Лапорта хотел назначить Пирло тренером «Барсы» после увольнения Кумана. Он передумал после встречи с капитанами и лидерами команды
Жоан Лапорта хотел назначить Андреа Пирло главным тренером «Барселоны».
Президент каталонского клуба искал замену уволенному в прошлом году Роналду Куману. Кандидатуру итальянца Лапорта считал оптимальной – он думал, что Пирло сможет стать новым Франком Райкардом.
Президент «Барсы» был уверен в своем выборе, но однажды пригласил к себе домой для консультации четверых капитанов и еще троих игроков, обладающих влиянием в команде. Идея назначить Пирло не впечатлила их.
Футболисты склонялись к кандидатуре Хави и перечислили минусы возможного назначения Пирло – они не хотели менять стиль игры, считали итальянца неопытным тренером, который не знает лигу, а также не владеет в совершенстве испанским языком.
Лапорту убедили доводы игроков, и он пообещал им еще подумать о назначении тренера. В итоге команду возглавил Хави.
Пирло сейчас возглавляет турецкий «Фатих Карагюмрюк». Команда занимает 12-е место в таблице.
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