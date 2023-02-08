поделился мнением о клубном чемпионате мира.

Турнир проходит в Марокко. В полуфинале «Реал» сыграет против египетского «Аль-Ахли».

«Клубный чемпионат мира – это очень важное событие. Это значит, что мы сделали все очень хорошо. Мы очень рады быть в стране, где у нас много поклонников.

У нас есть возможность подарить им счастье и хорошо завершить фантастический сезон. Это очень хороший импульс для текущего сезона, в котором нам предстоит еще многого добиться.

«Аль-Ахли» – команда с великой историей, одна из самых важных в мировом футболе. Они выиграли много титулов, у них большая история и опыт в таких турнирах, ведь они играли в них много раз.

Это команда с хорошей организацией, с умелыми и быстрыми игроками. Это будет равный и упорный матч. У них такое же желание выиграть этот титул, как и у нас, как и у всех команд. Мы очень уважаем их, особенно клуб с такой важной историей в африканском футболе.

У клуба с такой историей, очевидно, есть болельщики, которые очень близки к команде. Стадион будет полон людей, и это будет увлекательная игра. Я думаю, что в Марокко много болельщиков «Реала», и что все они получат удовольствие от хорошей конкурентоспособной игры двух команд, которые очень хотят сыграть в финале», – заявил главный тренер « ».

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.

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