«Я, как и Винисиус, приводил защитников в отчаяние, поэтому они били меня. Когда я забивал, то шел и праздновал им в лицо». Уго Санчес о грубой игре против вингера «Реала»
Уго Санчес дал Винисиусу Жуниору совет о том, как отвечать на грубую игру.
«Что ему нужно сделать, так это защищаться их же оружием, но таким образом, чтобы это не привело к желтым карточкам для него.
Нападающие делают самое сложное в футболе – выстраивают игру и забивают голы; самое простое – это защищаться, бить по ногам и не давать забивать голы. И я, и Винисиус наносим соперникам урон, и именно поэтому у них возникает это чувство страха каждый раз, когда Винисиус получает мяч, это приводит защитников в отчаяние.
Я также приводил защитников в отчаяние, поэтому они били меня, и время от времени я отвечал тем же. А когда я забивал гол, я шел и праздновал им в лицо», – сказал бывший форвард «Реала» в интервью El Partidazo de COPE.
Уго Санчес был нападающий подлым.
Он все время плевался, оскорбляли всех защитников, провоцировал до злобы.
Про него слава не добрая.
Был фирменным негодяем.
Так, что его били не спроста.
Хотя форвардом был отличным.
Паулиста заступился за одноклубника и вынес мусор с поля