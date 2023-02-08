«Я, как и Винисиус, приводил защитников в отчаяние, поэтому они били меня. Когда я забивал, то шел и праздновал им в лицо». Уго Санчес о грубой игре против вингера «Реала»

дал совет о том, как отвечать на грубую игру.

«Что ему нужно сделать, так это защищаться их же оружием, но таким образом, чтобы это не привело к желтым карточкам для него.

Нападающие делают самое сложное в футболе – выстраивают игру и забивают голы; самое простое – это защищаться, бить по ногам и не давать забивать голы. И я, и Винисиус наносим соперникам урон, и именно поэтому у них возникает это чувство страха каждый раз, когда Винисиус получает мяч, это приводит защитников в отчаяние.

Я также приводил защитников в отчаяние, поэтому они били меня, и время от времени я отвечал тем же. А когда я забивал гол, я шел и праздновал им в лицо», – сказал бывший форвард « » в интервью El Partidazo de COPE.