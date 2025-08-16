Диас забил в дебютном матче за «Баварию» – «Штутгарту» в Суперкубке
Луис Диас отметился голом в дебютной игре за «Баварию».
Вингер, перешедший в это окно из «Ливерпуля», отличился на 77-й минуте матча за Суперкубок Германии против «Штутгарта» (2:0, второй тайм) с передачи Сержа Гнабри.
В первом официальном матче в составе мюнхенцев Диас вышел в стартовом составе.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
