Компани взял второй трофей в карьере тренера – Суперкубок Германии
Венсан Компани завоевал второй трофей в тренерской карьере.
«Бавария» под его руководством обыграла «Штутгарт» в матче за Суперкубок Германии – 2:1.
Также в этом году бывший футболист сборной Бельгии выиграл с мюнхенцами Бундеслигу.
Прежде Компани удавалось только победить в Чемпионшипе во главе «Бернли» в сезоне-2022/23.
А что теперь делать со Станковичем?3915 голосов
Оставлять
Все равно увольнять
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
