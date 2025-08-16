Диас забил в дебютном матче за «Баварию» – «Штутгарту» в Суперкубке

Луис Диас отметился голом в дебютной игре за «Баварию».

Вингер, перешедший в это окно из «Ливерпуля», отличился на 77-й минуте матча за Суперкубок Германии против «Штутгарта » (2:0, второй тайм) с передачи Сержа Гнабри .

В первом официальном матче в составе мюнхенцев Диас вышел в стартовом составе.