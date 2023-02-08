«Дзюба – списанный материал. У него никогда не было класса. Это же не Месси. Просто удачно вписался на ЧМ-2018». Пономарев о новичке «Локомотива»
Владимир Пономарев высказался о переходе форварда Артема Дзюбы в «Локомотив».
«Не думаю, что Дзюба – это палочка-выручалочка, у него никогда не было класса. Он выстрелил под конец своей карьеры, но так бывает. Он из себя ничего не представлял.
У него удачно получилось, было хорошее окружение. Из него сделали короля, но когда надо впахивать самому, то это другой вопрос, это сложно.
Дзюба – это списанный материал. Он разве выдающийся футболист? Это же не Месси. Просто удачно вписался на чемпионате мира в 2018 году, а потом у него был спад. В скольких низовых коллективах он чалился.
Дзюба – это не выход из положения, это пройденный этап, отработанный материал. Он абсолютно не выдающийся игрок, футболист среднего уровня. Ничего интересного в нем нет. Он уже закончился», – сказал экс-защитник сборной СССР.
Дзюба в «Локо» – противоречиво, но любопытно. Не поможет в прессинге и рывках за спину, даст подыгрыш и реализацию в штрафной
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Ps ну а другим шкафчики лучше все-таки закрывать.
В реальности как раз именно после ЧМ-18 он провел три самых успешных года в своей жизни
Ну, и про хорошее окружение очень смешно. В Томи, Ростове и Арсенале прям россыпь звёзд у него была.
Когда ещё он будет в одной новости с самим Дзюбой...