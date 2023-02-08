Дзюба о переходе в «Локомотив»: «Спасибо руководству за доверие! Безумно счастлив и постараюсь не подвести!»
Артем Дзюба высказался о переходе в «Локомотив».
34-летний нападающий подписал контракт с московским клубом до конца сезона.
«Рад вернуться в РПЛ! Спасибо руководству «Локомотива» за доверие! Всем, кто помогал и переживал – тоже огромное спасибо!
Безумно счастлив и постараюсь не подвести!» – написал форвард.
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Точно развели Локомотив?
Это в Зените он мог пешеходить, так как команда в контроль играла почти всегда, а здесь бегать надо будет.
И про характер забывать не надо - мину заложили в плане атмосферы в команде. Чуть что не понравится, будет конфликты устраивать.
Давайте и Глушакова ещё для полного счастья.
мотивация на бывших у него - мощная!
Верю что поможет Локо выбраться из ямы.