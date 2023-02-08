Дзюба о переходе в «Локомотив»: «Спасибо руководству за доверие! Безумно счастлив и постараюсь не подвести!»

высказался о переходе в «Локомотив».

34-летний нападающий подписал контракт с московским клубом до конца сезона.

«Рад вернуться в ! Спасибо руководству « » за доверие! Всем, кто помогал и переживал – тоже огромное спасибо!

Безумно счастлив и постараюсь не подвести!» – написал форвард.

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