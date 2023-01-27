«Манчестер Юнайтед» может подписать форварда «Наполи» Виктора Осимхена летом.

Журналист Джанлука Ди Марцио прокомментировал интерес английского клуба к нападающим («Наполи»), Беньямину Шешко («Ред Булл Зальцбург») и Гонсалу Рамушу («Бенфика»).

«Я не думаю, что какой-то из этих трансферов случится зимой. Но я не удивлюсь, если «Юнайтед» попытается купить Виктора Осимхена летом, потому что на старте этого сезона они хотели подписать его.

Осимхен хорош. И если «Наполи» выиграет Серию А в этом сезоне, они его отпустят. « » придется заплатить минимум 120 млн евро, но у клубов есть такие деньги, это может случиться. «Манчестер Юнайтед» точно хочет подписать его, но есть и другие клубы, которые планируют это сделать», – сказал Ди Марцио.

В этом сезоне на счету Осимхена 14 голов и 3 результативные передачи в 19 матчах за «Наполи» во всех турнирах. С 13 голами в 15 играх он лидирует в списке бомбардиров Серии А.

Полную статистику 24-летнего форварда можно изучить здесь.