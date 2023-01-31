«Локомотив» и «Сочи» рассматривают аренду Азмуна до конца сезона («Чемпионат»)

может вернуться в чемпионат России.

В услугах нападающего « » заинтересованы « » и « ». Клубы рассматривают вариант с переходом игрока на правах аренды до конца сезона.

«Локомотив» продолжает искать форварда в аренду, потому что у клуба нет денег на полноценный трансфер, а в «Сочи» Азмуна очень хочет видеть Курбан Бердыев», – заявил источник «Чемпионата».

Иранец уже играл в – он выступал за «Зенит», «Рубин» и «Ростов». В этом сезоне у 28-летнего нападающего нет голов в 13 матчах за «Байер» (в сумме он отыграл 356 минут). Полную статистику игрока можно найти здесь.

Азмун не вернется в «Зенит»: «Ни с Сердаром, ни с «Байером», ни с агентом не было никаких контактов»