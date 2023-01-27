«МЮ» хочет купить Осимхена летом. «Наполи» может продать его за 120 млн евро при победе в Серии А

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Наполи Джанлука Ди Марцио Виктор Осимхен деньги Футбол

«Манчестер Юнайтед» может подписать форварда «Наполи» Виктора Осимхена летом.

Журналист Джанлука Ди Марцио прокомментировал интерес английского клуба к нападающим Виктору Осимхену («Наполи»), Беньямину Шешко («Ред Булл Зальцбург») и Гонсалу Рамушу («Бенфика»).

«Я не думаю, что какой-то из этих трансферов случится зимой. Но я не удивлюсь, если «Юнайтед» попытается купить Виктора Осимхена летом, потому что на старте этого сезона они хотели подписать его.

Осимхен хорош. И если «Наполи» выиграет Серию А в этом сезоне, они его отпустят. «Ман Юнайтед» придется заплатить минимум 120 млн евро, но у клубов АПЛ есть такие деньги, это может случиться. «Манчестер Юнайтед» точно хочет подписать его, но есть и другие клубы, которые планируют это сделать», – сказал Ди Марцио.

В этом сезоне на счету Осимхена 14 голов и 3 результативные передачи в 19 матчах за «Наполи» во всех турнирах. С 13 голами в 15 играх он лидирует в списке бомбардиров Серии А.

Полную статистику 24-летнего форварда можно изучить здесь.

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57 комментариев

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Blaumerc
Если вдруг Наполи станут чемпионом Италии. А как насчёт удержать его ещё на сезон другой? Развивать проект, держать уровень с костяком команды. Ведь будет лига чемпионов, новые призовые, прибыль и всё такое. Даже если придётся переподписать с увеличением оклада. Надеюсь Наполи не сглупит и не будет думать об одном сезоне.
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Nickolai S
Ответ ivannumber1
Есть стойкое ощущение что в реалиях и атлетизме АПЛ Витя потухнет. Он все ещё крайне хрупок и ломается при первом удобном случае. Не такой форвард нужен МЮ и не за такие деньги. Влахович, Рамуш и Шешко как по мне более подходящие истории и по физухе и по дальнейшему потенциалу развития. Витя уже свой потолок как чувствуется достиг, не считая других нюансов.
Не то, чтобы я, как болельщик Наполи, сильно хотел бы видеть Осимхена где-то ещё, кроме как в Наполи, но за неполных три сезона в клубе он выбывал долгосрочно лишь дважды: первый раз из-за короны, второй из-за контрацептива шкриньяра, сломавшего Витьку лицо. О каких травмах речь, алио?
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ser Serzh
Ответ ser Serzh
Ты по поводу Мудрика? Который стоит 100млн(70чистыми + 30бонусами за апл+лч) 70млн это вполне адекватная цена ныньше,а бонусы это уже маленькая часть заработка при победе челси в апл+лч,так что трансферный рынок никто не рвал,тот же пепе который рвал лигу 1 (80млн) 5 сезонов назад,и осимхен который показал средний результат в лиге 1 (70млн)
Какие е*анько меня дизят за факты
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mansur_axe
Ахахах. МЮ не мешок, просто покупает все по 100 мультов.
ВЫ НЕ ПОНИМАЕТЕ ЭТО ДРУГОЕ.
АХАХАХАХ МЮ не мешок. Ой не могу.
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гилберт
Ответ Гамаль Хайдаров
жесть, не знал.
Наполи и Пипиту задорого брал.
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Dan Kennedy
Ответ corazón blanco
Отличный был бы трансфер, тем более Де Лаурентис может его рассмотреть, все-таки Осимхен скорее всего в связке с Хвичой принесет столь долгожданное скудетто Неаполю. Но думаю ценник будет значительно больше, чем указан в новости, все-таки Де Лаурентис сам за Осимхена заплатил 80.
Ну с 80 не все так просто, там он обошелся где-то в 75-80, но при этом продали обратно в Лилль Карнезиса и трех ноунеймов, и каждый обошелся где-то 5 миллионов. Вот и получается что де факто они потратили на него 60 миллионов.

Даже Карнезис Лиллю по итогу оказался не нужен и завершил карьеру недавно, а ноунейм итальянцы разошлись по клубам ниже Серии А.
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Kezhmann
Осимхену бы Реал подошёл, как раз замена Бензема. В АПЛ не заиграет скорее всего, травмы также могут замучать
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Dan Kennedy
Ответ Бухгалтер2021
этим трансфером подорвут рынок
Он, вероятно, будет лучшим бомбардиром Чемпиона Италии. В свое время Ювентус Игуаина за 90 брал. Влахович туда же за 80.

Лукаку от 80 до 113 обходился клубам. Ньюкасл Исака за 70 взял, хотя последний сезон он провалил и забил всего 10 мячей за 40 игр. Как раз таки цену за Осимхена понять можно. Да, завышена немного, но и центральных нападающих не так много с такой перспективой. Отсюда и цена такая.

Это не талантливые Фелиш и Мудрик, которые блеснули один сезон и их быстро урвали. Виктор отыграл хорошо в Лиге 1, два сезона в Серии А, еврокубки. Еще у нигерийца не должно быть проблем с адаптацией в Англии, т.к. бывшая колония Британии. Челси куда больше подрывает рынок, т.к. их трансферы не точечные, а просто скупают все подряд. Очень много новичков.
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ser Serzh
Ответ corazón blanco
При том, что Вы говорите о том, что трансферный рынок будет подорван, если такой переход состоится. Вот только он уже подорван владельцем Челси и трансфер Осимхена уже ничего не подорвет, тем более такой нападающий на сегодняшний день - штучный товар.
Ты по поводу Мудрика? Который стоит 100млн(70чистыми + 30бонусами за апл+лч)
70млн это вполне адекватная цена ныньше,а бонусы это уже маленькая часть заработка при победе челси в апл+лч,так что трансферный рынок никто не рвал,тот же пепе который рвал лигу 1 (80млн) 5 сезонов назад,и осимхен который показал средний результат в лиге 1 (70млн)
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red_devils
Ответ Troy_nsk
Если у МЮ есть 500, то почему бы и нет) Реальной кажется цифра 150 с учетом бонусов, и это будет топ-трансфер, потому что Осимхен закроет позицию ЦФ на годы вперед. Кейн, конечно, тоже топ. Но он старше - и есть сомнения, что сам захочет переходить внутри АПЛ. А Марсиалю нужно сказать спасибо за хорошие игровые отрезки и попрощаться по соглашению сторон)
ну ты просто поначалу написал 300, потом вдруг резко на 50% сократил стоимость. я поэтому и говорю "пиши 500", а потом опять откатишься к 150)
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Игорь Кирьянов
Ответ corazón blanco
Добрый вечер, Боули его уже несколько раз подорвал за полгода пребывания в клубе.
Да, только подорвал его МЮ покупкой Антони. Директор Шахтера в открытую говорил, что решил поднять цену на Мудрика после того как увидел сколько МЮ заплатил за Антони
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2ran
Прекрасный игрок. Прямо идеальное подписание под тактику тен Хага.
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Dan Kennedy
Ответ Three Days Grace
они за Осимхена 80 млн заплатили)
А получилось 60, из-за трансферов Карнезиса и 3 бездарей в Лилль и ее вторую команду.
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Troy_nsk
Ответ red_devils
пиши 500, фиг жалеть
Если у МЮ есть 500, то почему бы и нет) Реальной кажется цифра 150 с учетом бонусов, и это будет топ-трансфер, потому что Осимхен закроет позицию ЦФ на годы вперед. Кейн, конечно, тоже топ. Но он старше - и есть сомнения, что сам захочет переходить внутри АПЛ. А Марсиалю нужно сказать спасибо за хорошие игровые отрезки и попрощаться по соглашению сторон)
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Sultan Abdulazizov
Пару дней назад МЮ был не готов. Классная работа у журналистов😄
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Abu Ibrahim
Ответ Three Days Grace
они за Осимхена 80 млн заплатили)
https://amp.championat.com/football/article-4097759-osimhen-pereshjol-v-napoli-za-70-mln-evro-eto-samyj-dorogoj-transfer-kluba.html

70 млн - 20 . 50 млн это реальная цена
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Abu Ibrahim
Ответ Three Days Grace
они за Осимхена 80 млн заплатили)
не заплатили . Там мутка была по типу “мы вам Осимхена за 80 , а вы нас Гатальского за 35» , а этот Гатальский по факту стоит 300 тыс евро .
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Я Гражданин Мира
Ответ андрей кольцов
Луиш?
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Кино Музыка
При таких суммах лучше бы начинать с аренды. Давно напрашивается подобный ход или даже закон. Слишком большой процент неудач при завышенных трансферах. Страдают, кстати, не только клубы, но и игроки - один Коутиньо, превратившийся из суперталанта в недоразумение, чего стоит. Футбол от таких потерь тоже проигрывает. Нужен механизм снижения рисков.
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Игорь Поспеев
Ответ Three Days Grace
они за Осимхена 80 млн заплатили)
Заплатили не 80 млн, а 70
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Куприн
Уверен у Спаллетти Влахович бы заиграл. Можно за треть суммы продажи Осимхена взят нападающего сопоставимого таланта.
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андрей кольцов
Ответ Я Гражданин Мира
В данный момент сериа А не очень сильный. Я уверен наполи скудетто может взять и без Осимхена. Там проста конкурентов нето , абсолютно никакой. Это значить не только наполи играет хорошо проста другие играет отвратительно.
Луиш?
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Колено решфорда
Ответ Dmitriy43
Тен хаг скупает лучших игроков по 100 лимонов ,потом будут кричать на каждом углу,смотрите какой гений,он даже борется за чемпионство,а за что они должны бороться скупаю самых дооогих игроков ,за кубок мэра:?)))
Гвардиола?
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Милчик
Ответ Reright18
надо было подписывать зимой, и уже в этом сезоне побороться
Осимхен на идиота похож?
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LLiriKK
Ответ ivannumber1
Есть стойкое ощущение что в реалиях и атлетизме АПЛ Витя потухнет. Он все ещё крайне хрупок и ломается при первом удобном случае. Не такой форвард нужен МЮ и не за такие деньги. Влахович, Рамуш и Шешко как по мне более подходящие истории и по физухе и по дальнейшему потенциалу развития. Витя уже свой потолок как чувствуется достиг, не считая других нюансов.
С языка сняли. Не чувствуется в Осимхене запаса прочности, который в АПЛ необходим, пожалуй, больше, чем в каком-либо ином чемпионате из ТОП-5.
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