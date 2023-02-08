Асенсио не сыграет в полуфинале КЧМ из-за травмы. Куртуа пропустит турнир

Теги Реал Мадрид Ла Лига травмы высшая лига Египет Аль-Ахли Каир чемпионат мира среди клубов Тибо Куртуа Марко Асенсио Футбол

Марко Асенсио получил травму перед полуфиналом клубного чемпионата мира.

Как сообщает Reuters, нападающий мадридского «Реала» повредил подколенное сухожилие в матче Ла Лиги против «Мальорки» (0:1) и до сих пор ощущает дискомфорт, в связи с чем не сможет сыграть в полуфинале КЧМ. Также сообщается, что клубный чемпионат мира пропустит и Тибо Куртуа, получивший травму паха, хотя ранее появлялась информация, что вратарь может восстановиться к финалу.

В полуфинале клубного чемпионата мира «Реал» сыграет против египетского «Аль-Ахли». Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!

Материалы по теме

20 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Shohrat Reyimow
Ответ Игорь Новиков
Но трансферы клубу не нужны, по мысли Переса. Трансферы - для слабаков))
🤣☻
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Shohrat Reyimow
Ответ Максим Горький
Неужели новый шанс азара опять всё прос***ь?
у него тоже травма!🤦🏻‍♂️☻🤗
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alexandr Donskoy
Ответ zama_7
Иднх
ВДНХ? 😁 А причём тут вообще это??? 😁
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
zama_7
Ответ Alexandr Donskoy
Судьи помогут, переживать абсолютно не надо!
Иднх
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
david lamer
Ответ Максим Горький
Неужели новый шанс азара опять всё прос***ь?
У Азара тоже травма. Снова
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ShamilK
Ответ Андрей Хенто
После своей травмы - да. Потерял во всем, кроме удара. И Марко проявляет себя намного лучше, как игрок подмены, он хорош только когда выходит на замену на уставшего соперника + может пробить издали, если соперник окопался в своей штрафной. В старте играет гораздо хуже.
Сколько ещё эти байки про травму будут нести? Он и до травмы был дном. Единственный нормальный сезон от него это 2016/2017. Он никогда не умел играть в пас и был довольно деревянным, ужасно медленным игроком. Не игрок уровня Мадрида.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alexandr Donskoy
Судьи помогут, переживать абсолютно не надо!
+6
-9
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
JuVero
Ответ Максим Горький
Неужели новый шанс азара опять всё прос***ь?
он травмирован, вроде
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Максим Горький
Ответ Jaxongir Shodiev
Сначала поесть
После тоже)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пако
У Анчелотти "положение хуже губернаторского". Впрочем, сам виноват...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Jaxongir Shodiev
Ответ Максим Горький
Неужели новый шанс азара опять всё прос***ь?
Сначала поесть
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Максим Горький
Ответ Андрей Хенто
Асенсио играет справа, а Эден слева. Так что бельгиец ему никак не замена.
Анчелотти ничего больше не остаётся, и так полузащитники в защите, вингер в роли форварда, что говорить о замене правого вингера на левого .... отчаяние и попытки хоть что то показать
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Хенто
Ответ Дядя ТУРА
отсутствие Асенсио это усиление. кроме как бить иногда ничего не умеет
После своей травмы - да. Потерял во всем, кроме удара. И Марко проявляет себя намного лучше, как игрок подмены, он хорош только когда выходит на замену на уставшего соперника + может пробить издали, если соперник окопался в своей штрафной. В старте играет гораздо хуже.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Новиков
Ответ Remon Tada
Таким темпом скоро не кому будет играть в стартовом составе
Но трансферы клубу не нужны, по мысли Переса. Трансферы - для слабаков))
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вася Гегель
не большая потеря - Винисиус думаю насимулирует не одну пенку
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Хенто
Ответ Максим Горький
Неужели новый шанс азара опять всё прос***ь?
Асенсио играет справа, а Эден слева. Так что бельгиец ему никак не замена.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
!Sc@ryClown!
жаль его,перешел в Реал,считай минус карьера у него/
+3
-4
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Remon Tada
Таким темпом скоро не кому будет играть в стартовом составе
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Максим Горький
Неужели новый шанс азара опять всё прос***ь?
+12
-2
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дядя ТУРА
отсутствие Асенсио это усиление. кроме как бить иногда ничего не умеет
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий