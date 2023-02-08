Агент Дзюбы может получить более 7 млн рублей за переход форварда в «Локомотив» («РБ Спорт»)
Агент Артема Дзюбы может получить внушительную сумму за переход игрока в «Локомотив».
Напомним, ранее стало известно, что 34-летний нападающий подписал контракт с московским клубом до конца сезона. Сообщалось, что ежемесячно он будет зарабатывать 2,5 миллиона рублей.
По данным «РБ Спорт», с учетом бонусов за забитые голы и решение задачи остаться в Мир РПЛ доход форварда может вырасти до 4 миллионов рублей.
Во время переговоров стороны также обсуждали включение в контракт агентской комиссии в размере 100 тысяч долларов (7,2 млн рублей). Окончательная сумма этой выплаты пока неизвестна.
Если проанализировать параметры сделки, то на самом деле надо читать "человек согласовавший трансфер со стороны РЖД попросил 6 миллионов себе, поэтому агентские выросли с 5 до 50% от суммарной ЗП игрока по контракту"
А хотя...
Как депутаты, чесслово. Делают вид что что-то делают и получают деньги. Не заработную плату, а просто деньги.
Фантастика.