Агент Дзюбы может получить более 7 млн рублей за переход форварда в «Локомотив» («РБ Спорт»)

Агент Артема Дзюбы может получить внушительную сумму за переход игрока в « ».

Напомним, ранее стало известно, что 34-летний нападающий подписал контракт с московским клубом до конца сезона. Сообщалось, что ежемесячно он будет зарабатывать 2,5 миллиона рублей.

По данным «РБ Спорт», с учетом бонусов за забитые голы и решение задачи остаться в Мир доход форварда может вырасти до 4 миллионов рублей.

Во время переговоров стороны также обсуждали включение в контракт агентской комиссии в размере 100 тысяч долларов (7,2 млн рублей). Окончательная сумма этой выплаты пока неизвестна.