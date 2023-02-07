Президент Аргентины предложил включить Боливию в совместную заявку южноамериканских стран на проведение ЧМ-2030
Президент Аргентины попросил включить Боливию в совместную заявку на проведение ЧМ-2030.
Сегодня состоялось мероприятие, посвященное презентации заявки южноамериканских стран на проведение турнира. Совместную заявку подали Уругвай, Аргентина, Чили и Парагвай.
«Эта кандидатура – от всего континента. По этой причине я хотел бы и собираюсь предложить, чтобы наша братская страна Боливия стала частью этой мечты.
Наша сборная Аргентины привезла Кубок мира на наш континент, и было бы огромной радостью, если бы спустя 100 лет чемпионат мира вернулся туда, где все началось, – в Южную Америку», – написал Альберто Фернандес.
От себя лишь добавлю, что южноамериканская заявка должна победить, чтобы отдать дань истории.