Дзюба о медиа «Локомотива» на медосмотре: «Просто поздоровался. Медосмотр для себя прошел»

ответил на вопросы о медосмотре, который он прошел сегодня утром.

Сообщалось, что утром 34-летний нападающий и защитник Игорь Смольников прибыли на медосмотр для «Локомотива».

– Как медосмотр?

– Вы с «Локомотива»? Просто для себя прошел медосмотр.

– Как здоровье?

– Время покажет.

– Что здесь делают медиа « »?

– Просто поздоровался, – сказал Дзюба.

Ранее стало известно, что контракты Дзюбы и Смольникова с «Локомотивом» будут рассчитаны до конца сезона. Игроки будут зарабатывать по 2,5 млн рублей в месяц.

Оба футболиста в настоящий момент находятся в статусе свободных агентов. Последним клубом Дзюбы был «Адана Демирспор», контракт с которым был расторгнут в ноябре. Смольников покинул «Торпедо» в конце декабря.

Дзюба в «Локо» – почти решено. Остался лишь один нюанс