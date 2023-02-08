Дзюба о медиа «Локомотива» на медосмотре: «Просто поздоровался. Медосмотр для себя прошел»
Артем Дзюба ответил на вопросы о медосмотре, который он прошел сегодня утром.
Сообщалось, что утром 34-летний нападающий и защитник Игорь Смольников прибыли на медосмотр для «Локомотива».
– Как медосмотр?
– Вы с «Локомотива»? Просто для себя прошел медосмотр.
– Как здоровье?
– Время покажет.
– Что здесь делают медиа «Локомотива»?
– Просто поздоровался, – сказал Дзюба.
Ранее стало известно, что контракты Дзюбы и Смольникова с «Локомотивом» будут рассчитаны до конца сезона. Игроки будут зарабатывать по 2,5 млн рублей в месяц.
Оба футболиста в настоящий момент находятся в статусе свободных агентов. Последним клубом Дзюбы был «Адана Демирспор», контракт с которым был расторгнут в ноябре. Смольников покинул «Торпедо» в конце декабря.
- время покажет
Ну вот просто гениально
-нет, я в баню...
-аа... а я думал в баню