Коло-Муани планирует остаться в «Айнтрахте» до лета, несмотря на интерес клубов АПЛ. У игрока нет отступных

Теги Айнтрахт Франкфурт Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Рандаль Коло-Муани Футбол

Рандаль Коло-Муани вряд ли сменит клуб в зимнее трансферное окно.

К 24-летнему нападающему проявляют интерес многие клубы АПЛ, включая «Манчестер Юнайтед» и «Челси», однако сам футболист собирается закончить текущий сезон в своем нынешнем клубе – «Айнтрахте».

А уже летом французский футболист будет оценивать варианты для продолжения карьеры.

Ранее сообщалось, что клуб из Франкфурта запросит за игрока 90-100 миллионов евро. Как пишет ESPN, у футболиста в контракте не прописана сумма отступных.

В этом сезоне Коло-Муани забил 8 голов и отдал 10 результативных передач в 23 матчах за «Айнтрахт» во всех турнирах. На ЧМ-2022 он сыграл 180 минут за 3 матча в составе сборной Франции и забил в полуфинале.

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