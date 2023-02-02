У Хави 42 победы и 12 поражений за 67 игр во главе «Барсы», у Кумана – 39 побед и 16 поражений

сравнялся с по числу матчей на посту главного тренера «Барселоны».

За 67 игр у испанского специалиста 42 победы, 13 ничьих и 12 поражений. Общий счет голов – 131:66.

Под руководством Кумана «блауграна» за 67 матчей выиграла 39 раз, сыграла вничью 12 раз и уступила 16 раз. У нее было 138 забитых и 75 пропущенных мячей.

Куман был уволен 28 октября 2021 года. Хави тренирует «Барселону» с 6 ноября того же года.