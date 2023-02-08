Асенсио не сыграет в полуфинале КЧМ из-за травмы. Куртуа пропустит турнир

получил травму перед полуфиналом клубного чемпионата мира.

Как сообщает Reuters, нападающий мадридского « » повредил подколенное сухожилие в матче против «Мальорки» (0:1) и до сих пор ощущает дискомфорт, в связи с чем не сможет сыграть в полуфинале КЧМ. Также сообщается, что клубный чемпионат мира пропустит и , получивший травму паха, хотя ранее появлялась информация, что вратарь может восстановиться к финалу.

В полуфинале клубного чемпионата мира «Реал» сыграет против египетского «Аль-Ахли». Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.

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