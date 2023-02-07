Президент Аргентины предложил включить Боливию в совместную заявку южноамериканских стран на проведение ЧМ-2030

Теги Сборная Аргентины по футболу сборная Чили по футболу сборная Парагвая по футболу Сборная Уругвая по футболу сборная Боливии по футболу ЧМ-2030 Политика Футбол

Президент Аргентины попросил включить Боливию в совместную заявку на проведение ЧМ-2030.

Сегодня состоялось мероприятие, посвященное презентации заявки южноамериканских стран на проведение турнира. Совместную заявку подали Уругвай, Аргентина, Чили и Парагвай.

«Эта кандидатура – от всего континента. По этой причине я хотел бы и собираюсь предложить, чтобы наша братская страна Боливия стала частью этой мечты.

Наша сборная Аргентины привезла Кубок мира на наш континент, и было бы огромной радостью, если бы спустя 100 лет чемпионат мира вернулся туда, где все началось, – в Южную Америку», – написал Альберто Фернандес. 

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10 комментариев

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AnMe
Ответ Alibi Tasbau
Интересно, кто минусует?
Предполагаю, что аргентинцы и украинцы, которые думают, что у них все в порядке в стране и денег некуда девать
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Alibi Tasbau
Ответ AnMe
В голове не укладывается! Как можно заявлять Аргентину с их экономическими проблемами? У них беда еще и с головой, видимо. Еще там Украина, вроде, подавала заявку. У этих стран своих проблем по горло, а они лезут еще в футбол, куда нужно огромные деньги вкладывать, чтобы провести чемпионат. Народ, видимо, совсем и не против
Интересно, кто минусует?
0
0
0
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KaPZeN43
Про высоту в Боливии уже сказали очень много.
От себя лишь добавлю, что южноамериканская заявка должна победить, чтобы отдать дань истории.
+1
0
+1
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AnMe
В голове не укладывается! Как можно заявлять Аргентину с их экономическими проблемами? У них беда еще и с головой, видимо. Еще там Украина, вроде, подавала заявку. У этих стран своих проблем по горло, а они лезут еще в футбол, куда нужно огромные деньги вкладывать, чтобы провести чемпионат. Народ, видимо, совсем и не против
+4
-3
+1
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Дмитрий
У президента Аргентины других проблем нет сейчас конечно. Инфляция к сотке стремиться, а он футбол мутит
+1
-1
0
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Hilperico
Какая Боливия? Профукаете же заявку. Даже Парагвай был лишним.
+1
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Я всех их сделал
И финал надо в Ла-Пасе на высоте 3,5 км, вот это будет испытание на выносливость для всех сборных не из ЮА, эти то уже более-менее привыкли, хотя раньше и Бразилия, и Аргентина отлетали на "Эрнандо Силесе" только в путь, вторые вообще 1:6 получили при Марадоне
+11
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+11
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Bashibuzuck
А играть в Боливии как? Там же, насколько мне известно, нереальная высота над уровнем моря, там южноамериканские сборные то офигевают, а европейцы с азиатами и африканцами вообще заглохнут🤨
+5
0
+5
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Rio de Janeiro
Куда уж южноамериканским странам конкурировать с таким геополитическим, футбольным тигром как Украина
+3
-5
-2
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Ебздрогыч
Не, не надо. ЧУПА-2030 звучит легендарно!
+7
-3
+4
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