«Дзюба – списанный материал. У него никогда не было класса. Это же не Месси. Просто удачно вписался на ЧМ-2018». Пономарев о новичке «Локомотива»

Владимир Пономарев высказался о переходе форварда в « ».

«Не думаю, что Дзюба – это палочка-выручалочка, у него никогда не было класса. Он выстрелил под конец своей карьеры, но так бывает. Он из себя ничего не представлял.

У него удачно получилось, было хорошее окружение. Из него сделали короля, но когда надо впахивать самому, то это другой вопрос, это сложно.

Дзюба – это списанный материал. Он разве выдающийся футболист? Это же не Месси. Просто удачно вписался на чемпионате мира в 2018 году, а потом у него был спад. В скольких низовых коллективах он чалился.

Дзюба – это не выход из положения, это пройденный этап, отработанный материал. Он абсолютно не выдающийся игрок, футболист среднего уровня. Ничего интересного в нем нет. Он уже закончился», – сказал экс-защитник сборной СССР.

Дзюба в «Локо» – противоречиво, но любопытно. Не поможет в прессинге и рывках за спину, даст подыгрыш и реализацию в штрафной

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!