«Я, как и Винисиус, приводил защитников в отчаяние, поэтому они били меня. Когда я забивал, то шел и праздновал им в лицо». Уго Санчес о грубой игре против вингера «Реала»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Уго Санчес Винисиус Жуниор Футбол

Уго Санчес дал Винисиусу Жуниору совет о том, как отвечать на грубую игру. 

«Что ему нужно сделать, так это защищаться их же оружием, но таким образом, чтобы это не привело к желтым карточкам для него. 

Нападающие делают самое сложное в футболе – выстраивают игру и забивают голы; самое простое – это защищаться, бить по ногам и не давать забивать голы. И я, и Винисиус наносим соперникам урон, и именно поэтому у них возникает это чувство страха каждый раз, когда Винисиус получает мяч, это приводит защитников в отчаяние. 

Я также приводил защитников в отчаяние, поэтому они били меня, и время от времени я отвечал тем же. А когда я забивал гол, я шел и праздновал им в лицо», – сказал бывший форвард «Реала» в интервью El Partidazo de COPE.

Материалы по теме

22 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vlad
Ответ giga90
Его бьют с первых минут матча, вряд-ли он успевает к этому времени много наговорить
Видимо он в подтрибунном помещении перед выходом на поле провоцирует?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Экспертное мнение
Ответ Schiaff1no
Нападающих много, жестят против всех, но охотятся и ненавидят почему-то только Винисиуса, мне кажется тут немного в другом проблема
Прав, тот же Дембеле возит всех, но такого нет с ним
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Марслан Акматалиев
К примеру Месси раньше били похлеще чем Винисиуса, но я что-то не припомню чтобы Лео так реагировал на удары по ногам. Бьют того же Грилиша, в Астон Вилле он был врагом номер один для соперника, часто собирал фоля, но про него не говорили так как сейчас про Вини. Даже Неймар в сравнении с Вини выглядит лучше.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
vrazrez
Во времена Санчеса ломали ноги прямо на поле. Взять хотя бы "мясника из Бильбао". А сейчас защитники - секция мягкой игрушки.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
А.Э.РАСИМ
Скажу вам вот о чем.
Уго Санчес был нападающий подлым.
Он все время плевался, оскорбляли всех защитников, провоцировал до злобы.
Про него слава не добрая.
Был фирменным негодяем.
Так, что его били не спроста.
Хотя форвардом был отличным.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Gani
Ответ dm2244
Ну как я помню, после забитого мяча Санчес всегда исполнял сальто ..
Сальто в лицо соперникам
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Arman Seidenov
Ответ Футбол_это_жизнь
Ты даже матч не смотрел, за минуту до этого Винисиус толкнул Фолькьера, тыкал пальцем и что-то орал ему Паулиста заступился за одноклубника и вынес мусор с поля
То есть себя?
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
гель кристины
Ответ rigobersong
Ой бедный Винисиус:) Как лупили Месси всю карьеру по ногам, а он не падал, а бежал дальше и забивал голы, за это его весь мир и уважает:) Это футбол, а не балет, Винисиус ведет себя очень токсично, и когда даже соотечественник готов его сносить, надо уже думать, что явно проблема в тебе, а не окружении:))
Месси били, но он умел вовремя избавляться от мяча, чего не скажешь о вини
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rigobersong
Ой бедный Винисиус:) Как лупили Месси всю карьеру по ногам, а он не падал, а бежал дальше и забивал голы, за это его весь мир и уважает:) Это футбол, а не балет, Винисиус ведет себя очень токсично, и когда даже соотечественник готов его сносить, надо уже думать, что явно проблема в тебе, а не окружении:))
+3
-8
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
dm2244
Ну как я помню, после забитого мяча Санчес всегда исполнял сальто ..
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Denis242424
Ответ bostonKG
Винисиус не святой, но с ним реально перебарщивают , устраивают охоту на каждой игре , просто цель- сломать парня, вот и соотечественник Паулиста даже не подумал играть в мяч. Как то надо это остановить
Так же было когда-то с легендарным хоккеистом Харламовым. Канадцы особенно ярились. Прижимали его к бортику, и пытались сломать его, избивая. Причем, толпой.
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AF007
Ответ giga90
Его бьют с первых минут матча, вряд-ли он успевает к этому времени много наговорить
А у игроков по-твоему память как у рыбки Дори?
+3
-9
-6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Bigbadaboom
Может Уго донесет местным из-за чего весь сыр-бор вокруг Вини.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Schiaff1no
Нападающих много, жестят против всех, но охотятся и ненавидят почему-то только Винисиуса, мне кажется тут немного в другом проблема
+22
-9
+13
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Футбол_это_жизнь
Ответ bostonKG
Винисиус не святой, но с ним реально перебарщивают , устраивают охоту на каждой игре , просто цель- сломать парня, вот и соотечественник Паулиста даже не подумал играть в мяч. Как то надо это остановить
Ты даже матч не смотрел, за минуту до этого Винисиус толкнул Фолькьера, тыкал пальцем и что-то орал ему
Паулиста заступился за одноклубника и вынес мусор с поля
+11
-11
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
giga90
Ответ Футбол_это_жизнь
Расиста бьют за длинный язык и провокационные жесты, а не его технику
Его бьют с первых минут матча, вряд-ли он успевает к этому времени много наговорить
+22
-9
+13
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
bostonKG
Винисиус не святой, но с ним реально перебарщивают , устраивают охоту на каждой игре , просто цель- сломать парня, вот и соотечественник Паулиста даже не подумал играть в мяч. Как то надо это остановить
+11
-10
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AF007
Месси или Модрича никто не бил (намеренно, а не с целью отобрать мяч)
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Футбол_это_жизнь
Расиста бьют за длинный язык и провокационные жесты, а не его технику
+4
-10
-6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Барсик Юрана
Ответ TravenS
Ещё один больной, но тут другой случай)
Настоящий мадридиста
+4
-7
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
TravenS
Ещё один больной, но тут другой случай)
+3
-9
-6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Барсик Юрана
Ты тоже негр?
+3
-8
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий