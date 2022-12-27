«Торпедо» объявило об уходе Смольникова. Контракт расторгли по обоюдному согласию

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Клуб объявил о расторжении контракта с защитником по обоюдному согласию сторон.

Смольников вернулся в «Торпедо» в июле 2022 года. В текущем сезоне он провел за клуб 21 матч, забив один гол и отдав один голевой пас. Защитник трижды становился лучшим игроком матча.

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