«Барса» впервые за 2 года единолично лидирует в таблице Ла Лиги. При Хави такого еще не было

«Барселона» впервые за два года единолично лидирует в таблице .

После вчерашнего поражения «Реала» от «Райо Вальекано» (2:3) в матче 13-го тура Ла Лиги каталонский клуб опередил «Мадрид» в турнирной таблице. Теперь лидирует, набрав 34 очка в 13 матчах. идет вторым, набрав 32 балла.

Впервые при каталонский клуб единолично лидирует в турнирной таблице. В прошлый раз «Барселона» опережала всех конкурентов в Ла Лиге при – это случилось в сентябре 2020 года.

Если «Барселона» сегодня победит «Осасуну», то гарантированно уйдет на паузу, связанную с проведением чемпионата мира, лидером испанского чемпионата.

Матч между «Барсой» и «Осасуной» начнется в 23:30 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.