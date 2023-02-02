У Хави 42 победы и 12 поражений за 67 игр во главе «Барсы», у Кумана – 39 побед и 16 поражений

Теги Роналд Куман Барселона Хави Ла Лига Футбол

Хави сравнялся с Роналдом Куманом по числу матчей на посту главного тренера «Барселоны».

За 67 игр у испанского специалиста 42 победы, 13 ничьих и 12 поражений. Общий счет голов – 131:66.

Под руководством Кумана «блауграна» за 67 матчей выиграла 39 раз, сыграла вничью 12 раз и уступила 16 раз. У нее было 138 забитых и 75 пропущенных мячей.

Куман был уволен 28 октября 2021 года. Хави тренирует «Барселону» с 6 ноября того же года.

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22 комментария

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Виталий Кислицын
Ответ Я Гражданин Мира
И это без Месси, они два года подряд уверенно вылетает из группы лиге чемпионов в .......
Ты не понимаешь. Айнтрахт это сборная мира, играть против этих вундеркиндов уже достижение)
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Леван Мкртчян
Ответ Я Гражданин Мира
Это мы видели в лиге чемпионов При Хави они уверенно вылетели из группы в лигу Европы. Поздравляю вас , с красивой игрой в лиге Европы
Чел, ты думаешь если сто раз напишешь одну и ту же фигню без контекста , то кто-то ( кроме таких же хейтеров-’эхспертов’) решит , что ты что-то там понимаешь в футболе?
Думаю ,только наоборот могут подумать , что либо ты ’совсем не бобо в футболе, либо смотрел только несколько матчей Барсы из ЛЧ и решил что этого достаточно чтобы оценить путь из прошедших уже 67 матчей без Хави.

Для любой человек , который хоть немного понимает в футболе и смотрит Барсу --- уже вполне очевидно, что нынешняя Барса прямо сейчас сильнее любой Барсы с Месси после 2015 года.
А по качеству и общему впечатлению от игры --- Команду Кумана даже стыдно сравнивать с нынешней командой Хави
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Alibaba51
Куману никого не покупали, а полкоманды были игроки молодежной Барсы
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Данил Кублицкий
Всё никак не могу привыкнуть, что Хави уже не игрок Барсы, а главный тренер 😁👏🏻👍🏻
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Vitalik Barbacari
даиие Хави состав Кумана Хави будет в середине таблицы и вылетит с Кубка Конференций) это факт
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Flavius
Сравнение не в пользу Хави. В ЛЧ результаты такие же позорные, но у Кумана не было рычажных закупок игроков на 300 млн
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Shan1us
Ответ Я Гражданин Мира
Но не было лига Европы
При Кумане мы вылетели в 1/8. Чем это лучше я честно говоря хз.
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Леван Мкртчян
Ответ TheFrosty
В лол лиге набивать статку может любой катарский физрук, но все становится на место уже в Лиге Европы.
В 21 веке у "лол-лиги" в два раза больше международных чашек , чем у *лучшей лиги мира и бундесфермы с самым бесполезным по интриге чемпионатом --- вместе взятых.
Так что про набивание статы на немецких фермерских хозяйствах и бестолковых бегунках из взяких норвич-саутгемптонов явно занятие, еще более легкое .
Доказано Пепом, Клоппом и любым тренером Баварии на дистанции 10 лет
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Иван Никитенко
шило на мыло,результаты в районе статистической погрешности
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Я Гражданин Мира
Ответ Нурмуканбет Туржан
...и Месси, у Кумана был Месси
Но не было лига Европы
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TheFrosty
В лол лиге набивать статку может любой катарский физрук, но все становится на место уже в Лиге Европы.
+3
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Я Гражданин Мира
Ответ Мадрид наказывает!
Как мы видим - разницы практически нет, но Хаве 2 раза отправил команду в ЛЕ))
Они этого не видит, или не хотят видит
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ZamoRano
Хаве на европейской арене плюшевая игрушка, ждём изнасилование на старом Трвффорде.
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Я Гражданин Мира
Ответ b2fyrtw6wg
И это без Месси 👀
И это без Месси, они два года подряд уверенно вылетает из группы лиге чемпионов в .......
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remontada
Никаких сомнений: команда Хави и команда Кумана - это небо и земля.
+6
-1
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Burel
Сразу без подготовки начал нагибать меньше, чем клуб. Что игроком, что тренером
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Я Гражданин Мира
Ответ AdequateMan
Игра при Хави и при Кумане, это небо и земля, появилась уверенность которой очень долго не было, а игра красивее на много
Это мы видели в лиге чемпионов
При Хави они уверенно вылетели из группы в лигу Европы.
Поздравляю вас , с красивой игрой в лиге Европы
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AdequateMan
Игра при Хави и при Кумане, это небо и земля, появилась уверенность которой очень долго не было, а игра красивее на много
+1
-1
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Мадрид наказывает!
Как мы видим - разницы практически нет, но Хаве 2 раза отправил команду в ЛЕ))
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b2fyrtw6wg
И это без Месси 👀
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Нурмуканбет Туржан
...и Месси, у Кумана был Месси
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NomerSports
Хави лучше на 3 победы и 1 ничью .
+3
-1
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Сижу на факсах Барселоны
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