Дзюба о медиа «Локомотива» на медосмотре: «Просто поздоровался. Медосмотр для себя прошел»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия возможные трансферы Чемпионат.com Футбол

Артем Дзюба ответил на вопросы о медосмотре, который он прошел сегодня утром.

Сообщалось, что утром 34-летний нападающий и защитник Игорь Смольников прибыли на медосмотр для «Локомотива».

– Как медосмотр?

– Вы с «Локомотива»? Просто для себя прошел медосмотр.

– Как здоровье?

– Время покажет.

– Что здесь делают медиа «Локомотива»?

– Просто поздоровался, – сказал Дзюба.

Ранее стало известно, что контракты Дзюбы и Смольникова с «Локомотивом» будут рассчитаны до конца сезона. Игроки будут зарабатывать по 2,5 млн рублей в месяц.

Оба футболиста в настоящий момент находятся в статусе свободных агентов. Последним клубом Дзюбы был «Адана Демирспор», контракт с которым был расторгнут в ноябре. Смольников покинул «Торпедо» в конце декабря.

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18 комментариев

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Фарит Абдрашитов
Медосмотр прошёл, главное руки целы.
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Северный болельщик
для себя хочу пройти медосмотр. в локомотиве по записи?
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Russ Ivan
Медосмотр для себя прошел, узнал свой рост и вес...
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tommy_hell_trigger
- как здоровье?
- время покажет

Ну вот просто гениально
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Андрей-ДК
Вернуть Локо в призы это врядли, а вот сделать чемп интереснее это вполне!
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Назар Игорь
Вот бы и нам такой уровень медобслуги. Зашëл к доктору, поздоровался, вышел здоровеньким и помолодевшим.
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Плакса Джон ушел налево
Нейросеть вопросы генерировала
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Дмитрий Авдеев
Просто с Питера приехал флюрографию пройти на базе Локо, тут подешевле
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Apol
Вот она - спортивная журналистика. Стоять с утра весь в соплях и в снегу и ждать, как с тебя ржут футболисты
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Apol
Ответ arsenal.ave
Кто черт возьми задавал ему эти вопросы?))
Рыжебородый, который еще Терехова после матча со Спартаком провоцировал
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Barsa! bolshe chem klub
-ты в баню?
-нет, я в баню...
-аа... а я думал в баню
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Квантовый
Рукомотив Москва😁😁😁
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Aleksey Yashin
Просто здравствуй, просто Дзюба как твои дела?
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Рашпель793
Тарантиновский диалог.
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sabrusov
какой-то глупый диалог ))
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Ебздрогыч
Разговор как с дедом у подъезда
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kulik13
Ответ arsenal.ave
Кто черт возьми задавал ему эти вопросы?))
Смольников
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arsenal.ave
Кто черт возьми задавал ему эти вопросы?))
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