лошки тут руководители Локомотива которых развели на бабки(зарплату дзюбы)
Целых 150 тысяч евро за полгода.

Зарплата Зобнина за две недели.

Точно развели Локомотив?
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grek087
Дзюбиньо возвращается в большой футбол. И в такую сложную команду. Удачи !
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Novak
Не потянул уровень не самого сильного клуба турецкой лиги, не играл толком уже много месяцев - в 34 года такой простой серьёзно сказывается.
Это в Зените он мог пешеходить, так как команда в контроль играла почти всегда, а здесь бегать надо будет.
И про характер забывать не надо - мину заложили в плане атмосферы в команде. Чуть что не понравится, будет конфликты устраивать.
Давайте и Глушакова ещё для полного счастья.
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Ильнур Хасанов
Ну пешком ходить и получать большие деньги, что еще нужно для жизни футболиста.
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Виктор Войнов
Через четыре месяца: ну не шмогла я , не шмогла
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Spartakus1984
Ответ Jadie James
Напад как напад, доступный по зп, опытный в чемпионате - почему нет? Это не лошка из латинской Америки подписать на 5 лет за безумное бабло и ждать когда выстрелит. Да ещё и каждое упоминание Дзюбы теперь автоматически поднимает Локо в публичной сферы. Черный пиар - лучший пиар
Мне кажется лошки тут руководители Локомотива которых развели на бабки(зарплату дзюбы)
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Даниил Яцишiн
Ответ deimon7.7
Родным он не станет ни при каких обстоятельствах!
посмотрим в конце сезона
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shava72
Ответ Jadie James
Напад как напад, доступный по зп, опытный в чемпионате - почему нет? Это не лошка из латинской Америки подписать на 5 лет за безумное бабло и ждать когда выстрелит. Да ещё и каждое упоминание Дзюбы теперь автоматически поднимает Локо в публичной сферы. Черный пиар - лучший пиар
Локо нужны победы, а не пиар. А с этим поленом побеждать - такое себе. Оно же полгода без практики.
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deimon7.7
Ответ Даниил Яцишiн
Будешь забивать голы , станешь родным.Но если не будешь...
Родным он не станет ни при каких обстоятельствах!
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АГОШКИН Алексей
Вот вам и деньги вкладывать на развитие молодых футболистов,а в итоге Дзюба и смольников ,которые не были нужны в торпедо,отличный распил!!!
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Jadie James
Напад как напад, доступный по зп, опытный в чемпионате - почему нет? Это не лошка из латинской Америки подписать на 5 лет за безумное бабло и ждать когда выстрелит. Да ещё и каждое упоминание Дзюбы теперь автоматически поднимает Локо в публичной сферы. Черный пиар - лучший пиар
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Евгений Кузнецов
стопудово трёшку "Зениту" отгрузит, если будут весной играть))

мотивация на бывших у него - мощная!
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UncleBob
Ответ ws357
Всё в его руках
харош))
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Усатый КозлоБык ©
Даже не представляю как у сычух щас жёппа горит 🔥
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Фут.Боль
Надеюсь, поможет Локо во второй части сезона.
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mold-cel
жаль что Артем не кончил карьеру в Зените
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IlyaGrain
Поиграл заграницей - хватит )
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Topordo
Удачи, Артем!
Верю что поможет Локо выбраться из ямы.
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angry horse
Сочувствую болельщикам Локо🤦‍♂️
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Никому_никабельный
Учитывая положение Локо, неплохой трансфер. Тем интересней будет посмотреть
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JBa
Ответ Максим Пантелеев
Турки уже посмотрели -решили даже еду в столовой на него не тратить.
твоя мамка-повариха поделилась инсайдами из столовки?
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Угловой буллит
Мерзкий черт. Локо - МИНУСИЩЕ !!! Теперь к этой команде ничего кроме отвращения ! А ведь когда то , еще сёминский Локо вызывал уважение и почтение.
+1
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