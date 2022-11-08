КОНМЕБОЛ поддержала Катар: «Пришло время ссорам отойти на второй план. ЧМ-2022 – лучшая возможность укрепить футбольные ценности»

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КОНМЕБОЛ поддержала призыв ФИФА сосредоточиться на футболе во время ЧМ-2022.

«КОНМЕБОЛ и десять ее ассоциаций-членов призывают футбольный мир поддержать проведение чемпионата мира по футболу в Катаре в 2022 году.

Катар стремится продемонстрировать свое гостеприимство и теплоту, великолепные спортивные объекты и 32 подготовленные команды с их наибольшим потенциалом. Он гарантирует проведение турнира, который, несомненно, войдет в историю.

Как никогда прежде, человечество нуждается в убедительном послании спорта в целом и футбола, как самого популярного вида спорта.

Это послание мощно, потому что оно универсально, оно выходит далеко за рамки политических или идеологических споров, временных разногласий и случайных конфронтаций. Это послание, полное оптимизма, терпимости, вовлеченности, разнообразия, единения.

Чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре – лучшая возможность укрепить ценности, на которых основан футбол. Благодаря своему размаху, престижу и традициям чемпионат мира умножает положительное влияние этих ценностей.

Это особенно актуально для новых поколений, для девочек, мальчиков и молодых людей, которые надеются и стремятся к тому, чтобы футбол не был запятнан или искажен предвзятыми или пристрастными взглядами.

Давайте выйдем на футбольное поле с этими ценностями: усилия как путь к самосовершенствованию; проявление индивидуального таланта и командной работы; уважение к сопернику; лояльное соперничество – и пусть эти ценности станут протагонистами чемпионата мира по футболу в Катаре в 2022 году.

Пришло время разногласиям и ссорам отойти на второй план. Пусть начнутся игры, чтобы все жители могли насладиться всеобъемлющим праздником, которого с таким нетерпением ждет наша планета», – говорится в заявлении Конфедерации футбола Южной Америки.

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