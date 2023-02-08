Стариков зарабатывал в США 70 тысяч долларов в год: «Для зарплаты футболиста это вообще ни о чем. Такую получают выпускники колледжей в первые 2-3 года»

Теги МЛС Нью-Йорк Космос Евгений Стариков НАСЛ Инди Илевен ЮСЛ деньги Футбол

Бывший форвард «Нью-Йорк Космос» Евгений Стариков рассказал о зарплатах футболистов в США. 

– Ты закончил карьеру в 31 из-за низкой зарплаты – 100 тысяч долларов в год до вычета налогов. Сколько оставалось после?

– Около 70 тысяч. Для зарплаты футболиста это вообще ни о чем. Такую получают выпускники колледжей в первые 2-3 года после окончания учебы.

В ЮСЛ только два футболиста могли получать неограниченную зарплату, для остальных потолок 120 тысяч долларов. В МЛС потолок 450 тысяч плюс 3 футболиста с любой зарплатой, – сказал Стариков.

Стариков закончил карьеру в 2019 году. Его последней клубом был «Инди Илевен». 

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10 комментариев

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vkv_rus1
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
По меркам Америки это нормальная зарплата. Жить можно
Смотря где. Для Нью Йорка, Бостона, Сан Франциско (с Силиконовой долиной) 70 тыс в год чистыми очень мало.
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Eden Hazard
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
По меркам Америки это нормальная зарплата. Жить можно
Если свое жилье, и не висят кредиты - вполне хорошечно.
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ARIGAMI ARIGAMI
По меркам Америки это нормальная зарплата. Жить можно
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Эрик Оганезов
ну да, ведь выпускники колледжей это бездари по сравнению с футболистами, поэтому и должны получать намного меньше )
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rigobersong
Ответ Адепт Суперлиги
Мало ему 70к бакинских в год)) ну и клоун)
Он в этом же интервью говорил, что тренеры получают 3к в месяц:))
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Winterburn
Ответ Slavick Nemkovsky
Для бездарей очень адекватные деньги. рпл стоит взять пример
Выходит, Дзюба или Глушаков бы тоже уже давно закончили, но РПЛ не отпускает))
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Адепт Суперлиги
Мало ему 70к бакинских в год)) ну и клоун)
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Enotaz24
Нормальная зп даже по меркам Сша . Ну не великая, но и не низкая. В принципе больше и не надо платить большинству ногомячистов
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FilinMD
Привирает немного Стариков. Медианный доход по statista со степенью бакалавра - 52к, по Forbes - 59. Но разница существенная между даже ними и без образования (в районе 30к).

Правда тут новый квест - мало кому удается закончить college (универ) без кредитов)
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Slavick Nemkovsky
Для бездарей очень адекватные деньги. рпл стоит взять пример
+11
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