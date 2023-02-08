Стариков зарабатывал в США 70 тысяч долларов в год: «Для зарплаты футболиста это вообще ни о чем. Такую получают выпускники колледжей в первые 2-3 года»
Бывший форвард «Нью-Йорк Космос» Евгений Стариков рассказал о зарплатах футболистов в США.
– Ты закончил карьеру в 31 из-за низкой зарплаты – 100 тысяч долларов в год до вычета налогов. Сколько оставалось после?
– Около 70 тысяч. Для зарплаты футболиста это вообще ни о чем. Такую получают выпускники колледжей в первые 2-3 года после окончания учебы.
В ЮСЛ только два футболиста могли получать неограниченную зарплату, для остальных потолок 120 тысяч долларов. В МЛС потолок 450 тысяч плюс 3 футболиста с любой зарплатой, – сказал Стариков.
Стариков закончил карьеру в 2019 году. Его последней клубом был «Инди Илевен».
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