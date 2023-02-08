«Дзюба – списанный материал. У него никогда не было класса. Это же не Месси. Просто удачно вписался на ЧМ-2018». Пономарев о новичке «Локомотива»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Сборная России по футболу ЧМ-2018 FIFA Владимир Алексеевич Пономарев Футбол

Владимир Пономарев высказался о переходе форварда Артема Дзюбы в «Локомотив».

«Не думаю, что Дзюба – это палочка-выручалочка, у него никогда не было класса. Он выстрелил под конец своей карьеры, но так бывает. Он из себя ничего не представлял.

У него удачно получилось, было хорошее окружение. Из него сделали короля, но когда надо впахивать самому, то это другой вопрос, это сложно. 

Дзюба – это списанный материал. Он разве выдающийся футболист? Это же не Месси. Просто удачно вписался на чемпионате мира в 2018 году, а потом у него был спад. В скольких низовых коллективах он чалился.

Дзюба – это не выход из положения, это пройденный этап, отработанный материал. Он абсолютно не выдающийся игрок, футболист среднего уровня. Ничего интересного в нем нет. Он уже закончился», – сказал экс-защитник сборной СССР.

Дзюба в «Локо» – противоречиво, но любопытно. Не поможет в прессинге и рывках за спину, даст подыгрыш и реализацию в штрафной

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34 комментария

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Вадим Григорьев
Ответ Паша
А в Томи и Ростове были халки?
В Ростове был "пиковый" Дано, ну а в Томи он играл под впечатлением увиденных яиц Валеры Климова
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Пара Соль Ка
Ответ 1футбол1
Ну так то больше двух сотен голов забил
Помимо этого Дзюба возглавляет список лучших ассистентов РПЛ за последние 15 лет.
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Вадим Григорьев
Ответ Eugn_eugn
Бро, а с кем ему в сборной России везло ? С Глушаковым и Бакаевым ? Он напоминаю ее лучший бомбардир.
С Суторминым и Оздоевым
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Вадим Григорьев
Ответ ТрактоПоктер
Да и все свои голы Дзюба чисто случайно забил - добавил Пономарев....
Последние питерские адепты дзюбы ещё не сдаются...
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Добрый Ретроград
Он выстрелил не "под конец" , а выстрелил концом.
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Miller83
Кто-нибудь реально может объяснить, откуда эти чмо-спикеры берутся, на публичном (!) поле. Они-то уж точно должны быть далеки от историй вроде "ворованных кошельков", протухшей уже слитой наготы. Серьезные пожилые уже люди. И внезапно такой быдлохейт против не Кокорина с Мамаевым, не Гулиева с Широковым!! Я просто теряюсь, я динамовец, мне Дзюба как таковой вообще чужой. Но я действительно не могу понять этого животного хейта против человека, который реально много сделал для росфутбола новейшего времени. Таких по пальцам можно перечесть, ну ладно, Артем не тянет уже некий уровень, но вы хоть имейте элементарное уважение к статистике!
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сам ГазПром
Ох, а в Локо сейчас прям рассыпь выдающихся игроков.
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1футбол1
Ну так то больше двух сотен голов забил
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Паша
Ответ Квантовый
И что он В Томи добился? О нём и не слышно было....и потом, это было ещё при Екатерине второй, а время идет))
Добился 11 голов в 24 матчах. Или он был должен еврокубок там выиграть?
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Visa
Распечатать интервью данного персонажа и вывешивать на шкафчик Дзюбы перед играми!
Ps ну а другим шкафчики лучше все-таки закрывать.
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wRong
Вся ценность мнения этого эксперта в одной фразе про то, что после 2018 у него был спад.
В реальности как раз именно после ЧМ-18 он провел три самых успешных года в своей жизни
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Seo Kol
Списанный материал, но зато руки не опускает.
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Никому_никабельный
Тут сложно даже подобрать печатные слова чтоб описать этого персонажа. Спортс, в чём кайф публиковать тут мнения всяких умалишённых неадекватов? Какие цели вы преследуете?
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Квантовый
Ответ Паша
А в Томи и Ростове были халки?
И что он В Томи добился? О нём и не слышно было....и потом, это было ещё при Екатерине второй, а время идет))
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Квантовый
Ответ Eugn_eugn
Бро, а с кем ему в сборной России везло ? С Глушаковым и Бакаевым ? Он напоминаю ее лучший бомбардир.
А в сборной простите,что он великого сделал?)) Сан Марино голы забивал?
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vadi-lee
В мире вообще никто не Месси, кроме Месси.
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Udokan
не согласен с Пономаревым -
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Dexter Dallas
Ну этот дед более адекватен в сравнение с каказашвили
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Владимир Молявин
Кто знает, списанный материал Дзюба или нет. Вдруг за счёт него Локомотив выиграет оставшиеся 13 матчей чемпионата. Этого ведь никто не знает.
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Петроград
У дедушки деменция? Сравнить любого футболиста с Месси - это зашквар.
Ну, и про хорошее окружение очень смешно. В Томи, Ростове и Арсенале прям россыпь звёзд у него была.
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Умелец_Мэнни
При всей своей никчемности как личность Дзюба хороший футболист и реализовал он себя хорошо.
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blaugrano
Спортс постеснялся Месси в теги добавить?
Когда ещё он будет в одной новости с самим Дзюбой...
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Паша
Ответ Квантовый
Дзюбу просто распиарили, в Зените ему везло с Халком и Азмуном, в Локо таких игроков нет.....сам он в одиночку пустышка
А в Томи и Ростове были халки?
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Eugn_eugn
Ответ Квантовый
Дзюбу просто распиарили, в Зените ему везло с Халком и Азмуном, в Локо таких игроков нет.....сам он в одиночку пустышка
Бро, а с кем ему в сборной России везло ? С Глушаковым и Бакаевым ? Он напоминаю ее лучший бомбардир.
+13
-2
+11
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Фут.Боль
Кто такой Пономарев?
+14
-2
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