Президент Аргентины предложил включить Боливию в совместную заявку южноамериканских стран на проведение ЧМ-2030

Президент Аргентины попросил включить Боливию в совместную заявку на проведение .

Сегодня состоялось мероприятие, посвященное презентации заявки южноамериканских стран на проведение турнира. Совместную заявку подали , Аргентина, и .

«Эта кандидатура – от всего континента. По этой причине я хотел бы и собираюсь предложить, чтобы наша братская страна стала частью этой мечты.

Наша сборная Аргентины привезла Кубок мира на наш континент, и было бы огромной радостью, если бы спустя 100 лет чемпионат мира вернулся туда, где все началось, – в Южную Америку», – написал Альберто Фернандес.