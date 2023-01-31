«Локомотив» и «Сочи» рассматривают аренду Азмуна до конца сезона («Чемпионат»)

Теги Локомотив Байер Курбан Бердыев премьер-лига Россия бундеслига Германия возможные трансферы Сердар Азмун Чемпионат.com Сочи Футбол

Сердар Азмун может вернуться в чемпионат России. 

В услугах нападающего «Байера» заинтересованы «Локомотив» и «Сочи». Клубы рассматривают вариант с переходом игрока на правах аренды до конца сезона. 

«Локомотив» продолжает искать форварда в аренду, потому что у клуба нет денег на полноценный трансфер, а в «Сочи» Азмуна очень хочет видеть Курбан Бердыев», – заявил источник «Чемпионата». 

Иранец уже играл в РПЛ – он выступал за «Зенит», «Рубин» и «Ростов». В этом сезоне у 28-летнего нападающего нет голов в 13 матчах за «Байер» (в сумме он отыграл 356 минут). Полную статистику игрока можно найти здесь.

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8 комментариев

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Олег Именов
У Локо смотрю на постой денег нету
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Жесткий Костас
ПолАзмуна Локомотиву, полАзмуна-сочи, а сбоку Дзюба!
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Фут.Боль
Хотелось бы в Локо, но в Сочи Бердыев, а он ему как отец.
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Sergey Alexandrovich
Ну к нам точно не пойдет, сто процентов к бекиичу в Сочи уйдет, что очень жаль
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error505
Топ усиление и для Локо, и для Сочи, и Сердару форму набрать!
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Илюха аналитик
Это был бы лучший из возможных вариантов для Локо!
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selso99
Ну было бы странно выбрать Локомотив, когда в Сочи Бердыев.
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Amalfitano
К Бикеичу в Сочи. Адназначна!
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