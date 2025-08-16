Андрей Канчельскис: «Верю, что Бенитес может возглавить «Спартак». Красно-белых знают в Европе, они приглашали немецких и итальянских специалистов»

Андрей Канчельскис верит, что Рафаэль Бенитес может возглавить «Спартак».

Ранее сообщалось , что «Спартаку » предложили кандидатуру бывшего главного тренера «Ливерпуля», «Реала», «Наполи» и «Валенсии».

«Верю, что Бенитес может возглавить «Спартак». Нельзя отрицать, что красно-белых знают в Европе, поэтому все может быть.

Москвичи приглашали уже немецких и итальянских специалистов. Почему бы не пригласить Бенитеса », – сказал бывший полузащитник «МЮ».