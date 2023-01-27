«МЮ» хочет купить Осимхена летом. «Наполи» может продать его за 120 млн евро при победе в Серии А
«Манчестер Юнайтед» может подписать форварда «Наполи» Виктора Осимхена летом.
Журналист Джанлука Ди Марцио прокомментировал интерес английского клуба к нападающим Виктору Осимхену («Наполи»), Беньямину Шешко («Ред Булл Зальцбург») и Гонсалу Рамушу («Бенфика»).
«Я не думаю, что какой-то из этих трансферов случится зимой. Но я не удивлюсь, если «Юнайтед» попытается купить Виктора Осимхена летом, потому что на старте этого сезона они хотели подписать его.
Осимхен хорош. И если «Наполи» выиграет Серию А в этом сезоне, они его отпустят. «Ман Юнайтед» придется заплатить минимум 120 млн евро, но у клубов АПЛ есть такие деньги, это может случиться. «Манчестер Юнайтед» точно хочет подписать его, но есть и другие клубы, которые планируют это сделать», – сказал Ди Марцио.
В этом сезоне на счету Осимхена 14 голов и 3 результативные передачи в 19 матчах за «Наполи» во всех турнирах. С 13 голами в 15 играх он лидирует в списке бомбардиров Серии А.
Полную статистику 24-летнего форварда можно изучить здесь.
ВЫ НЕ ПОНИМАЕТЕ ЭТО ДРУГОЕ.
АХАХАХАХ МЮ не мешок. Ой не могу.
Даже Карнезис Лиллю по итогу оказался не нужен и завершил карьеру недавно, а ноунейм итальянцы разошлись по клубам ниже Серии А.
Лукаку от 80 до 113 обходился клубам. Ньюкасл Исака за 70 взял, хотя последний сезон он провалил и забил всего 10 мячей за 40 игр. Как раз таки цену за Осимхена понять можно. Да, завышена немного, но и центральных нападающих не так много с такой перспективой. Отсюда и цена такая.
Это не талантливые Фелиш и Мудрик, которые блеснули один сезон и их быстро урвали. Виктор отыграл хорошо в Лиге 1, два сезона в Серии А, еврокубки. Еще у нигерийца не должно быть проблем с адаптацией в Англии, т.к. бывшая колония Британии. Челси куда больше подрывает рынок, т.к. их трансферы не точечные, а просто скупают все подряд. Очень много новичков.
70млн это вполне адекватная цена ныньше,а бонусы это уже маленькая часть заработка при победе челси в апл+лч,так что трансферный рынок никто не рвал,тот же пепе который рвал лигу 1 (80млн) 5 сезонов назад,и осимхен который показал средний результат в лиге 1 (70млн)
70 млн - 20 . 50 млн это реальная цена