Асенсио не сыграет в полуфинале КЧМ из-за травмы. Куртуа пропустит турнир
Марко Асенсио получил травму перед полуфиналом клубного чемпионата мира.
Как сообщает Reuters, нападающий мадридского «Реала» повредил подколенное сухожилие в матче Ла Лиги против «Мальорки» (0:1) и до сих пор ощущает дискомфорт, в связи с чем не сможет сыграть в полуфинале КЧМ. Также сообщается, что клубный чемпионат мира пропустит и Тибо Куртуа, получивший травму паха, хотя ранее появлялась информация, что вратарь может восстановиться к финалу.
В полуфинале клубного чемпионата мира «Реал» сыграет против египетского «Аль-Ахли». Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.
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