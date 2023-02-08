Экс-тренер «Крыльев» Веркаутерен стал спортивным директором Футбольной ассоциации Бельгии

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия Сборная Бельгии по футболу Франк Веркаутерен Федерация футбола Бельгии Футбол

Франк Веркаутерен стал спортдиректором Королевской футбольной ассоциации Бельгии (KBVB).

Веркаутерен работал с «Крыльями Советов» с 2014 по 2016 год. Также он тренировал бельгийские «Андерлехт», «Серкль Брюгге», «Мехелен» и «Генк», саудовский «Аль-Батин», а также «Спортинг» и «Аль-Джазиру» из ОАЭ.

«Я очень рад сделать этот новый важный шаг в моей карьере. Я готовился к нему уже некоторое время. Я уже работал в KBVB с 2008-го по 2009-й и заметил, что за это время бельгийская футбольная ассоциация сильно изменилась в положительную сторону.

Сборной Бельгии посчастливилось рассчитывать на многих талантливых игроков в течение нескольких лет, но мы никогда не должны останавливаться на достигнутом. Наш обязанность – подготовить будущее. Недостаточно быть сильными на бумаге, самое главное – превратить наши качества в результаты на поле. Это касается всех наших национальных сборных. Это должно быть нашей целью», – сказал Веркаутерен.

До этого стало известно, что новым главным тренером сборной Бельгии назначен Доменико Тедеско, ранее работавший в «Спартаке».

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9 комментариев

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SanyaNosorog
В своё время удалось в живую пообщаться с Франком, умный дядька, был сильно расстроен, когда его игроки натурально сливали своей игрой из Крыльев.
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KiNG_K
Ответ Кирилл Голивец
В Самаре он тоже играл в 3 цз как и Тедди, правда очень защитно) но видимо ресурсы. Будет общая концепция для всех сборных по молодежкам и юношам?
Любовь к игре в защиту, пожалуй, самый большой его минус. Один из лучших тренеров крыльев за многие годы, но под конец даже в матчах со слабыми командами играл от обороны. Хотя все равно его увольнение тогда было ошибкой.
+2
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+2
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gribovodoved
Ответ Ярик01
Все бывшие РПЛовцы на расхват. Школа жизни ...
Мягкая сила в Европе))
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Старая школа
Этого типа в Химках видал.
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Oleg Nikolaev
Классный специалист, успехов ему
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Joker17
Ответ Ярик01
Все бывшие РПЛовцы на расхват. Школа жизни ...
Школа жизни — это школа капитанов
Там я научился водку пить из стаканов
Школа жизни — это школа мужчин
Там научился я обламывать женщин
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Валентина Николаевна
Могли бы ещё в новости добавить, что очень приличный защитник был. Выиграл с Андерлехтом 5 еврокубков, плюс сборная Бельгии в полуфинале ЧМ
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Ярик01
Все бывшие РПЛовцы на расхват. Школа жизни ...
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Кирилл Голивец
В Самаре он тоже играл в 3 цз как и Тедди, правда очень защитно) но видимо ресурсы. Будет общая концепция для всех сборных по молодежкам и юношам?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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