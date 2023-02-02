У Хави 42 победы и 12 поражений за 67 игр во главе «Барсы», у Кумана – 39 побед и 16 поражений
Хави сравнялся с Роналдом Куманом по числу матчей на посту главного тренера «Барселоны».
За 67 игр у испанского специалиста 42 победы, 13 ничьих и 12 поражений. Общий счет голов – 131:66.
Под руководством Кумана «блауграна» за 67 матчей выиграла 39 раз, сыграла вничью 12 раз и уступила 16 раз. У нее было 138 забитых и 75 пропущенных мячей.
Куман был уволен 28 октября 2021 года. Хави тренирует «Барселону» с 6 ноября того же года.
Думаю ,только наоборот могут подумать , что либо ты ’совсем не бобо в футболе, либо смотрел только несколько матчей Барсы из ЛЧ и решил что этого достаточно чтобы оценить путь из прошедших уже 67 матчей без Хави.
Для любой человек , который хоть немного понимает в футболе и смотрит Барсу --- уже вполне очевидно, что нынешняя Барса прямо сейчас сильнее любой Барсы с Месси после 2015 года.
А по качеству и общему впечатлению от игры --- Команду Кумана даже стыдно сравнивать с нынешней командой Хави
Так что про набивание статы на немецких фермерских хозяйствах и бестолковых бегунках из взяких норвич-саутгемптонов явно занятие, еще более легкое .
Доказано Пепом, Клоппом и любым тренером Баварии на дистанции 10 лет
При Хави они уверенно вылетели из группы в лигу Европы.
Поздравляю вас , с красивой игрой в лиге Европы