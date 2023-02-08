Агент Дзюбы может получить более 7 млн рублей за переход форварда в «Локомотив» («РБ Спорт»)

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия возможные трансферы агенты деньги Футбол

Агент Артема Дзюбы может получить внушительную сумму за переход игрока в «Локомотив».

Напомним, ранее стало известно, что 34-летний нападающий подписал контракт с московским клубом до конца сезона. Сообщалось, что ежемесячно он будет зарабатывать 2,5 миллиона рублей. 

По данным «РБ Спорт», с учетом бонусов за забитые голы и решение задачи остаться в Мир РПЛ доход форварда может вырасти до 4 миллионов рублей. 

Во время переговоров стороны также обсуждали включение в контракт агентской комиссии в размере 100 тысяч долларов (7,2 млн рублей). Окончательная сумма этой выплаты пока неизвестна.

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46 комментариев

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Carver
Ответ Виталик Украинский
Все ругали немцев за откаты и распилы. Да они мальчишки на фоне отечественных зубров в околофутболе.
Думаете, немцы брали меньше, чем 80к евро?)
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Carver
Ответ Visa
Т.е. за 4 месяца хождения пешком в чужой штрафной Зюбке - 10 мультов, а агенту, что впарил нам такое чудо - 7.
Открою секрет, что он в Зените ровно за то же самое получал около 25 лямов рублей в месяц)
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Варлампий Варлампий
Ответ kutavlik
А рукоблуду, которого везде отшили, который на хрен никому не нужен, платить 2,5 мульта - это нормально????
вообще-то здесь же писали, что губернатор НН уже согласовал выделение средств на зарплату Дзюбы в Нижнем Новгороде. Получается надо снимать губернатора за ложь или сажать журналажку за фейк.
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Заблудившийся
Агент - сутенёр :)))
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Иван Пупкин
Для тонущих логично хвататься за дерево
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kutavlik
РЖД вообще осатанели!!!!
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kutavlik
Ответ Варлампий Варлампий
Зачем агентам столько башлять? Уменьшите в 10 раз их комиссию, так желающих будет армия, и не надо рассказывать о штучности этих дармоедов с типа связями и навыками
А рукоблуду, которого везде отшили, который на хрен никому не нужен, платить 2,5 мульта - это нормально????
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Dinamik1
Агенту надо дать денег.в два раза больше за то.что сумел впарить Локо нелеквидный товар то есть чистый брак.
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Рискну предположить
Ответ Visa
Т.е. за 4 месяца хождения пешком в чужой штрафной Зюбке - 10 мультов, а агенту, что впарил нам такое чудо - 7.
Ну рублей же, а не евро, чего вы так переживаете :)
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Анатолий Magicbrain
Ответ rwkq485579
Да. И это копейки на рынке
А у нас какой-то рынок есть в этой сфере? Я думал только распил гос денег и мутные схемы)
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BeastI666I
тут умники писали, что никаких откатов не будет. что это все по честному )
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U. M. A. Muhammad
Браво, вот он талантливый человек, варить такое бревно, да и ещё получить 7 лямов, да он чёртов гений)
+2
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Варлампий Варлампий
Зачем агентам столько башлять? Уменьшите в 10 раз их комиссию, так желающих будет армия, и не надо рассказывать о штучности этих дармоедов с типа связями и навыками
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Алексей Тарлыков
Так это агент и Дзюба должны доплачивать чтобы Артёма хоть куда-нибудь взяли
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Антон Иванов
этот агент просто гений, срезал 7 миллионов, но 4 придётся вернуть...
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Артём Кадуков
Так то заслужил. Попробуйте Дзюбе найти работу)))
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Злодей Спб
Обычно агенты 5-10% берут относительно будущих доходов игрока (если это не Мина Райола покойный) + какой-то процент от стоимости (которая у Дзюбу нулевая).

Если проанализировать параметры сделки, то на самом деле надо читать "человек согласовавший трансфер со стороны РЖД попросил 6 миллионов себе, поэтому агентские выросли с 5 до 50% от суммарной ЗП игрока по контракту"
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Adeen
Копейки.
А хотя...
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korobokchekhova
Как они это делают???
Как депутаты, чесслово. Делают вид что что-то делают и получают деньги. Не заработную плату, а просто деньги.
Фантастика.
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NaGLiY
Ответ San9
На ТМ старая и уже давно не актульная инфа. Он был клиентом этого агенства примерно год после удачного выступления на ЧМ.
Не удивлюсь, что с этого сезона, его агентом будет некто Павел А., либо кто-то из его коллег.
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Nikita Filippov
На год на коктейли хватит.. не так много
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rwkq485579
Ответ Visa
Т.е. за 4 месяца хождения пешком в чужой штрафной Зюбке - 10 мультов, а агенту, что впарил нам такое чудо - 7.
Да. И это копейки на рынке
+3
-3
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redbalance
Раздевают девчат в прямом смысле этого слова.
+3
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Трент Резнор
А где имя? Назовите этого счастливчика.
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mishakmv96
Агенту 7 лямов за то, что варил деда, а Дзюбе - 2,5 ляма в месяц за стояние в чужой штрафной, гениально! Немцы школьники по сравнению с нашими руководителями-распильщиками.
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