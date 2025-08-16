Компани взял второй трофей в карьере тренера – Суперкубок Германии

Венсан Компани завоевал второй трофей в тренерской карьере.

«Бавария » под его руководством обыграла «Штутгарт » в матче за Суперкубок Германии – 2:1.

Также в этом году бывший футболист сборной Бельгии выиграл с мюнхенцами Бундеслигу.

Прежде Компани удавалось только победить в Чемпионшипе во главе «Бернли» в сезоне-2022/23.