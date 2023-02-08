Экс-тренер «Крыльев» Веркаутерен стал спортивным директором Футбольной ассоциации Бельгии

стал спортдиректором Королевской футбольной ассоциации Бельгии (KBVB).

Веркаутерен работал с «Крыльями Советов» с 2014 по 2016 год. Также он тренировал бельгийские «Андерлехт», «Серкль Брюгге», «Мехелен» и «Генк», саудовский «Аль-Батин», а также «Спортинг» и «Аль-Джазиру» из ОАЭ.

«Я очень рад сделать этот новый важный шаг в моей карьере. Я готовился к нему уже некоторое время. Я уже работал в KBVB с 2008-го по 2009-й и заметил, что за это время бельгийская футбольная ассоциация сильно изменилась в положительную сторону.

посчастливилось рассчитывать на многих талантливых игроков в течение нескольких лет, но мы никогда не должны останавливаться на достигнутом. Наш обязанность – подготовить будущее. Недостаточно быть сильными на бумаге, самое главное – превратить наши качества в результаты на поле. Это касается всех наших национальных сборных. Это должно быть нашей целью», – сказал Веркаутерен.

До этого стало известно, что новым главным тренером сборной Бельгии назначен Доменико Тедеско, ранее работавший в «Спартаке».